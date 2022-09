ASSISTIR AO VIVO Israel x Albânia PALPITES E ESCALAÇÕES Liga das Nações 2022, HOJE (24/09) – BOLA ROLANDO

Pela Liga das Nações ou Nations League 2022/2023, Israel x Albânia Se enfrentam buscando a vitória. A disputa acontece HOJE (24/09) às 15:45 hs e terá transmissão online e pela TV. Veja os detalhes do jogo e o mandante do jogo é Espanha . Assim, a partida poderá ser assistida ao vivo e online, conforme a seguir.

JOGO 15:45 Israel x Albânia Rodada 5 DATA HOJE (24/09) Mandante Espanha HORÁRIO 15:45 hs (de Brasília) QUEM TRANSMITE? sportv

As seleções de países da Europa iniciaram uma disputa muito importante no futebol pós Copa do Mundo. Entretanto, trata-se da Liga das Nações, uma competição que envolve as seleções europeias, incluindo a grande Campeã da Copa do Mundo, a atual campeã da competição e as principais seleções da Europa. Confira também todos os jogos de HOJE da Liga das Nações e outras competições.

Escalações:

No topo do Grupo 2 da Liga B, a caminho do último encontro da UEFA Nations League, Israel pode garantir a promoção ao derrotar a Albânia no sábado à noite.

Em um grupo do qual a Rússia foi expulsa como parte de seu exílio internacional, os israelenses lideram por dois pontos da Islândia; enquanto seus visitantes ainda aguardam uma primeira vitória.

Possível escalação inicial de Israel: Marciano; Dasa, Vitor, Goldberg, Leidner; Natcho, Kartsev, Glazer; Atzili, Baribo, Abada

Provável escalação da Albânia: Berisha; Ismajli, Veseli, Akheti; Balliu, Abrashi, N. Bajrami, Asllani, Hysaj; Uzuni, Broja

10:00 Armênia x Ucrânia Rodada 5 13:00 Eslovênia x Noruega Rodada 5 13:00 Irlanda do Norte x Kosovo Rodada 5 15:45 República Tcheca x Portugal Rodada 5 15:45 Espanha x Suíça Rodada 5 15:45 Escócia x Irlanda Rodada 5 15:45 Israel x Albânia Rodada 5 15:45 Sérvia x Suécia Rodada 5 15:45 Chipre x Grécia Rodada 5

Onde assistir Israel x Albânia AO VIVO pela TV e pela internet, online HOJE (24/09)

Os canais da ESPN e a plataforma de Streaming Star+ detém parte direitos de transmissão da UEFA Nations League e vão transmitir algumas das partidas mais relevantes dessa fase de Grupos. Entretanto, o SPORTV também faz transmissões de algumas partidas. Até a última edição a transmissão ficava a cargo da TNT, mas este ano o Grupo Disney ganhou os direitos de transmissão e agora, é no canal da ESPN e STAR PLUS que haverá a transmissão. Fique sempre atento aqui no MRnews que você fica sabendo toda a ficha técnica da competição. Também no Futeboleuropeu.com.br você acompanha tudo sobre a disputa.

NOTA: O SPORTV TAMBÉM TRANSMITE ALGUMAS PARTIDAS. Assim sendo, fique atento no MRNews e saiba onde vai passar o jogo ao vivo!

A Copa das Nações, ou Nations League

Esta é uma das competições que agitam as seleções europeias depois da Copa do Mundo. As principais nações da Europa buscam o título, que representa o segundo maior título para estas seleções. É uma espécie de Copa América, se trazida para a realidade do Brasil e as seleções da América.

Entretanto, a primeira edição da Copa das Nações, ou Nations League aconteceu em 2018, após a Copa do Mundo e teve Portugal como primeiro campeão, em 2019. Contudo, a Holanda ficou em segundo lugar, na primeira edição da competição e a Inglaterra, a terceira colocada. Mas, vale lembrar que a competição foi criada com o objetivo de tornar oficial, os diversos amistosos entre seleções, que aconteciam nesta época.

