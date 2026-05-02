PV está “desconfortável” para escolher entre Cícero e Lucas, diz presidente estadual

Sargento Dênis, presidente estadual do PV. Felipe Nunes

A Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PC do B e PV, ainda não bateu o martelo sobre o apoio ao Governo do Estado neste ano. No caso do Partido Verde, a legenda está, segundo o seu presidente estadual, em uma “situação desconfortável” tendo que escolher entre Lucas Ribeiro (Progressistas) e Cícero Lucena (MDB).

É que o partido está na base aliada do emedebista, em João Pessoa. Mas, no âmbito estadual, também está entre os aliados de João Azevêdo.

De acordo com Sargento Dênis, a afinidade com o projeto de reeleição de Lula (PT) será o critério de desempate para ceder o seu palanque.

“Nós estamos em uma situação desconfortável, não era isso que queríamos. Se tivéssemos um candidato do Estado alinhado com o Município, nós estaríamos com a campanha ganha. A base errou em dividir. O PV vai escolher quem estiver mais alinhado com Lula”, assinalou.

Os três partidos que compõem a Federação ainda não chegaram a um consenso sobre o apoio para o Palácio da Redenção, o que pode gerar um entrave com as executivas nacionais. Nas últimas eleições houve divergências entre as legendas.

Ontem Cida Ramos declarou que o PT também não se decidiu, apesar de Luiz Couto ter “queimado a largada” e declarado apoio a Lucas Ribeiro. Para Sargento Dênis, caso ocorra um consenso entre os três partidos, a executiva nacional da federação não deve colocar entraves na decisão.

Texto: Gabriel Abdon