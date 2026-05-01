rezador e irmã de atriz inspiraram personagens na segunda temporada

As atrizes Thainá Duarte e Marcélia Cartaxo revelaram as inspirações por trás de suas personagens na segunda temporada da série “Cangaço Novo”, que estreou nesta sexta-feira (24). Thainá, que interpreta Dilvânia, buscou referências na espiritualidade do Nordeste, enquanto Marcélia revisitou memórias de sua irmã.

Na nova temporada, a personagem Dilvânia assume uma faceta mais sensível e espiritual. Para compor essa nova camada, Thainá Duarte conta que visitou mais de uma vez um rezador na cidade de Cabaceiras.

“Eu visitei o rezadeiro Silvestre. Fui algumas vezes na casa dele, conversei, tomei café, fiz queijo com ele. Ele me ensinou algumas orações, mas eu percebi que existia algo de cura na relação que eu estava tendo com ele pela simples conversa, pelo olhar, e foi isso que eu levei para a personagem”, detalhou a atriz.

Thainá Duarte (Dilvânia) e Marcélia Cartaxo (Zeza).. Laura Campanella/Divulgação

Já a paraibana Marcélia Cartaxo revela que se inspirou na própria irmã para a personagem Zeza, que nesta temporada assume com mais força seu papel de líder comunitária.

“Eu me inspirei muito na minha irmã, porque minha irmã era e é uma mulher muito guerreira, muito forte. Lá na minha cidade, em Cajazeiras, ela era cabo eleitoral e ia mesmo para o mato, ia arranjar dente, terra, telha, arranjar tudo no mundo, e Zeza começou muito assim”, contou.

Paraibanos em Cangaço Novo

Além de Marcélia Cartaxo, Joálisson Cunha e Daniel Porpino, que estão na trama desde o início, a nova temporada traz o ator paraibano Lucas Veloso. Ele interpreta Fafá, um personagem de ação que se difere de seus trabalhos anteriores, mais voltados para o humor.

“Ele é um personagem de ação mesmo. Fui muito bem recebido pelos diretores e pelo bando inteiro. Os ensaios foram muito produtivos nesse sentido de construir um personagem de ação, vaqueiro mesmo, um cara do bando”, explicou Lucas Veloso.

Premiére de Cangaço Novo em Cabaceiras

A première da segunda temporada da série “Cangaço Novo” ocorreu em Cabaceiras, no dia 15 de março. O evento, que exibiu os dois primeiros episódios da nova temporada em uma sessão ao ar livre, reuniu o elenco, a equipe de produção e a comunidade local.

Para os atores paraibanos Marcélia Cartaxo e Joálisson Cunha, o sucesso da produção representa um marco no reconhecimento da arte feita na região.

“A gente viu que, muito tempo atrás, a nossa cultura era muito Rio e São Paulo, mas chegou um determinado tempo que regionalizou. E eu acho que aí foi quando o Brasil começou até realmente a assistir o próprio Brasil, nossas próprias histórias”, afirmou Marcélia Cartaxo, que interpreta a personagem Zeza.

Outro paraibano, Daniel Porpino, que interpreta o político Paulino Leite, destaca a evolução de seu personagem, que passa de “fantoche” da esposa a uma figura com ambição própria.

“Na primeira temporada, ele é apresentado como um candidato muito mais pela força política da esposa. Ele não tem essa ambição. Ao longo da primeira temporada, ele vai começando a se envaidecer por esse possível lugar de poder. Então, ele começa a segunda temporada num outro lugar, num lugar de ambição, porque esse lugar de conforto dele foi bagunçado”, detalha o ator.