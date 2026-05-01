veja programações de festas e atrações
As principais festas públicas de São João na Paraíba já começaram a divulgar as atrações para 2026. Eventos tradicionais em cidades como Campina Grande, Patos, Bananeiras e Santa Luzia terão shows com artistas nacionais e programação cultural ao longo de junho.
O Jornal da Paraíba reuniu uma lista com o que já foi confirmado até agora. Veja programações abaixo:
São João 2026 de Patos
Um dos mais tradicionais da Paraíba, o São João de Patos este ano vai acontecer entre os dias 19 e 23 de junho. A festa será no Terreiro do Forró, com entrada gratuita e espaços para camarote.
A novidade desta edição é a ampliação de cinco para seis dias de festa com o Namoramor, a “drilha” do São João de Patos com Bell Marques puxando um trio elétrico no dia 14 de junho.
14 de junho (domingo)
Namoramor com Bell Marques
19 de junho (sexta-feira)
- Zé Vaqueiro
- Xand Avião
- Henry Freitas
20 de junho (sábado)
- Felipe Amorim
- Simone Mendes
- Menos é Mais
21 de junho (domingo)
- Núzio Medeiros
- Nattan
- Wesley Safadão
22 de junho (segunda-feira)
- Dominguinho (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho)
- Iguinho e Lulinha
- Léo Foguete
- Raynel Guedes
23 de junho (terça-feira)
- Calcinha Preta
- Mari Fernandez
- Gusttavo Lima
São João 2026 de Cuité
As festas de São João de Cuité estão previstas para os dias 19 e 25 de junho, e acontecem no Parque do Forró, anteriormente conhecido como Módulo Esportivo. A programação reúne 20 artistas, dentre eles, Elba Ramalho, Flávio José e Mano Walter.
De acordo com a prefeitura, a expectativa é que a festa reúna um grande público nos sete dias de festa, sucedendo o sucesso do ano anterior que registrou um público médio de 100 mil pessoas.
Programação completa do São João de Cuité:
19 de junho (abertura)
- Alcymar Monteiro
- Flavio José
- Toca do Vale
20 de junho
- Thiago Freitas
- Ferro na Boneca
- Edyr Vaqueiro
21 de junho
- Fernandinha
- Rannyere Gomes
- Samya Maia
22 de junho
- Juarez
- Cavalo de Pau
- Assum Preto
23 de junho
- Vicente Nery
- Lucas Aboiador
- Alyne Reis
24 de junho
- Ton Oliveira
- Elba Ramalho
- Waldonys
25 de junho
- Mano Walter
- Os 3 do Nordeste
- Circuito Musical
São João 2026 de Santa Luzia
O São João de Santa Luzia acontece entre os dias 20 e 23 de junho na Praça de Eventos José Augusto de Araújo. Neste ano, a festa, considerada patrimônio cultural imaterial da Paraíba, terá como tema “Aqui tem forró, aqui é São de Verdade”.
Alguns nomes confirmados na programação do evento são João Gomes, Raphaela Santos e Wesley Safadão.
Programação completa do São João de Santa Luzia:
20 de junho (sábado)
- Nattanzinho Lima
- Geraldinho Lins
- Claudio Ney e Juliana
- Luiz Bento
21 de junho (domingo)
- Wesley Safadão
- Raphaela Santos
- Victor Santos
- Placíllio
22 de junho (segunda-feira)
- João Gomes
- Jorge de Altinho
- Iguinho e Lulinha
- Circuito Musical
23 de junho (terça-feira)
- Calcinha Preta
- Mari Fernandez
- Zé Cantor
- Forró D2
São João 2026 de Bananeiras
A programação do São João de Bananeiras confirmou atrações como Flávio José, Xand Avisão e Luan Santana. A festa acontece entre os dias 20 e 23 de junho numa área próxima à PB-103, no sentido Bananeiras-Dona Inês.
Segundo a prefeitura da cidade, a área tem 41 mil metros quadrados e espaço adequado para os shows e as estruturas essenciais do evento.
Programação completa do São João de Bananeiras:
20 de junho (sábado)
- Bruno e Marrone
- Flávio José
- Giullian Monte
- Curió & Pingo
21 de junho (domingo)
- Xand Avião
- Eliane
- Raynel Guedes
- Wagner Viana
22 de junho (segunda-feira)
- Leonardo
- Zé Cantor
- Ranniery Gomes
- Djael Wagner
23 de junho (terça-feira)
- Luan Santana
- Falamansa
- Gui Matos
- Fogo na Brasa
São João 2026 de Santa Rita
O São João de Santa Rita será realizado entre os dias 12 de junho e 5 de julho, na Praça do Povo. Entre os destaques confirmados na programação estão Calcinha Preta, Zé Vaqueiro, Pablo, Raça Negra, Limão com Mel e Anderson Neiff.
Programação do São João de Santa Rita:
12 de junho
- Pablo
- Vitor Fernandes
- Kelly Silva
- Claudiano Geração
13 de junho
- Solange Almeida
- Anny Barbi
- Priscila Senna
- Sillas
18 de junho
- Menos É Mais
- Taty Girl
- Harry Estigado
- Bom A Bessa
19 de junho
- Raça Negra
- Iguinho e Lulinha
- Fabricio Rodrigues
- Wanessa Santos
20 de junho
- Anderson Neiff
- Xand Aviao
- Gabriel Magnata
- Luka Bass
23 de junho
- Raphaela Santos
- Tayara Andreza
- Dodo Pressao
- Naldo Teixiera
24 de junho
- Joyce Taina
- Danieze Santiago
- A Loba
- Romeu e Romario
26 de junho
- Limao com Mel
- Bonde do Brasil
- Rainhas da Farra
- Duarte Junior
27 de junho
- Rey Vaqueiro
- Marcia Fellipe
- Deyvin Sampaio
- Ranniery Gomes
28 de junho
- Ze Vaquiro
- Eric Land
- Junior e Jorge
- Jaccy
30 de junho
- Julliany Souza
- Atos
- Rosa de Saron
- Padre Nilson
3 de julho
- Toca do Vale
- Encantus
- Wg Brocador
- Desejo de Menina
4 de julho
- Jonas Esticado
- Seu Desejo
- Fabinho Testado
- Joao Lucindo
5 de julho
- Calcinha Preta
- Tarcisio do Acordeon
- Marcynho Sensação
- Pedro Elias
São João 2026 de Campina Grande
Na edição deste ano, o São João de Campina Grande receberá nomes como Marisa Monte, Lucy Alves, Roberto Carlos, Simone Mendes, Matuê, Solange Almeida e a dupla Henrique e Juliano.
O evento terá 33 dias de programação, acontecendo de 3 de junho a 5 de julho no Parque do Povo.
O horário das festas varia conforme o dia. Nas segundas e terças-feiras, os shows vão até a meia noite. Já nas quartas e quintas-feiras, o horário vai até às 2h e, nas sextas-feiras, sábados e domingo, até às 3h.
Programação do São João de Campina Grande:
3 de junho (quarta-feira)
- Projeto Dominguinho (João Gomes, Mestrinho e Jota Pê)
- Solange Almeida
- Brasas do Forró
- Limão com Mel
4 de junho (quinta-feira)
- À Vontade (Raí Saia Rodada, Zezo e Luan)
- Mikael Santos
- Dorgival Dantas
- Samya Maia
5 de junho (sexta-feira)
- Wesley Safadão
- Eric Land
- Marcynho Sensação
- Deanzinho
6 de junho (sábado)
- Henrique e Juliano
- Walkyria Santos
- Bia Frazzo
- Nathan Vinícius
7 de junho (domingo)
- Nattanzinho Lima
- Tarcísio do Acordeon
- Raphaela Santos
- Gitana Pimentel
9 de junho (terça-feira)
- Arraiá do Crescer
- Padre Nilson
- Irmã Kelly Patrícia
- Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta, “o Exército de Deus”
10 de junho (quarta-feira)
- Léo Magalhães
- Matheus Fernandes
- Banda Magníficos
- Matheuzin
11 de junho (quinta-feira)
- Matuê
- Jonas Esticado
- Cavaleiros do Forró
- Karkará
12 de junho (sexta-feira)
- Marisa Monte
- Gegê Bismarck
- Tito
- Alexandre Tan
13 de junho (sábado)
- Henry Freitas
- Mari Fernandez
- Ávine Vinny
- Lipe Lucena
14 de junho (domingo)
- Roberto Carlos
- Cavalo de Pau
- Juarez
16 de junho (terça-feira)
- Arraiá do Crescer
- William Sanfona
- Thiago Brado
- Teto Fonseca
17 de junho (quarta-feira)
- Menos é Mais
- Léo Foguete
- Michelle Andrade
- Jonny Garotinho
18 de junho (quinta-feira)
- Matheus & Kauan
- Calcinha Preta
- Grelo
- Mexe Ville
19 de junho (sexta-feira)
- Iguinho e Lulinha
- Zé Cantor
- Manim Vaqueiro
- Fabiano Guimarães
20 de junho (sábado)
- Fagner
- Garota Safada
- Ton Oliveira
- Bob Léo
21 de junho (domingo)
- Fernandinha
- Samyra Show
- Amazan
- Raphael Moura
22 de junho (segunda-feira)
- Lauana Prado
- Amanda Rainha da Farra
- Eliane
- Os 3 do Nordeste
23 de junho (terça-feira)
- Elba Ramalho
- Guilherme Dantas
- Lucy Alves
- Capilé
24 de junho (quarta-feira)
- Murilo Huff
- José Augusto
- Waldonys
- Fabiana Souto
25 de junho (quinta-feira)
- Toque Dez
- Nuzio Medeiros
- Kadu Martins
- Jefferson Arretado
26 de junho (sexta-feira)
- Xand Avião
- Nattan
- Kátia e Aduílio
- Ranniery Gomes
27 de junho (sábado)
- Zé Vaqueiro
- Felipe Amorim
- Talita Mel
- Stella Alves
28 de junho (domingo)
- Simone Mendes
- Japãozin
- Mara Pavanelly
- Nicácia Brasil
29 de junho (segunda-feira)
- Forró Real
- Bonde do Brasil
- Chambinho
- Diego Facó
30 de junho (terça-feira)
1 de julho (quarta-feira)
- Filho do Piseiro
- Claudinei e Juliana
- Eduardinho
- Forró Pegado
2 de julho (quinta-feira)
- Sorriso Maroto
- Vitor Fernandes
- Mastruz com Leite
- Matheus Felipe
3 de julho (sexta-feira)
- Taty Girl
- Márcia Fellipe
- Toca do Vale
- Atração surpresa
4 de julho (sábado)
- Seu Desejo
- Silvânia & Berg
- Mano Walter
- Fabrício Rodrigues
5 de julho (domingo)
- Pablo
- Rey Vaqueiro
- Flávio José
- Yasmin Sensação
São João 2026 do Campestre
O São João Campestre de Campina Grande é uma festa privada e acontece nos dias 6 e 15 de junho, no Clube Campestre. Entre as atrações confirmadas estão Flávio José, Walkyria Santos e Os 3 do Nordeste.
Outro ponto importante da edição deste ano é que a festa do dia 15 de junho coincidirá com o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Por conta disso, o jogo será transmitido na casa de eventos e os shows deverão começar às 18h.
Programação do São João Campestre:
6 de junho (sábado)
- Flávio José
- Donas da Farra
- Gegê Bismarck
- Trios de forró
15 de junho (segunda-feira)
Transmissão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
- Walkyria Santos
- Lara Amélia
- Os 3 do Nordeste
- Trios de forró
Programação do São João de João Pessoa
PARQUE SÓLON DE LUCENA – PALCO PRINCIPAL (20h)
19 de junho (sexta-feira)
- Zé Cantor
- Nando Cordel
- Marcelo e Rayanne
20 de junho (sábado)
- Mara Pavanelly
- Assum Preto
- Felipe Santos
21 de junho (domingo)
- Vicente Nery
- Cavalo de Pau
- Luka Bass
22 de junho (segunda-feira)
- Japãozin
- Banda Cascavel
- Danieze Santiago
23 de junho (terça-feira)
- Gitana Pimentel
- Raphaella Santos
- Eliane
24 de junho (quarta-feira)
- Banda Encantu´s
- Sâmya Maia
- FalaMansa
PALCO CULTURA POPULAR (17h)
21 de junho (domingo)
- Babau Joaquim Guedes do Mestre Vavau
- Boi de Reis Estrela do Norte
22 de junho (segunda-feira)
- Cangaceiras de Lampião
- Cavalo Marinho
- Raiz Cultural do Mestre Zequinha
23 de junho (terça-feira)
- Grupo de Xaxado Moleque Ricardo de Pilar
- Cavalo Marinho Infantil
- Sementes do Mestre João do Boi
24 de junho (quarta-feira)
- Grupo Junino Maria Cangaceira
- Vó Mera e Suas Netinhas