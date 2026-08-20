saiba como funciona o serviço em João Pessoa
O serviço de atendimento móvel de urgência para animais é oferecido em João Pessoa como uma possibilidade de atendimento emergencial aos tutores. O Samu Pet atua no transporte de animais em situações de risco de vida e com dificuldade de locomoção.
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O atendimento acontece no mesmo horário das unidades médico-veterinárias do município, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Em caso de necessidade, o Samu Pet pode ser acionado pelo número (83) 98168-5898.
O serviço funciona exclusivamente em situações emergenciais e não atende a eventuais dificuldades de mobilidade dos tutores. Entre os casos em que o Samu Pet pode ser acionado, estão:
- em caso de atropelamento;
- para animais que sofreram algum tipo de trauma;
- para animais com dificuldade de locomoção;
- para animais em situação de maus-tratos.
Prevenção aos maus-tratos
Além do atendimento emergencial, o Samu Pet também faz rondas para o acompanhamento de possíveis casos de animais vítimas de maus-tratos. A equipe médica responsável realiza rondas preventivas e também atua mediante denúncias.
A partir deste processo, a equipe médica visita os possíveis animais em situação de vulnerabilidade e toma as providências cabíveis.