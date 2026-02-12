Sudema participa de reunião técnica no MPPB e apresenta dados parciais da Operação Orla Limpa — Governo da Paraíba

A Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) participou, nessa quarta-feira (11), de reunião técnica no Ministério Público da Paraíba (MPPB) para apresentação parcial dos resultados da Operação Orla Limpa

Durante o encontro, foram apresentados dados das fiscalizações e vistorias realizadas ao longo da operação, com foco nas denúncias recebidas e nas ações executadas pelos órgãos envolvidos. Também foram discutidas medidas e encaminhamentos voltados à busca de soluções definitivas para os problemas ambientais identificados.

Na ocasião, a promotora de Justiça Cláudia Cabral destacou a importância da consolidação de dados técnicos e evidências para subsidiar a adoção de medidas mais eficazes no enfrentamento das irregularidades, além de orientar o direcionamento estratégico das ações de controle e fiscalização.

Ficou ainda definido o fortalecimento de novos eixos de campanhas educativas, com o objetivo de ampliar a conscientização da população e promover avanços na sustentabilidade e na preservação ambiental.

Operação Orla Limpa – Desde o início da operação, 15 empreendimentos foram fiscalizados, resultando em 15 notificações, 3 autuações e, até o momento, nenhuma interdição.

As autuações ocorreram nos seguintes casos: Picanhas do Bastos – falta de licença; Peres Lava Jato – falta de licença; e Residencial Tiffanny – lançamento irregular de efluentes.

A operação tem como foco principal o bairro de Tambaú, especialmente o entorno da rede de drenagem que desemboca ao final da Avenida Ruy Carneiro, motivada pelo registro de lançamento de água escura e com odor característico nos primeiros dias do ano.

Ao longo das ações, já foram percorridas, parcial ou totalmente, as avenidas Rui Carneiro, Izidro Gomes, Olinda e Almirante Tamandaré, além de visitas pontuais em Cabo Branco e Jardim Oceania, a partir de informações da Cagepa e da Seinfra.

De acordo com a Sudema, o principal aspecto observado até o momento é o impacto de churrascarias de grande porte na rede de esgoto, especialmente quando não possuem ou não realizam a limpeza periódica das caixas de gordura, situação que tem demandado ações frequentes de desobstrução por parte da Cagepa.

Além da Sudema e do Ministério Público da Paraíba, participaram da reunião representantes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semas) e da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa).