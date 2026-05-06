Semob-JP define planos de trânsito e transporte para show de gravação do DVD de Victor Santos

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) definiu os planos especiais de trânsito e transporte público para garantir a fluidez e segurança viárias, bem como facilitar o acesso do público que vai prestigiar o show de gravação do DVD de Victor Santos e convidados, nesta quinta-feira (29), no palco do Festival Forró Verão, na orla. Conforme ocorreu em eventos anteriores, a expectativa da Semob-JP é que a execução do planejamento alcance os mesmos resultados positivos.

O superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE, destacou o empenho do órgão nesses eventos. “Mais uma vez estaremos empenhados, com nossas equipes em campo, logo cedo, a partir das 5h da manhã, isolando os trechos no entorno do Busto de Tamandaré, para garantir um trânsito mais organizado e seguro. Também vamos assegurar transporte público suficiente para o público tenha a opção de ir assistir aos shows e voltar pra casa de ônibus, com tranquilidade”, destacou o gestor.

Trânsito – Na Rua Índio Arabutan, no trecho entre as avenidas Antônio Lira e Cabo Branco e, na Avenida Cabo Branco, do Busto de Tamandaré até o Hotel Xênius, haverá restrição de estacionamento para facilitar o trânsito no local. Serão realizados bloqueios viários na Rua José Augusto Trindade, entre as avenidas Antônio Lira e Almirante Tamandaré, e no final da Avenida Epitácio Pessoa, no sentido praia, com desvio pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Agentes de mobilidade indicarão rotas alternativas disponíveis.

Transporte – O transporte público também contará com reforço. As linhas 510 (Tambaú), 507 (Cabo Branco) e os circulares 1500 e 5100 terão ampliação da oferta a partir das 19h, com a disponibilização de 12 ônibus extras, totalizando cerca de 60 viagens adicionais durante os dias de shows. Após o encerramento do evento artístico, terão viagens extras para atender à demanda de passageiros na volta para casa. Agentes de mobilidade vão monitorar a operação do transporte para ajustar, conforme necessário.

Urgências – Em situações de urgências de trânsito, a população pode acionar os agentes de mobilidade por meio do WhatsApp (83) 9 8760-2134, canal disponível do Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT) da Semob-JP para envio exclusivamente de mensagens e imagens, disponível à população, das 5h da manhã à meia-noite, todos os dias da semana.