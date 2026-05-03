Carnaval 2026 de João Pessoa: programação é confirmada com Daniela Mercury entre as atrações – Foto: Prefeitura de João Pessoa.

O Carnaval 2026 de João Pessoa teve a programação completa divulgada nesta sexta-feira (23). As atrações do Folia de Rua, Via Folia e Carnaval Tradição foram confirmadas. Entre os artistas confirmados estão Daniela Mercury, Priscila Senna e Lucy Alves. Veja a programação completa abaixo.

A abertura do Folia de Rua de João Pessoa acontece no dia 6 de fevereiro, no Parque Solon de Lucena, a Lagoa. As prévias carnavalescas da capital já começaram desde o último 16 de janeiro e seguem acontecendo até 8 de fevereiro.

Alceu Valença é a principal atração do bloco Muriçocas do Miramar, no dia 11 de fevereiro; Bell Marques puxa o bloco Vumbora e Michele Andrade se apresenta no bloco Virgens de Tambaú (confira a programação completa abaixo).

Carnaval 2026 de João Pessoa

PRÉVIAS CARNAVALESCAS

23 de janeiro (sexta-feira)

Local: Mangabeira VIII

Horário: a partir das 19h

Clube Gigante do Frevo;

Escola de Samba Pavão de Ouro:

Tribo Indígena Pele Vermelha:

Tribo Indígena Xavantes;

Tribo Indígena Guanabara

24 de janeiro (sábado)

Local: Av. Carneiro da Cunha – Torre

Horário: a partir das 19h

Ala-Ursa Urso Alegria do Panda;

Ala-Ursa Urso da Paz;

Clube Gigante do Frevo da Torre;

Clube de Frevo São Rafael Frevo e Folia;

Clube A Corda do Frevo da Torre;

Clube Frevo Bandeirantes da Torre;

Escola de Samba Acadêmico do Ritmo;

Escola Samba Malandros do Morro.

25 de janeiro (domingo)

Local: Rua Lourenço César – Conjunto Esplanada

Horário: a partir das 19h

Tribo Indígena Pataxós;

Tribo Indígena Piragibe;

Tribo Indígena Tabajaras;

Clube de Frevo Piratas de Jaguaribe;

Clube de Frevo Sai da Frente Dona Emília;

Escola Guardiões do Samba.

30 de janeiro (sexta-feira)

Local: Rua Edmundo Filho – São José

Horário: a partir das 19h

Ala-Ursa Urso Treme Terra;

Ala-Ursa Urso Santa Cruz;

Tribo Indígena Jaçanã;

Tribo Indígena Xingu;

Escola de Samba Pavão de Ouro.

31 de janeiro (sábado)

Local: Rua Alcides de Miranda Henrique – José Américo

Horário: a partir das 19h

Tribo Indígena Tupinambás;

Tribo Indígena Pataxós;

Tribo Indígena Tupy Guanabara;

Tribo Indígena Xavantes;

Clube de Frevo Alegria do Frevo;

Escola de Samba Guardiões do Samba.

1º de fevereiro (domingo)

Local: Rua Presidente Félix Antônio (Rua do Rio) – Cruz das Armas

Horário: a partir das 19h

Ala-Ursa Urso Pardo;

Ala-Ursa Urso Panda;

Ala-Ursa Canibal 20;

Tribo Indígena Papo Amarelo;

Tribo Indígena Africanos;

Clube de Frevo Ciganos de Esplanada;

Escola de Samba Acadêmico do Ritmo.

FOLIA DE RUA

6 de fevereiro (sexta-feira)

Local: Parque Sólon de Lucena

Horário: 18h às 02h

Daniela Mercury;

Priscila Senna;

Lucy Alves;

Grupo de Cultura Popular;

Orquestra.

BLOCO FOLIA CIDADÃ – Local: Centro Histórico

BLOCO CONFETE E SERPENTINA – Local: Centro Histórico (Casa da Pólvora)

Jarbas Mariz;

Orquestra;

Mirandinha;

Escola de Samba.

BLOCO ANJO AZUL – Local: Centro Histórico (Praça Rio Branco)

Escurinho;

Vó Mera e Suas Netinhas;

Orquestra.

Mirandinha;

Escola de Samba.

7 de fevereiro (sábado)

BLOCO IMPRENSADOS: – Local: Centro Histórico (Praça Rio Branco)

Tracundum;

Renata Arruda;

Orquestra.

BLOCO – BOI VERMELHO – Local: Centro Histórico (Av. General Osório)

Mestre Fuba;

Diógenes;

Orquestra.

BLOCO VEM CUIDAR DE MIM – Local: Bancários (Praça da 3 Ruas)

Yuri Carvalho;

Thais e Banda;

Orquestra.

BLOCO FLATORRE – Local: Centro Histórico (Praça Rio Branco)

Banda Locomotiva;

Claudinho Barão;

Orquestra de Samba Malandro do Morro.

BLOCO VIRGENS DE MANGABEIRA – Local: Mangabeira 2 (Lateral do Mercado Mangabeira)

Beto Barbosa;

Arreio de Prata.

BLOCO PERUAS DO VALENTINA – Local: Lateral da Integração (Arena Valentina)

Banda A Loba;

Claudinho Barão.

BLOCO ETERNAMENTE FLAMENGO – Local: Rua Prof. José Holmes (Ernani Sátiro)

BLOCO AGITADA GANG – Local: Miramar (Av. Epitácio Pessoa)

18h às 23h

Agitada Gang;

Patati e Patata.

BLOCO DESMANTELADOS DO CRISTO – Local: Av. Ranieri Mazile – Cristo

8 de fevereiro (domingo)

18h às 00h

BLOCO TAMBIÁ FOLIA – Local: Praça Prefeito Manoel Moreira da Nóbrega – Tambiá

19h às 02h

Zé Felipe;

Pimenta Nativa;

Quem Roubou Minha Cueca.

BLOCO DOIDO É DOIDO – Local: Praça José Batista de Melo (Castelo Branco)

Tracundum;

Chico Correia;

DJ Reub;

Batoqueira

BLOCO DOMINGO FOLIA CRIANÇA – Local: Parque Solon de Lucena

4h às 18h

Maria Clara;

Agitada Gang;

Orquestra;

Cultura Popular.

BLOCO VIÚVAS DA TORRE – Local: Av. Manoel Deodato – esquina com Av. Rui Barbosa (Torre)

16h à 22h

BLOCO: CORTEJO DE OXALÁ – Local: Rua da Areia, 155 (Varadouro)

14h às 22h

9 de fevereiro (segunda-feira)

BLOCO MELHOR IDADE – Local: Busto de Tamandaré – Tambaú

18h às 00h

Gracinha Teles;

Orquestra.

BLOCO DA SOPA – Local: Av. Rui Barbosa (Torre)

18h às 00h

Val Valim;

Gera;

Orquestra.

10 de fevereiro (terça-feira)

BLOCO PORTADORES DA FOLIA – Local: Busto de Tamandaré (Tambaú)

16h às 23h

BLOCO JAGUARIBE FOLIA – Local: Av. 1º de Maio – Jaguaribe

19h ás 00h

Dodô Pressão;

Orquestra.

BLOCO JACARÉ DO CASTELO – Local: Rua Onaldo da Silva Coutinho – Castelo Branco

20h às 23h

BLOCO ACORDE MIRAMAR – Local: Praça das Muriçocas – Miramar

00h

BLOCO PIRATAS DOS BANCÁRIOS – Local: Parque das Três Ruas – Bancários

18h às 00h

Tatau;

Pathacan;

Orquestra.

12 de fevereiro (quinta-feira)

AS CALUNGAS – Local: Centro Histórico (Praça Rio Branco)

18h às 00h

BLOCO PINGUIM – Local: Av. Gal. Osório (esquina do Beco Philipeia) no Centro Histórico

18h às 00h

BLOCO COMADRE FLORZINHA – Local: Av. Flaboyant, 155 – Anatólia

16h às 20h

Cultura Popular;

Orquestra.

BLOCO DA SAUDADE – Local: Estacionamento do Mercado Municipal do Castelo Branco

18h às 00h

BLOCO VIÚVAS DO BELA VISTA – Local: Rua Humberto Paiva de Carvalho (Bela Vista)

19h às 00h

13 de fevereiro (sexta-feira)

BLOCO CANTO DO TETÉU – Local: Parque Parahyba 4 – Bessa

BLOCO GALO DO 13 DE MAIO – Local: Praça Assis Chateaubriand – 13 de Maio

18h às 00h

Ramon Schnayder;

Nica;

Orquestra.

BLOCO CORTEJO CULTURA – Local: Praça João Pessoa/Praça Rio Branco – Centro Histórico

17h às 20h

15 Grupos de Cultura Popular;

Orquestra;

Ala Ursa;

Bateria de Escola de Samba;

Tribo Indígenas.

BLOCO BOM DEMAIS – Local: Em frente ao Campo da Graça (Cruz das Armas)

19h às 00h

Felupe;

Amor Secreto;

Barbosa.

BLOCO – FAZENDO AMIGOS – Local: Rua Maria Ana Nunes (Muçumagro)

19h às 00h

BLOCO CAFUÇU – Local: Praça Rio Branco, Praça Dom Adalto e General Osório

19h às 02h

BLOCO AS CUECA – Local: Rua Joaquim Avundano – Miramar

19h às 00h

Ramon Schayder;

Vivian e Odak.

14 de fevereiro (sábado)

BLOCO ELEFANTE DA TORRE – Local: Panificadora Imperial Ruy Barbosa (Torre)

12h às 20h

Helton;

Orquestra;

Porta do Sol;

Kojac.

BLOCO VACA MORTA – Local: Av. Fagundes Varela (Padre Zé)

19h às 00h

BLOCO BOI DO BESSA – Local: Av. Arthur Monteiro de Paiva, 1320 (Bessa)

13h às 00h

Roberta Miranda;

Maria Gadú;

Nena Queiroga;

Diana Miranda;

Orquestra;

Ala Ursa;

Maracatu.

BLOCO URSO GAY – Local: Centro Cultural de Mangabeira (Mangabeira 4)

17h às 20h

BLOCO – AS RAPARIGAS DE CHICO – Local: Praça Dom Adauto (Centro Histórico)

16h às 00h

Fafá de Belém;

Orquestra.

BLOCO E TOME LADEIRA – Local: Av. General Osório (esquina com o Beco Philipéia)

Centro Histórico

15 de fevereiro (domingo)

13h às 22h

Mundo Livre SA,

Escurinho;

Yuri Carvalho.

CARNAVAL TRADIÇÃO

14 de fevereiro (sábado)

LOCAL: NA PRINCIPAL AVENIDA DE CADA BAIRRO

Bairro: Castelo Branco (17h00 – 17h20)

Maracatu Coletivo Maracastelo

Bairro: dos Novais (17h25 – 17h55)

Bairro: Alto do Céu (18h00 – 18h30)

Bairro: Cristo Redentor (18h35 – 19h05)

Bairro: Rangel (19h10 – 19h40)

Bairro: Alto do Céu (19h45 – 20h15)

Bairro: Torre (20h20 – 20h50)

Clube A Corda do Frevo

Bairro: Cruz das Armas (20h55 – 21h25)

Tribo Indígena Papo Amarelo

Bairro: Conjunto Esplanada (21h30 – 21h55)

Clube de Frevo Dona Emília

Bairro: Paratibe (22h00 – 22h30)

Tribo Indígena Guanabara

Bairro: Jaguaribe (22h35 – 23h00)

Bairro: Rangel (23h05 – 23h35)

Tribo Indígena Pele Vermelha

Bairro: Torre (23h40 – 00h05)

Clube de Frevo Adolescente Criança Feliz

Bairro: Cristo Redentor (00h10 – 00h40)

Tribo Indígena Tabajaras

Cristo Redentor (01h05 – 01h30)

Bairro Cruz das Armas (01h35 – 02h05)

Tribo Indígena Tupi Guanabara

15 de fevereiro (domingo)

Bairro: Alto do Céu (17h00 – 17h30)

Tribo Indígena Tupinambás

Bairro: Torre (17h35 – 18h00)

Bairro: Cristo Redentor (18h05 – 18h35)

Tribo Indígena Africanos

Bairro: São Rafael (18h40 – 19h05)

Clube São Rafael Frevo e Folia

Bairro: Mandacaru (19h10 – 19h40)

Tribo Indígena Tupi Guarani

Bairro: Torre (19h45 – 20h10)

Clube do Frevo Bandeirantes

Bairro: Rangel (20h15 – 20h45)

Tribo Indígena Ubirajara

Bairro: Cruz das Armas (20h50 – 21h15)

Clube do Frevo Ciganos de Esplanada

Bairro: Padre Zé (21h25 – 22h05)

Escola de Samba Guardiões do Samba

Bairro: Torre (22h15 – 22h55)

Escola de Samba Acadêmicos do Ritmo

Bairro: São José (23h05 – 23h45)

Escola de Samba Pavão de Ouro

Bairro: Roger (23h55 – 00h35)

Bairro: Róger (00h45 – 01h25)

Escola de Samba Unidos do Roger

Bairro: Torre (01h35 – 02h15)

Escola de Samba Malandros do Morro

16 de fevereiro (segunda-feira)

Bairro: Varadouro (17h00 – 17h20)

Bairro: Varadouro (17h30 – 17h50)

Bairro: Rangel (18h00 – 18h20)

Bairro: Cristo (18h30 – 18h55)

Bairro: Alto do Céu (19h05 – 19h30)

Bairro: Róger (19h40 – 20h05)

Bairro: Torre (20h15 – 20h50)

Bairro: Mandacaru (21h00 – 21h25)

Bairro: Alto do Céu (21h35 – 22h00)

Bairro: São José (22h10 – 22h35)

Bairro: Rangel (22h45 – 23h10)

Bairro: Alto do Céu (23h20 – 23h45)

Bairro: Róger (23h55 – 00h20)

Urso Sem Lenço Sem Documento

17 de fevereiro (terça-feira)

Bairro: Mangabeira (17h00 – 17h20)

Bairro: Gramame (17h30 – 18h50)

Maracatu Tambores do Tempo

Bairro Treze de Maio (18h00 – 18h20)

Bairro: Valentina (18h30 – 18h50)

Bairro: Mandacaru (19h00 – 19h25)

Bairro: Treze de Maio (19h35 – 20h00)

Bairro: São José (20h10 – 20h35)

Bairro: Padre Zé (20h45 – 21h10)

Bairro Altiplano (21h20 – 21h45)

Bairro: Torre (21h55 – 22h20)

Bairro: Cristo (22h30 – 22h55)

Bairro: Cruz das Armas (23h05 – 23h30)

Bairro: Róger (23h40 – 00h05)

VIA FOLIA

6 de fevereiro (sexta-feira)

Bloco Vumbora – Bell Marques

7 de fevereiro (sábado)

Banho de Cheiro

A confirmar

Bloco dos Atletas

8 de fevereiro (domingo)

Virgens de Tambau

9 de fevereiro (segunda-feira)

Muriçoquinhas

11 de fevereiro (quarta-feira)

Muriçocas do Miramar