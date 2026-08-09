Conselho do Fundeb aprova prestações de contas em reunião realizada na Secretaria de Educação de São José do Seridó

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (CACS/Fundeb) realizou, na manhã desta quinta-feira, uma reunião na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São José do Seridó.





O encontro foi convocado pelos próprios conselheiros, conforme as atribuições previstas na legislação que regulamenta o funcionamento do colegiado. Durante a reunião, foram analisadas as prestações de contas referentes aos recursos do Fundeb, que receberam aprovação dos membros do conselho.





De acordo com as informações apresentadas, a aprovação das contas evidencia a regularidade da aplicação dos recursos destinados à educação básica, reforçando o papel do CACS/Fundeb na fiscalização e no acompanhamento da execução financeira do fundo.





A atuação do conselho tem como objetivo garantir maior transparência na gestão dos recursos públicos, fortalecer o controle social e assegurar que os investimentos sejam realizados em conformidade com a legislação vigente.





Com a aprovação das prestações de contas, o processo reafirma o compromisso da administração municipal com a responsabilidade fiscal, a ética na gestão pública e o fortalecimento das políticas voltadas para a oferta de uma educação pública de qualidade à população de São José do Seridó.