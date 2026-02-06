Prefeitura de João Pessoa vai implantar pagamento imediato via Pix para catadores de recicláveis

A Prefeitura de João Pessoa, por meio de uma parceria entre a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), o Ministério Público da Paraíba (MPPB) e a empresa Orizon, vai implantar uma ação inédita e inovadora durante o Carnaval Multicultural 2026. O foco é a valorização dos catadores de materiais recicláveis cooperados.

Pela primeira vez, através do programa ‘Recicla Folia’, os profissionais receberão o pagamento pelos materiais coletados via Pix, logo após a pesagem no ecoponto oficial instalado na Via Folia, na Avenida Epitácio Pessoa. O projeto tem como tema ‘compramos recicláveis de catadores cooperados: pagamento no Pix’ e promete revolucionar a operacionalidade da coleta seletiva durante os festejos, garantindo mais agilidade, segurança e dignidade aos trabalhadores que atuam na reciclagem.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a expectativa é aperfeiçoar a logística da coleta seletiva durante o Carnaval, valorizando cada vez mais os catadores e incentivando a população a colaborar com a separação correta dos resíduos, fortalecendo todo o ciclo da reciclagem.

“Essa iniciativa representa um avanço significativo para a política de resíduos sólidos em João Pessoa, compromisso do prefeito Cícero Lucena com os trabalhadores e o bem-estar social. O catador chegará, pesará o material e já receberá o Pix na hora, com transparência, rapidez e valorização do seu trabalho”, ressalta.

Como vai funcionar – Assim que os catadores chegarem ao ecoponto, em frente ao Supermercado Pão de Açúcar, sentido Praia/Centro, eles passarão por um processo simples e rápido: confirmação de cadastro, pesagem dos materiais recicláveis e, em seguida, o pagamento imediato via Pix.

Além da agilidade no pagamento, a iniciativa também se destaca por oferecer valores acima do praticado no mercado, reforçando o compromisso da gestão municipal com a valorização do trabalho dos catadores e com o fortalecimento da economia solidária.

Apresentação – Na terça-feira (3), representantes da Emlur e integrantes das cooperativas Tribo de Judá, Acordo Verde e Ascare participaram de uma reunião para apresentar a novidade. A estrutura do ecoponto foi apresentada como parte dessa parceria entre a gestão municipal e a Orizon, garantindo suporte técnico, organização e eficiência durante os dias de festa. A ação reforça o compromisso da Emlur com a sustentabilidade, a inclusão social e a inovação na gestão dos resíduos sólidos, consolidando João Pessoa como referência no Nordeste em políticas públicas voltadas à reciclagem.

Para a empresa Orizon, estar presente no Carnaval de João Pessoa mostra a convicção de que sustentabilidade precisa estar integrada à dinâmica das cidades e aos grandes eventos. “Transformar resíduos em valor, gerar renda para os catadores e contribuir para uma festa mais limpa e consciente é parte do nosso compromisso com a economia circular e com o desenvolvimento urbano sustentável”, afirma Marília Garcez, diretora da Orizon.

Articulação interinstitucional – No início desta semana, um encontro realizado no Ministério Público da Paraíba (MPPB) reuniu representantes de diversos órgãos envolvidos na organização do Folia de Rua.

A promotora de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Social, Cláudia Cabral, presidiu o encontro, que teve como objetivo alinhar e ajustar os detalhes operacionais para o período pré-carnavalesco, garantindo ordem, disciplina, segurança, mobilidade urbana, limpeza pública e preservação ambiental durante os eventos.

Empresa – A Orizon atua em João Pessoa por meio do Ecoparque João Pessoa, que processa 60 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos por mês, contribuindo para a destinação adequada do lixo e a redução de emissões de gases de efeito estufa.

Além de João Pessoa, a unidade atende 10 dos 30 municípios da Mesorregião da Mata Paraibana, o que representa uma população de cerca de 1,5 milhão de habitantes (39,3% do estado). Com uma planta de geração de energia elétrica renovável, que possui capacidade instalada de 5,7 MW (suficiente para abastecer aproximadamente 12.800 residências por mês), também gera créditos de carbono ao evitar a liberação na atmosfera do metano (CH₄), gás de efeito estufa extremamente potente. Em 2024, concluiu o registro do projeto juntamente ao Gold Standard, mecanismo reconhecido mundialmente por seus critérios de elegibilidade, que incluem qualidade e integridade aos benefícios para o meio ambiente.

Parceria – A articulação entre os órgãos e instituições reforça o compromisso coletivo com a realização de uma festa organizada, sustentável e segura, promovendo o bem-estar da população, dos foliões e dos trabalhadores envolvidos, especialmente para a Emlur, os catadores de materiais recicláveis e agentes de limpeza, que exercem papel fundamental na manutenção da limpeza e na preservação do meio ambiente.