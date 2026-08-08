CURRAIS NOVOS MELHORA DESEMPENHO NO IDEB 2025 E APRESENTA CRESCIMENTO NA REDE MUNICIPAL

A Prefeitura de Currais Novos comemora mais um avanço na educação municipal, com o crescimento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2025.

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no Ensino Fundamental anos Iniciais, o município registrou aumento de 0,1 ponto em relação ao IDEB de 2023, passando de 5,7 para 5,8 pontos em 2025. O resultado demonstra a continuidade do trabalho desenvolvido pela rede municipal de ensino e o compromisso da gestão com a melhoria da aprendizagem dos estudantes.

Entre as unidades escolares da rede, algumas se destacaram pelo crescimento expressivo no índice. A Escola Municipal Ausônio Araújo apresentou o maior avanço, com aumento de 0,9 ponto. Também obtiveram crescimento significativo a Escola Municipal Socorro Amaral (+0,4), a Escola Municipal Trindade Campelo (+0,2) e a Escola Municipal Gilson Firmino (+0,1).

O prefeito Lucas Galvão destacou que o resultado é fruto do empenho conjunto de professores, gestores, equipes pedagógicas, estudantes e famílias.

“Recebemos com alegria esse crescimento no IDEB, que representa o esforço diário de toda a comunidade escolar. Continuaremos investindo na educação, valorizando nossos profissionais e oferecendo melhores condições de ensino para que Currais Novos avance cada vez mais”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Educação também ressaltou que o desempenho positivo é reflexo de ações pedagógicas implementadas na rede, do acompanhamento do aprendizado e da busca constante por melhores indicadores educacionais.

Com o novo resultado, Currais Novos mantém trajetória de crescimento na educação básica e reforça a construção de um futuro com mais oportunidades para os estudantes da rede pública.