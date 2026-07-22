Prefeitura de João Pessoa orienta sobre vacinação contra o HPV e inclui novo grupo prioritário para prevenção

O Ministério da Saúde ampliou o público da vacinação contra o HPV e passou a incluir como parte do grupo prioritário mulheres diagnosticadas com lesões intraepiteliais cervicais de alto grau (NIC 2, NIC 3 e Adenocarcinoma in situ (AIS)), que tenham sido submetidas a procedimento excisional do colo do útero, como LEEP/conização.

A recomendação prevê que a imunização seja realizada independentemente da idade, preferencialmente no mesmo ano do procedimento, podendo ocorrer no período perioperatório ou em até 12 meses após o tratamento. Para esse público, o esquema vacinal indicado é de três doses, aplicadas nos intervalos de zero, dois e seis meses, disponíveis na capital paraibana, em todas as salas de vacinas da rede municipal e nos cinco pontos móveis. Para receber as doses é necessário a prescrição médica e comprovação diagnóstica.

A vacina contra o HPV segue sendo uma das principais formas de prevenção contra doenças graves associadas ao vírus e segue destinada no calendário de rotina de crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, com aplicação em dose única. Os profissionais de saúde reforçam também o alerta importante para os adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não foram vacinados, que também podem procurar um ponto de vacinação o quanto antes, já que essa faixa etária representa a última oportunidade de imunização antes da vida adulta, período em que o risco de exposição ao vírus aumenta significativamente.

“A estratégia de resgata vacinal para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos não imunizados, tem como objetivo a ampliação da cobertura vacinal e alcançar quem não recebeu a vacina na idade recomendada. A Secretaria de Saúde tem intensificado a busca ativa nos diversos serviços e escolas, com apoio das Referências de Imunização, dos Agentes Comunitários de Saúde e educadores, por pessoas que integram esse grupo e não tenham sido vacinadas”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Os dados do sistema de monitoramento do Ministério da Saúde João Pessoa mostram avanço na cobertura vacinal entre crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, com 4.118 meninos e 3.628 meninas vacinados em 2024, número que subiu para 4.639 meninos e 4.497 meninas em 2025. Em 2026, até o dia 10 de março, foram registradas 1.935 doses aplicadas, sendo 951 em meninos e 984 em meninas.

Já entre jovens de 15 a 19 anos, foram contabilizadas 841 doses em meninos e 495 em meninas em 2025, enquanto em 2026, até o momento, os números de doses aplicadas são de 124. Com a prorrogação da estratégia, a expectativa é ampliar esses resultados e garantir maior proteção para a população.

Outros grupos para vacinação – Além das crianças e jovens, a vacinação também contempla outros grupos prioritários, como pessoas com papilomatose respiratória recorrente, usuários de PrEP (profilaxia pré-exposição ao HIV), pessoas vivendo com HIV, transplantados, pacientes com câncer (oncológicos), vítimas de violência sexual, e pessoas imunossuprimidas, com idades entre 9 e 45 anos.

O HPV é um dos vírus mais comuns no mundo e está associado ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer, incluindo os que atingem o colo do útero, ânus, pênis, boca e orofaringe. “Nos diversos serviços de saúde orientamos que a vacina é segura, eficaz e fundamental para reduzir a circulação do vírus e prevenir complicações mais graves no futuro”, completou o coordenador.

Documentos necessários – Para se vacinar contra o HPV nesses casos específicos pelo SUS, é preciso levar alguns documentos. Além do básico como documento de identidade (RG ou CPF), cartão do SUS e, a caderneta de vacinação, também é necessário apresentar uma prescrição médica indicando a vacina. Junto com isso, você deve levar um comprovante do diagnóstico, como um laudo de biópsia ou relatório médico que confirme a presença de lesões como NIC 2, NIC 3 ou AIS. Esses documentos são importantes para que a equipe de saúde confirme que você se enquadra no grupo prioritário para vacinação.

Saiba onde se vacinar nas salas de vacinas e pontos móveis:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: das 7h às 11h e das 12h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para quem faz parte do grupo prioritário.

Policlínicas Municipais (Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Jaguaribe e Praias)

Horário: das 8h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para quem faz parte do grupo prioritário.

Centro Municipal de Imunização – Torre

Horário: das 8h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para quem faz parte do grupo prioritário.

Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para quem faz parte do grupo prioritário.

Shopping Sul – Bancários

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 10h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para quem faz parte do grupo prioritário.

Shopping Tambiá – Tambiá

Horário: Apenas aos sábados, das 9h às 16h.

Todos os imunizantes do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusiva para gestantes.

Influenza: Apenas para quem faz parte do grupo prioritário.

Mix Mateus – Unidade Valentina Figueiredo

(R. Brasilino Alves da Nóbrega – Valentina de Figueiredo)

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para quem faz parte do grupo prioritário.

Quiosque na Orla – Avenida Cabo Branco – na frente do Xênius Hotel e próximo ao CAT Adaptado

Horário: Apenas de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h.

Todos os imunizantes do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusiva para gestantes.

Influenza: Apenas para quem faz parte do grupo prioritário.