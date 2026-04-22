Estação Cabo Branco retoma as aulas de Yoga ao ar livre nesta sexta-feira



17/04/2026 |

08:30 |

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A Estação Cabo Branco, Cultura e Artes, localizada no bairro do Altiplano, volta a realizar, nesta sexta-feira (17), depois de 15 dias, as aulas de Yoga com a professora Tâmisa Tiveroli. Será um encontro ao ar livre, no pôr do dia, para cuidar do corpo, acalmar a mente e renovar as energias.

Aberta ao público, as aulas gratuitas começam às 16h e acontecem na área externa da Estação Cabo Branco, em uma oportunidade ímpar dedicada ao participante, quando todos poderão respirar ar livre, desacelerar e se conectar.

“Essas aulas acontecem a cada 15 dias. Havíamos dado uma pausa devido os vários feriados, no entanto, retornaremos nesta sexta-feira, no pôr do sol da Estação Cabo Branco”, disse Rodrigo Barão, um dos integrantes culturais e artísticos da casa.

De acordo com Barão, o participante deverá levar seus equipamentos para a aula de Yoga, que são: vestimentas e o pequeno colchonete para a realização da atividade.

“A participação tem sido sempre grande, principalmente por parte de turistas que visitam a Estação Cabo Branco e outros pontos turísticos de nossa cidade”, afirmou.