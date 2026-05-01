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veja programações de festas e atrações

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Foto: Divulgação. Foto: Divulgação

As principais festas públicas de São João na Paraíba já começaram a divulgar as atrações para 2026. Eventos tradicionais em cidades como Campina Grande, Patos, Bananeiras e Santa Luzia terão shows com artistas nacionais e programação cultural ao longo de junho.

O Jornal da Paraíba reuniu uma lista com o que já foi confirmado até agora. Veja programações abaixo:

São João 2026 de Patos

Um dos mais tradicionais da Paraíba, o São João de Patos este ano vai acontecer entre os dias 19 e 23 de junho. A festa será no Terreiro do Forró, com entrada gratuita e espaços para camarote.

A novidade desta edição é a ampliação de cinco para seis dias de festa com o Namoramor, a “drilha” do São João de Patos com Bell Marques puxando um trio elétrico no dia 14 de junho.

14 de junho (domingo)

Namoramor com Bell Marques

19 de junho (sexta-feira)

  • Zé Vaqueiro
  • Xand Avião
  • Henry Freitas

20 de junho (sábado)

  • Felipe Amorim
  • Simone Mendes
  • Menos é Mais

21 de junho (domingo)

  • Núzio Medeiros
  • Nattan
  • Wesley Safadão

22 de junho (segunda-feira)

  • Dominguinho (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho)
  • Iguinho e Lulinha
  • Léo Foguete
  • Raynel Guedes

23 de junho (terça-feira)

  • Calcinha Preta
  • Mari Fernandez
  • Gusttavo Lima

São João 2026 de Cuité

As festas de São João de Cuité estão previstas para os dias 19 e 25 de junho, e acontecem no Parque do Forró, anteriormente conhecido como Módulo Esportivo. A programação reúne 20 artistas, dentre eles, Elba Ramalho, Flávio José e Mano Walter.

De acordo com a prefeitura, a expectativa é que a festa reúna um grande público nos sete dias de festa, sucedendo o sucesso do ano anterior que registrou um público médio de 100 mil pessoas.

Programação completa do São João de Cuité:

19 de junho (abertura)

  • Alcymar Monteiro
  • Flavio José
  • Toca do Vale

20 de junho

  • Thiago Freitas
  • Ferro na Boneca
  • Edyr Vaqueiro

21 de junho

  • Fernandinha
  • Rannyere Gomes
  • Samya Maia

22 de junho

  • Juarez
  • Cavalo de Pau
  • Assum Preto

23 de junho

  • Vicente Nery
  • Lucas Aboiador
  • Alyne Reis

24 de junho

  • Ton Oliveira
  • Elba Ramalho
  • Waldonys

25 de junho

  • Mano Walter
  • Os 3 do Nordeste
  • Circuito Musical

São João 2026 de Santa Luzia

O São João de Santa Luzia acontece entre os dias 20 e 23 de junho na Praça de Eventos José Augusto de Araújo. Neste ano, a festa, considerada patrimônio cultural imaterial da Paraíba, terá como tema “Aqui tem forró, aqui é São de Verdade”.

Alguns nomes confirmados na programação do evento são João Gomes, Raphaela Santos e Wesley Safadão.

Programação completa do São João de Santa Luzia:

20 de junho (sábado)

  • Nattanzinho Lima
  • Geraldinho Lins
  • Claudio Ney e Juliana
  • Luiz Bento

21 de junho (domingo)

  • Wesley Safadão
  • Raphaela Santos
  • Victor Santos
  • Placíllio

22 de junho (segunda-feira)

  • João Gomes
  • Jorge de Altinho
  • Iguinho e Lulinha
  • Circuito Musical

23 de junho (terça-feira)

  • Calcinha Preta
  • Mari Fernandez
  • Zé Cantor
  • Forró D2

São João 2026 de Bananeiras

A programação do São João de Bananeiras confirmou atrações como Flávio José, Xand Avisão e Luan Santana. A festa acontece entre os dias 20 e 23 de junho numa área próxima à PB-103, no sentido Bananeiras-Dona Inês.

Segundo a prefeitura da cidade, a área tem 41 mil metros quadrados e espaço adequado para os shows e as estruturas essenciais do evento.

Programação completa do São João de Bananeiras:

20 de junho (sábado)

  • Bruno e Marrone
  • Flávio José
  • Giullian Monte
  • Curió & Pingo

21 de junho (domingo)

  • Xand Avião
  • Eliane
  • Raynel Guedes
  • Wagner Viana

22 de junho (segunda-feira)

  • Leonardo
  • Zé Cantor
  • Ranniery Gomes
  • Djael Wagner

23 de junho (terça-feira)

  • Luan Santana
  • Falamansa
  • Gui Matos
  • Fogo na Brasa

São João 2026 de Santa Rita

O São João de Santa Rita será realizado entre os dias 12 de junho e 5 de julho, na Praça do Povo. Entre os destaques confirmados na programação estão Calcinha Preta, Zé Vaqueiro, Pablo, Raça Negra, Limão com Mel e Anderson Neiff.

Programação do São João de Santa Rita:

12 de junho

  • Pablo
  • Vitor Fernandes
  • Kelly Silva
  • Claudiano Geração

13 de junho

  • Solange Almeida
  • Anny Barbi
  • Priscila Senna
  • Sillas

18 de junho

  • Menos É Mais
  • Taty Girl
  • Harry Estigado
  • Bom A Bessa

19 de junho

  • Raça Negra
  • Iguinho e Lulinha
  • Fabricio Rodrigues
  • Wanessa Santos

20 de junho

  • Anderson Neiff
  • Xand Aviao
  • Gabriel Magnata
  • Luka Bass

23 de junho

  • Raphaela Santos
  • Tayara Andreza
  • Dodo Pressao
  • Naldo Teixiera

24 de junho

  • Joyce Taina
  • Danieze Santiago
  • A Loba
  • Romeu e Romario

26 de junho

  • Limao com Mel
  • Bonde do Brasil
  • Rainhas da Farra
  • Duarte Junior

27 de junho

  • Rey Vaqueiro
  • Marcia Fellipe
  • Deyvin Sampaio
  • Ranniery Gomes

28 de junho

  • Ze Vaquiro
  • Eric Land
  • Junior e Jorge
  • Jaccy

30 de junho

  • Julliany Souza
  • Atos
  • Rosa de Saron
  • Padre Nilson

3 de julho

  • Toca do Vale
  • Encantus
  • Wg Brocador
  • Desejo de Menina

4 de julho

  • Jonas Esticado
  • Seu Desejo
  • Fabinho Testado
  • Joao Lucindo

5 de julho

  • Calcinha Preta
  • Tarcisio do Acordeon
  • Marcynho Sensação
  • Pedro Elias

São João 2026 de Campina Grande

Na edição deste ano, o São João de Campina Grande receberá nomes como Marisa Monte, Lucy Alves, Roberto Carlos, Simone Mendes, Matuê, Solange Almeida e a dupla Henrique e Juliano.

O evento terá 33 dias de programação, acontecendo de 3 de junho a 5 de julho no Parque do Povo.

O horário das festas varia conforme o dia. Nas segundas e terças-feiras, os shows vão até a meia noite. Já nas quartas e quintas-feiras, o horário vai até às 2h e, nas sextas-feiras, sábados e domingo, até às 3h.

Programação do São João de Campina Grande:

3 de junho (quarta-feira)

  • Projeto Dominguinho (João Gomes, Mestrinho e Jota Pê)
  • Solange Almeida
  • Brasas do Forró
  • Limão com Mel

4 de junho (quinta-feira)

  • À Vontade (Raí Saia Rodada, Zezo e Luan)
  • Mikael Santos
  • Dorgival Dantas
  • Samya Maia

5 de junho (sexta-feira)

  • Wesley Safadão
  • Eric Land
  • Marcynho Sensação
  • Deanzinho

6 de junho (sábado)

  • Henrique e Juliano
  • Walkyria Santos
  • Bia Frazzo
  • Nathan Vinícius

7 de junho (domingo)

  • Nattanzinho Lima
  • Tarcísio do Acordeon
  • Raphaela Santos
  • Gitana Pimentel

9 de junho (terça-feira)

  • Arraiá do Crescer
  • Padre Nilson
  • Irmã Kelly Patrícia
  • Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta, “o Exército de Deus”

10 de junho (quarta-feira)

  • Léo Magalhães
  • Matheus Fernandes
  • Banda Magníficos
  • Matheuzin

11 de junho (quinta-feira)

  • Matuê
  • Jonas Esticado
  • Cavaleiros do Forró
  • Karkará

12 de junho (sexta-feira)

  • Marisa Monte
  • Gegê Bismarck
  • Tito
  • Alexandre Tan

13 de junho (sábado)

  • Henry Freitas
  • Mari Fernandez
  • Ávine Vinny
  • Lipe Lucena

14 de junho (domingo)

  • Roberto Carlos
  • Cavalo de Pau
  • Juarez

16 de junho (terça-feira)

  • Arraiá do Crescer
  • William Sanfona
  • Thiago Brado
  • Teto Fonseca

17 de junho (quarta-feira)

  • Menos é Mais
  • Léo Foguete
  • Michelle Andrade
  • Jonny Garotinho

18 de junho (quinta-feira)

  • Matheus & Kauan
  • Calcinha Preta
  • Grelo
  • Mexe Ville

19 de junho (sexta-feira)

  • Iguinho e Lulinha
  • Zé Cantor
  • Manim Vaqueiro
  • Fabiano Guimarães

20 de junho (sábado)

  • Fagner
  • Garota Safada
  • Ton Oliveira
  • Bob Léo

21 de junho (domingo)

  • Fernandinha
  • Samyra Show
  • Amazan
  • Raphael Moura

22 de junho (segunda-feira)

  • Lauana Prado
  • Amanda Rainha da Farra
  • Eliane
  • Os 3 do Nordeste

23 de junho (terça-feira)

  • Elba Ramalho
  • Guilherme Dantas
  • Lucy Alves
  • Capilé

24 de junho (quarta-feira)

  • Murilo Huff
  • José Augusto
  • Waldonys
  • Fabiana Souto

25 de junho (quinta-feira)

  • Toque Dez
  • Nuzio Medeiros
  • Kadu Martins
  • Jefferson Arretado

26 de junho (sexta-feira)

  • Xand Avião
  • Nattan
  • Kátia e Aduílio
  • Ranniery Gomes

27 de junho (sábado)

  • Zé Vaqueiro
  • Felipe Amorim
  • Talita Mel
  • Stella Alves

28 de junho (domingo)

  • Simone Mendes
  • Japãozin
  • Mara Pavanelly
  • Nicácia Brasil

29 de junho (segunda-feira)

  • Forró Real
  • Bonde do Brasil
  • Chambinho
  • Diego Facó

30 de junho (terça-feira)

1 de julho (quarta-feira)

  • Filho do Piseiro
  • Claudinei e Juliana
  • Eduardinho
  • Forró Pegado

2 de julho (quinta-feira)

  • Sorriso Maroto
  • Vitor Fernandes
  • Mastruz com Leite
  • Matheus Felipe

3 de julho (sexta-feira)

  • Taty Girl
  • Márcia Fellipe
  • Toca do Vale
  • Atração surpresa

4 de julho (sábado)

  • Seu Desejo
  • Silvânia & Berg
  • Mano Walter
  • Fabrício Rodrigues

5 de julho (domingo)

  • Pablo
  • Rey Vaqueiro
  • Flávio José
  • Yasmin Sensação

São João 2026 do Campestre

O São João Campestre de Campina Grande é uma festa privada e acontece nos dias 6 e 15 de junho, no Clube Campestre. Entre as atrações confirmadas estão Flávio José, Walkyria Santos e Os 3 do Nordeste.

Outro ponto importante da edição deste ano é que a festa do dia 15 de junho coincidirá com o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Por conta disso, o jogo será transmitido na casa de eventos e os shows deverão começar às 18h.

Programação do São João Campestre:

6 de junho (sábado)

  • Flávio José
  • Donas da Farra
  • Gegê Bismarck
  • Trios de forró

15 de junho (segunda-feira)

Transmissão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

  • Walkyria Santos
  • Lara Amélia
  • Os 3 do Nordeste
  • Trios de forró

Programação do São João de João Pessoa

PARQUE SÓLON DE LUCENA – PALCO PRINCIPAL (20h)

19 de junho (sexta-feira)

  • Zé Cantor
  • Nando Cordel
  • Marcelo e Rayanne

20 de junho (sábado)

  • Mara Pavanelly
  • Assum Preto
  • Felipe Santos

21 de junho (domingo)

  • Vicente Nery
  • Cavalo de Pau
  • Luka Bass

22 de junho (segunda-feira)

  • Japãozin
  • Banda Cascavel
  • Danieze Santiago

23 de junho (terça-feira)

  • Gitana Pimentel
  • Raphaella Santos
  • Eliane

24 de junho (quarta-feira)

  • Banda Encantu´s
  • Sâmya Maia
  • FalaMansa

PALCO CULTURA POPULAR (17h)

21 de junho (domingo)

  • Babau Joaquim Guedes do Mestre Vavau
  • Boi de Reis Estrela do Norte

22 de junho (segunda-feira)

  • Cangaceiras de Lampião
  • Cavalo Marinho
  • Raiz Cultural do Mestre Zequinha

23 de junho (terça-feira)

  • Grupo de Xaxado Moleque Ricardo de Pilar
  • Cavalo Marinho Infantil
  • Sementes do Mestre João do Boi

24 de junho (quarta-feira)

  • Grupo Junino Maria Cangaceira
  • Vó Mera e Suas Netinhas

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