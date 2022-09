Corinthians x Atlético-GO: ONDE ASSISTIR AO VIVO PALPITES ESCALAÇÕES BRASILEIRÃO 2022 SÉRIE A, QUARTA (28/09) – BOLA ROLANDO

A partida entre Corinthians x Atlético-GO é válida pelo Brasileirão da série A DE 2022e A bola rola QUARTA (28/09) às 19 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Corinthians como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A iniciou em ABRIL e deve terminar mais cedo este ano por conta da COPA DO MUNDO de 2022, se não houver uma reviravolta na tabela da CBF.

Entretanto, a transmissão das partidas da Série A do Brasileirão serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo, e, este ano, o Grupo Turner não deve transmitir partidas. A única exceção deve mesmo ser o Athlético-PR que criou sua própria plataforma de Streaming, o Furacão TV e apenas por lá, seus jogos serão transmitidos.

PRÉ-JOGO/ NARRAÇÃO Corinthians x Atlético-GO – AO VIVO AQUI

19:00 Corinthians x Atlético-GO Rodada 28

Escalações e notícias FICHA TÉCNICA

O Corinthians encerrará o mês de setembro com a chance de subir para uma das quatro primeiras posições da Série A do Campeonato Brasileiro quando receber o Atlético Goianiense na quarta-feira na Arena Corinthians.

O Timão está sem vitórias nos últimos três jogos nacionais, perdendo por 1 a 0 no confronto anterior contra o América Mineiro, enquanto o Dragão perdeu quatro partidas consecutivas no campeonato depois de perder por 2 a 1 contra o Internacional.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Piton, Gustavo, Mendez, Fagner; Vera; Vital, Giuliano, Ramiro, Adson; Guedes

Provável escalação do Atlético Goianiense: Renan; Dudu, Gazal, Klaus, Henrique; Fernando, Maranhão; Airton, Shaylon, Jorginho; Churin

PALPITES DOS JOGOS DE HOJE DO BRASILEIRÃO SÉRIE A

19:00 Fluminense 2 x 0 Juventude Rodada 28 19:00 Corinthians 1 x 0 Atlético-GO Rodada 28 19:00 Fortaleza 1 x 1 Flamengo Rodada 28 19:00 Coritiba 2 x 1 Ceará Rodada 28 21:00 Cuiabá 2 x 0 América-MG Rodada 28 21:45 Atlético-MG 1 x 2 Palmeiras Rodada 28 21:45 Internacional 2 x 0 Bragantino Rodada 28 21:45 Goiás 2 x 1 Botafogo Rodada 28

ÁRBITROS EM CAMPO

Função Nome Federação Árbitro Leandro Pedro Vuaden RS Árbitro Assistente 1 Jorge Eduardo Bernardi RS Árbitro Assistente 2 Tiago Augusto Kappes Diel RS Quarto Árbitro Ilbert Estevam da Silva SP Árbitro de Vídeo Wagner Reway PB AVAR Cleriston Clay Barreto Rios SE Observador de VAR Ricardo Marques Ribeiro MG

CANAIS DE TV QUE TRANSMITEM AO VIVO

Mas, a maioria dos jogos poderá ser visto ao vivo pelo Premiere Play, SporTV e até pela Globo ao vivo. Para acompanhar quem transmite esta partida, veja logo a seguir. Assim, o campeonato na série A está a cada vez mais competitivo. Entretanto, ao menos 5 times chegam com condições de serem campeões. Entretanto, todos os times da Série A possuem contrato com a Globo, para TV Aberta. Já para a TV fechada apenas o Furacão não terá jogos transmitidos pela plataforma da Globo. Eles utilizam a Furacão TV.

Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Assista Corinthians x Atlético-GO ao vivo QUARTA (28/09) às 19 HS – BRASILEIRÃO 2022, PALPITES, RETROSPECTO, ESCALAÇÕES

Como informado, os jogos do Brasileirão da Série A, poderão ter transmissão pelo PPV do Premiere, no GE.com, SPORTV e na Globo, Grupo Turner (TNT e EIPLUS) veja a tabela de transmissão abaixo.

Jogo Corinthians x Atlético-GO Canal Transmite? PREMIERE SIM SPORTV não GLOBO não MRNEWS NARRAÇÃO AO VIVO Outros NÃO GE.com Narração ao vivo

placar ao vivo

Entretanto, o Google e o GE.com também narram os lances do jogo ao vivo (Nota: as emissoras podem mudar a programação sem aviso prévio)

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

Confira a classificação do Campeonato aqui no MRNews

Peculiaridades do Brasileirão Série A 2022

E o Campeonato Brasileiro da série A de 2022 terá alguns ingredientes bem interessantes. Por exemplo, alguns times como o Cuiabá, já se apresentam como SAF e já jogam com o novo ‘CNPJ’, algo que deve ser tendência de agora em diante. Este também será o primeiro ano que os gigantes Vasco, Cruzeiro e Grêmio, nenhum deles, estará na primeira divisão do brasileiro. Claro, a competição começa com Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras como grandes favoritos, mas já existem outros times que correm por fora para o título. Athlético-PR, São Paulo, Corinthians, Fluminense e Internacional sempre apresentam times competitivos. O Botafogo e Santos ainda são incógnitas que podem surpreender. Já os times de Goiás, Atlético-GO e Goiás, o RB Bragantino, e demais times do Sul e Nordeste também tem boas chances de luta por posições de Sul-Americana e quem sabe até Libertadores da América.

Participantes da série A em 2022, estádios e títulos

Equipe Cidade Estádio (mando) Títulos América Mineiro Belo Horizonte Independência 0 (não possui) Athletico Paranaense Curitiba Arena da Baixada 1 (2001) Atlético Goianiense Goiânia Antônio Accioly 0 (não possui) Atlético Mineiro Belo Horizonte Mineirão 2 (1971, 2021) Avaí Florianópolis Ressacada 0 (não possui) Botafogo Rio de Janeiro Nilton Santos 2 (1968[nota 1], 1995) Ceará Fortaleza Arena Castelão 0 (não possui) Corinthians São Paulo Neo Química Arena 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015, 2017) Coritiba Curitiba Couto Pereira 1 (1985) Cuiabá Cuiabá Arena Pantanal 0 (não possui) Flamengo Rio de Janeiro Maracanã 7 (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020)[nota 2] Fluminense Rio de Janeiro Maracanã 4 (1970, 1984, 2010, 2012) Fortaleza Fortaleza Arena Castelão 0 (não possui) Goiás Goiânia Serrinha 0 (não possui) Internacional Porto Alegre Beira-Rio 3 (1975, 1976, 1979) Juventude Caxias do Sul Alfredo Jaconi 0 (não possui) Palmeiras São Paulo Allianz Parque 10 (1960, 1967[nota 1], 1967[nota 3], 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018) Red Bull Bragantino Bragança Paulista Nabi Abi Chedid 0 (não possui) Santos Santos Vila Belmiro 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968[nota 3], 2002, 2004) São Paulo São Paulo Morumbi 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008)

Compartilhe isso:

TV MRNews Não perca também:

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2022/09/27/corinthians-x-atletico-go-onde-assistir-ao-vivo-palpites-escalacoes-brasileirao-2022-serie-a-quarta-28-09

CategoriaFUTEBOL AO VIVO