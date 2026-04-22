Caravana do Cuidar realiza 300 atendimentos na comunidade Padre Hildon Bandeira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), realizou, nesta sexta-feira (17), mais uma edição da Caravana do Cuidar. A ação aconteceu na Praça Padre Hildon Bandeira, na Torre, levando uma série de serviços gratuitos à população. Ao todo, foram realizados 300 atendimentos nas áreas de assistência social, saúde, cidadania e bem-estar, concentrando diversos serviços em um único espaço, facilitando o acesso da população.

A dona de casa Vânia Pereira aproveitou a ação para cuidar de diferentes demandas. “Graças a Deus, eu consegui atendimento do Cartão SUS, passei pelo médico e ainda fui na Defensoria Pública. O serviço está sempre aqui e ajuda muito a gente”, destacou. Ela também levou seu animal de estimação para receber atendimento. “Meu cachorro está com um ferimento, aí aproveitei para passar na veterinária, pegar remédio e ração. É tudo muito bom mesmo”, completou.

O atendimento aos pets foi realizado de forma voluntária pela loja ServGranja, por meio do projeto ‘Pingo de Amor’, que disponibilizou medicamentos para vermifugação, orientações com veterinária e doação de ração para os animais.

Outra moradora beneficiada foi Maria das Dores Silva, que conseguiu fazer o CadÚnico durante a Caravana do Cuidar. “Eu já estava precisando fazer esse cadastro há um tempo, mas não tinha como ir até o Centro da cidade. Mas, graças a Deus e a essa ação da Prefeitura, consegui resolver tudo aqui perto de casa. Foi muito rápido”, relatou.

Atendimentos – Ao todo, foram realizados 300 atendimentos. Entre os serviços mais procurados estiveram o CadÚnico, com 40 atendimentos, o Cartão SUS, também com 40 emissões, e o atendimento médico, que contabilizou 30 pessoas assistidas. Na área da saúde, foram realizadas ainda 25 aferições de pressão arterial, 23 testes de glicemia e 19 aplicações de vacinas.

A assistência social registrou 10 atendimentos no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), além de 5 atendimentos do programa Acessuas Trabalho, 3 do Eu Posso e 4 da Junta Militar. Já o Procon realizou 6 atendimentos, enquanto a Defensoria Pública contabilizou 25 assistências jurídicas.

Outros serviços também tiveram boa procura, como os atendimentos da Cagepa, com 8 registros, além das ações de cuidado pessoal, que incluíram 10 cortes de cabelo feminino, 10 masculino e 12 atendimentos de manicure. O serviço veterinário também atendeu 30 animais durante a ação.