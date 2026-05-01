veja programações de festas e atrações

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As principais festas públicas de São João na Paraíba já começaram a divulgar as atrações para 2026. Eventos tradicionais em cidades como Campina Grande, Patos, Bananeiras e Santa Luzia terão shows com artistas nacionais e programação cultural ao longo de junho.

O Jornal da Paraíba reuniu uma lista com o que já foi confirmado até agora. Veja programações abaixo:

São João 2026 de Patos

Um dos mais tradicionais da Paraíba, o São João de Patos este ano vai acontecer entre os dias 19 e 23 de junho. A festa será no Terreiro do Forró, com entrada gratuita e espaços para camarote.

A novidade desta edição é a ampliação de cinco para seis dias de festa com o Namoramor, a “drilha” do São João de Patos com Bell Marques puxando um trio elétrico no dia 14 de junho.

14 de junho (domingo)

Namoramor com Bell Marques

19 de junho (sexta-feira)

Zé Vaqueiro

Xand Avião

Henry Freitas

20 de junho (sábado)

Felipe Amorim

Simone Mendes

Menos é Mais

21 de junho (domingo)

Núzio Medeiros

Nattan

Wesley Safadão

22 de junho (segunda-feira)

Dominguinho (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho)

Iguinho e Lulinha

Léo Foguete

Raynel Guedes

23 de junho (terça-feira)

Calcinha Preta

Mari Fernandez

Gusttavo Lima

São João 2026 de Cuité

As festas de São João de Cuité estão previstas para os dias 19 e 25 de junho, e acontecem no Parque do Forró, anteriormente conhecido como Módulo Esportivo. A programação reúne 20 artistas, dentre eles, Elba Ramalho, Flávio José e Mano Walter.

De acordo com a prefeitura, a expectativa é que a festa reúna um grande público nos sete dias de festa, sucedendo o sucesso do ano anterior que registrou um público médio de 100 mil pessoas.

Programação completa do São João de Cuité:

19 de junho (abertura)

Alcymar Monteiro

Flavio José

Toca do Vale

20 de junho

Thiago Freitas

Ferro na Boneca

Edyr Vaqueiro

21 de junho

Fernandinha

Rannyere Gomes

Samya Maia

22 de junho

Juarez

Cavalo de Pau

Assum Preto

23 de junho

Vicente Nery

Lucas Aboiador

Alyne Reis

24 de junho

Ton Oliveira

Elba Ramalho

Waldonys

25 de junho

Mano Walter

Os 3 do Nordeste

Circuito Musical

São João 2026 de Santa Luzia

O São João de Santa Luzia acontece entre os dias 20 e 23 de junho na Praça de Eventos José Augusto de Araújo. Neste ano, a festa, considerada patrimônio cultural imaterial da Paraíba, terá como tema “Aqui tem forró, aqui é São de Verdade”.

Alguns nomes confirmados na programação do evento são João Gomes, Raphaela Santos e Wesley Safadão.

Programação completa do São João de Santa Luzia:

20 de junho (sábado)

Nattanzinho Lima

Geraldinho Lins

Claudio Ney e Juliana

Luiz Bento

21 de junho (domingo)

Wesley Safadão

Raphaela Santos

Victor Santos

Placíllio

22 de junho (segunda-feira)

João Gomes

Jorge de Altinho

Iguinho e Lulinha

Circuito Musical

23 de junho (terça-feira)

Calcinha Preta

Mari Fernandez

Zé Cantor

Forró D2

São João 2026 de Bananeiras

A programação do São João de Bananeiras confirmou atrações como Flávio José, Xand Avisão e Luan Santana. A festa acontece entre os dias 20 e 23 de junho numa área próxima à PB-103, no sentido Bananeiras-Dona Inês.

Segundo a prefeitura da cidade, a área tem 41 mil metros quadrados e espaço adequado para os shows e as estruturas essenciais do evento.

Programação completa do São João de Bananeiras:

20 de junho (sábado)

Bruno e Marrone

Flávio José

Giullian Monte

Curió & Pingo

21 de junho (domingo)

Xand Avião

Eliane

Raynel Guedes

Wagner Viana

22 de junho (segunda-feira)

Leonardo

Zé Cantor

Ranniery Gomes

Djael Wagner

23 de junho (terça-feira)

Luan Santana

Falamansa

Gui Matos

Fogo na Brasa

São João 2026 de Santa Rita

O São João de Santa Rita será realizado entre os dias 12 de junho e 5 de julho, na Praça do Povo. Entre os destaques confirmados na programação estão Calcinha Preta, Zé Vaqueiro, Pablo, Raça Negra, Limão com Mel e Anderson Neiff.

Programação do São João de Santa Rita:

12 de junho

Pablo

Vitor Fernandes

Kelly Silva

Claudiano Geração

13 de junho

Solange Almeida

Anny Barbi

Priscila Senna

Sillas

18 de junho

Menos É Mais

Taty Girl

Harry Estigado

Bom A Bessa

19 de junho

Raça Negra

Iguinho e Lulinha

Fabricio Rodrigues

Wanessa Santos

20 de junho

Anderson Neiff

Xand Aviao

Gabriel Magnata

Luka Bass

23 de junho

Raphaela Santos

Tayara Andreza

Dodo Pressao

Naldo Teixiera

24 de junho

Joyce Taina

Danieze Santiago

A Loba

Romeu e Romario

26 de junho

Limao com Mel

Bonde do Brasil

Rainhas da Farra

Duarte Junior

27 de junho

Rey Vaqueiro

Marcia Fellipe

Deyvin Sampaio

Ranniery Gomes

28 de junho

Ze Vaquiro

Eric Land

Junior e Jorge

Jaccy

30 de junho

Julliany Souza

Atos

Rosa de Saron

Padre Nilson

3 de julho

Toca do Vale

Encantus

Wg Brocador

Desejo de Menina

4 de julho

Jonas Esticado

Seu Desejo

Fabinho Testado

Joao Lucindo

5 de julho

Calcinha Preta

Tarcisio do Acordeon

Marcynho Sensação

Pedro Elias

São João 2026 de Campina Grande

Na edição deste ano, o São João de Campina Grande receberá nomes como Marisa Monte, Lucy Alves, Roberto Carlos, Simone Mendes, Matuê, Solange Almeida e a dupla Henrique e Juliano.

O evento terá 33 dias de programação, acontecendo de 3 de junho a 5 de julho no Parque do Povo.

O horário das festas varia conforme o dia. Nas segundas e terças-feiras, os shows vão até a meia noite. Já nas quartas e quintas-feiras, o horário vai até às 2h e, nas sextas-feiras, sábados e domingo, até às 3h.

Programação do São João de Campina Grande:

3 de junho (quarta-feira)

Projeto Dominguinho (João Gomes, Mestrinho e Jota Pê)

Solange Almeida

Brasas do Forró

Limão com Mel

4 de junho (quinta-feira)

À Vontade (Raí Saia Rodada, Zezo e Luan)

Mikael Santos

Dorgival Dantas

Samya Maia

5 de junho (sexta-feira)

Wesley Safadão

Eric Land

Marcynho Sensação

Deanzinho

6 de junho (sábado)

Henrique e Juliano

Walkyria Santos

Bia Frazzo

Nathan Vinícius

7 de junho (domingo)

Nattanzinho Lima

Tarcísio do Acordeon

Raphaela Santos

Gitana Pimentel

9 de junho (terça-feira)

Arraiá do Crescer

Padre Nilson

Irmã Kelly Patrícia

Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta, “o Exército de Deus”

10 de junho (quarta-feira)

Léo Magalhães

Matheus Fernandes

Banda Magníficos

Matheuzin

11 de junho (quinta-feira)

Matuê

Jonas Esticado

Cavaleiros do Forró

Karkará

12 de junho (sexta-feira)

Marisa Monte

Gegê Bismarck

Tito

Alexandre Tan

13 de junho (sábado)

Henry Freitas

Mari Fernandez

Ávine Vinny

Lipe Lucena

14 de junho (domingo)

Roberto Carlos

Cavalo de Pau

Juarez

16 de junho (terça-feira)

Arraiá do Crescer

William Sanfona

Thiago Brado

Teto Fonseca

17 de junho (quarta-feira)

Menos é Mais

Léo Foguete

Michelle Andrade

Jonny Garotinho

18 de junho (quinta-feira)

Matheus & Kauan

Calcinha Preta

Grelo

Mexe Ville

19 de junho (sexta-feira)

Iguinho e Lulinha

Zé Cantor

Manim Vaqueiro

Fabiano Guimarães

20 de junho (sábado)

Fagner

Garota Safada

Ton Oliveira

Bob Léo

21 de junho (domingo)

Fernandinha

Samyra Show

Amazan

Raphael Moura

22 de junho (segunda-feira)

Lauana Prado

Amanda Rainha da Farra

Eliane

Os 3 do Nordeste

23 de junho (terça-feira)

Elba Ramalho

Guilherme Dantas

Lucy Alves

Capilé

24 de junho (quarta-feira)

Murilo Huff

José Augusto

Waldonys

Fabiana Souto

25 de junho (quinta-feira)

Toque Dez

Nuzio Medeiros

Kadu Martins

Jefferson Arretado

26 de junho (sexta-feira)

Xand Avião

Nattan

Kátia e Aduílio

Ranniery Gomes

27 de junho (sábado)

Zé Vaqueiro

Felipe Amorim

Talita Mel

Stella Alves

28 de junho (domingo)

Simone Mendes

Japãozin

Mara Pavanelly

Nicácia Brasil

29 de junho (segunda-feira)

Forró Real

Bonde do Brasil

Chambinho

Diego Facó

30 de junho (terça-feira)

1 de julho (quarta-feira)

Filho do Piseiro

Claudinei e Juliana

Eduardinho

Forró Pegado

2 de julho (quinta-feira)

Sorriso Maroto

Vitor Fernandes

Mastruz com Leite

Matheus Felipe

3 de julho (sexta-feira)

Taty Girl

Márcia Fellipe

Toca do Vale

Atração surpresa

4 de julho (sábado)

Seu Desejo

Silvânia & Berg

Mano Walter

Fabrício Rodrigues

5 de julho (domingo)

Pablo

Rey Vaqueiro

Flávio José

Yasmin Sensação

São João 2026 do Campestre

O São João Campestre de Campina Grande é uma festa privada e acontece nos dias 6 e 15 de junho, no Clube Campestre. Entre as atrações confirmadas estão Flávio José, Walkyria Santos e Os 3 do Nordeste.

Outro ponto importante da edição deste ano é que a festa do dia 15 de junho coincidirá com o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Por conta disso, o jogo será transmitido na casa de eventos e os shows deverão começar às 18h.

Programação do São João Campestre:

6 de junho (sábado)

Flávio José

Donas da Farra

Gegê Bismarck

Trios de forró

15 de junho (segunda-feira)

Transmissão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Walkyria Santos

Lara Amélia

Os 3 do Nordeste

Trios de forró

Programação do São João de João Pessoa

PARQUE SÓLON DE LUCENA – PALCO PRINCIPAL (20h)

19 de junho (sexta-feira)

Zé Cantor

Nando Cordel

Marcelo e Rayanne

20 de junho (sábado)

Mara Pavanelly

Assum Preto

Felipe Santos

21 de junho (domingo)

Vicente Nery

Cavalo de Pau

Luka Bass

22 de junho (segunda-feira)

Japãozin

Banda Cascavel

Danieze Santiago

23 de junho (terça-feira)

Gitana Pimentel

Raphaella Santos

Eliane

24 de junho (quarta-feira)

Banda Encantu´s

Sâmya Maia

FalaMansa

PALCO CULTURA POPULAR (17h)

21 de junho (domingo)

Babau Joaquim Guedes do Mestre Vavau

Boi de Reis Estrela do Norte

22 de junho (segunda-feira)

Cangaceiras de Lampião

Cavalo Marinho

Raiz Cultural do Mestre Zequinha

23 de junho (terça-feira)

Grupo de Xaxado Moleque Ricardo de Pilar

Cavalo Marinho Infantil

Sementes do Mestre João do Boi

24 de junho (quarta-feira)