MP emite parecer contrário à concessão de habeas corpus para soltura do cantor

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) emitiu um parecer contrário à concessão de habeas corpus para soltura do cantor João Lima, preso por agredir a ex-eposa e médica Raphaella Brilhante em João Pessoa. A Justiça da Paraíba ainda vai analisar o mérito do pedido.

De acordo com parecer, assinado pelo procurador Luciano de Almeida Maracajá, a prisão preventiva de João Lima é bem fundamentada, com índicios de materialidade, autoria e risco concreto à vítima.

Conforme o documento do procurador, medidas em substituição pela prisão, as chamadas cautelares, seriam insuficientes para proteger a vítima nesse contexto, por ter observado agressões físicas e psicológicas repetidas, ameaças graves e uma escalada de violência em curto período, inclusive após a vítima deixar o lar.

O Jornal da Paraíba entrou em contato com a defesa de João Lima, que não respondeu até a última atualização desta reportagem.

João Lima está preso e dividindo um pavilhão com outros presos por crimes previstos na Lei Maria da Penha no presídio do Roger, em João Pessoa. Ao todo, são 60 pessoas presas no local. Esses internos respondem por crimes como agressões, tentativa de feminicídio e quebra de medidas protetivas.

Hytalo Santos e Israel Vicente, que respondem processos na Justiça da Paraíba, estão presos no mesmo presídio que João Lima, mas em uma outra ala, específica para pessoas LGBTQIA+.

Investigação contra João Lima

Cantor João Lima está preso após denúncia de violência doméstica contra ex-esposa – Foto: Foto: Reprodução/TV Cabo Branco.

A Polícia Civil investiga o cantor paraibano João Lima por violência doméstica contra a ex-esposa, após vídeos divulgados em redes sociais mostrarem agressões. A vítima registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de João Pessoa.

Após a repercussão do caso, a ex-esposa de João Lima, a médica Raphaella Brilhante, publicou um texto nas redes sociais onde confirmou publicamente, pela primeira vez, a violência sofrida. Ela relatou que está enfrentando “uma dor que atravessa o corpo, a alma, e a história”, e disse que “não há palavras que expliquem o impacto disso na vida de alguém”.

A médica, que também atua como influenciadora e soma mais de 600 mil seguidores em apenas uma rede social, disse que “nenhuma mulher deveria precisar chegar a esse ponto para ser ouvida” e reiterou que as medidas legais estão sendo tomadas com respeito à Justiça.

Em entrevista exclusiva à TV Cabo Branco, exibida na segunda-feira (26), a médica e influenciadora Raphaella Brilhante relatou que sofreu agressões durante o casamento com o cantor — que ocorreu em novembro do ano passado —, bem como na lua de mel. Segundo ela, o relacionamento durou cerca de três anos e foi marcado por controle desde o início.