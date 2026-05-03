programação é confirmada com Daniela Mercury entre as atrações
O Carnaval 2026 de João Pessoa teve a programação completa divulgada nesta sexta-feira (23). As atrações do Folia de Rua, Via Folia e Carnaval Tradição foram confirmadas. Entre os artistas confirmados estão Daniela Mercury, Priscila Senna e Lucy Alves. Veja a programação completa abaixo.
A abertura do Folia de Rua de João Pessoa acontece no dia 6 de fevereiro, no Parque Solon de Lucena, a Lagoa. As prévias carnavalescas da capital já começaram desde o último 16 de janeiro e seguem acontecendo até 8 de fevereiro.
Alceu Valença é a principal atração do bloco Muriçocas do Miramar, no dia 11 de fevereiro; Bell Marques puxa o bloco Vumbora e Michele Andrade se apresenta no bloco Virgens de Tambaú (confira a programação completa abaixo).
Carnaval 2026 de João Pessoa
PRÉVIAS CARNAVALESCAS
23 de janeiro (sexta-feira)
Local: Mangabeira VIII
Horário: a partir das 19h
- Clube Gigante do Frevo;
- Escola de Samba Pavão de Ouro:
- Tribo Indígena Pele Vermelha:
- Tribo Indígena Xavantes;
- Tribo Indígena Guanabara
24 de janeiro (sábado)
Local: Av. Carneiro da Cunha – Torre
Horário: a partir das 19h
- Ala-Ursa Urso Alegria do Panda;
- Ala-Ursa Urso da Paz;
- Clube Gigante do Frevo da Torre;
- Clube de Frevo São Rafael Frevo e Folia;
- Clube A Corda do Frevo da Torre;
- Clube Frevo Bandeirantes da Torre;
- Escola de Samba Acadêmico do Ritmo;
- Escola Samba Malandros do Morro.
25 de janeiro (domingo)
Local: Rua Lourenço César – Conjunto Esplanada
Horário: a partir das 19h
- Tribo Indígena Pataxós;
- Tribo Indígena Piragibe;
- Tribo Indígena Tabajaras;
- Clube de Frevo Piratas de Jaguaribe;
- Clube de Frevo Sai da Frente Dona Emília;
- Escola Guardiões do Samba.
30 de janeiro (sexta-feira)
Local: Rua Edmundo Filho – São José
Horário: a partir das 19h
- Ala-Ursa Urso Treme Terra;
- Ala-Ursa Urso Santa Cruz;
- Tribo Indígena Jaçanã;
- Tribo Indígena Xingu;
- Escola de Samba Pavão de Ouro.
31 de janeiro (sábado)
Local: Rua Alcides de Miranda Henrique – José Américo
Horário: a partir das 19h
- Tribo Indígena Tupinambás;
- Tribo Indígena Pataxós;
- Tribo Indígena Tupy Guanabara;
- Tribo Indígena Xavantes;
- Clube de Frevo Alegria do Frevo;
- Escola de Samba Guardiões do Samba.
1º de fevereiro (domingo)
Local: Rua Presidente Félix Antônio (Rua do Rio) – Cruz das Armas
Horário: a partir das 19h
- Ala-Ursa Urso Pardo;
- Ala-Ursa Urso Panda;
- Ala-Ursa Canibal 20;
- Tribo Indígena Papo Amarelo;
- Tribo Indígena Africanos;
- Clube de Frevo Ciganos de Esplanada;
- Escola de Samba Acadêmico do Ritmo.
FOLIA DE RUA
6 de fevereiro (sexta-feira)
Local: Parque Sólon de Lucena
Horário: 18h às 02h
- Daniela Mercury;
- Priscila Senna;
- Lucy Alves;
- Grupo de Cultura Popular;
- Orquestra.
BLOCO FOLIA CIDADÃ – Local: Centro Histórico
BLOCO CONFETE E SERPENTINA – Local: Centro Histórico (Casa da Pólvora)
- Jarbas Mariz;
- Orquestra;
- Mirandinha;
- Escola de Samba.
BLOCO ANJO AZUL – Local: Centro Histórico (Praça Rio Branco)
- Escurinho;
- Vó Mera e Suas Netinhas;
- Orquestra.
- Mirandinha;
- Escola de Samba.
7 de fevereiro (sábado)
BLOCO IMPRENSADOS: – Local: Centro Histórico (Praça Rio Branco)
- Tracundum;
- Renata Arruda;
- Orquestra.
BLOCO – BOI VERMELHO – Local: Centro Histórico (Av. General Osório)
- Mestre Fuba;
- Diógenes;
- Orquestra.
BLOCO VEM CUIDAR DE MIM – Local: Bancários (Praça da 3 Ruas)
- Yuri Carvalho;
- Thais e Banda;
- Orquestra.
BLOCO FLATORRE – Local: Centro Histórico (Praça Rio Branco)
- Banda Locomotiva;
- Claudinho Barão;
- Orquestra de Samba Malandro do Morro.
BLOCO VIRGENS DE MANGABEIRA – Local: Mangabeira 2 (Lateral do Mercado Mangabeira)
- Beto Barbosa;
- Arreio de Prata.
BLOCO PERUAS DO VALENTINA – Local: Lateral da Integração (Arena Valentina)
- Banda A Loba;
- Claudinho Barão.
BLOCO ETERNAMENTE FLAMENGO – Local: Rua Prof. José Holmes (Ernani Sátiro)
BLOCO AGITADA GANG – Local: Miramar (Av. Epitácio Pessoa)
18h às 23h
- Agitada Gang;
- Patati e Patata.
BLOCO DESMANTELADOS DO CRISTO – Local: Av. Ranieri Mazile – Cristo
8 de fevereiro (domingo)
18h às 00h
BLOCO TAMBIÁ FOLIA – Local: Praça Prefeito Manoel Moreira da Nóbrega – Tambiá
19h às 02h
- Zé Felipe;
- Pimenta Nativa;
- Quem Roubou Minha Cueca.
BLOCO DOIDO É DOIDO – Local: Praça José Batista de Melo (Castelo Branco)
- Tracundum;
- Chico Correia;
- DJ Reub;
- Batoqueira
BLOCO DOMINGO FOLIA CRIANÇA – Local: Parque Solon de Lucena
4h às 18h
- Maria Clara;
- Agitada Gang;
- Orquestra;
- Cultura Popular.
BLOCO VIÚVAS DA TORRE – Local: Av. Manoel Deodato – esquina com Av. Rui Barbosa (Torre)
16h à 22h
BLOCO: CORTEJO DE OXALÁ – Local: Rua da Areia, 155 (Varadouro)
14h às 22h
9 de fevereiro (segunda-feira)
BLOCO MELHOR IDADE – Local: Busto de Tamandaré – Tambaú
18h às 00h
- Gracinha Teles;
- Orquestra.
BLOCO DA SOPA – Local: Av. Rui Barbosa (Torre)
18h às 00h
- Val Valim;
- Gera;
- Orquestra.
10 de fevereiro (terça-feira)
BLOCO PORTADORES DA FOLIA – Local: Busto de Tamandaré (Tambaú)
16h às 23h
BLOCO JAGUARIBE FOLIA – Local: Av. 1º de Maio – Jaguaribe
19h ás 00h
- Dodô Pressão;
- Orquestra.
BLOCO JACARÉ DO CASTELO – Local: Rua Onaldo da Silva Coutinho – Castelo Branco
20h às 23h
BLOCO ACORDE MIRAMAR – Local: Praça das Muriçocas – Miramar
00h
BLOCO PIRATAS DOS BANCÁRIOS – Local: Parque das Três Ruas – Bancários
18h às 00h
- Tatau;
- Pathacan;
- Orquestra.
12 de fevereiro (quinta-feira)
AS CALUNGAS – Local: Centro Histórico (Praça Rio Branco)
18h às 00h
BLOCO PINGUIM – Local: Av. Gal. Osório (esquina do Beco Philipeia) no Centro Histórico
18h às 00h
BLOCO COMADRE FLORZINHA – Local: Av. Flaboyant, 155 – Anatólia
16h às 20h
- Cultura Popular;
- Orquestra.
BLOCO DA SAUDADE – Local: Estacionamento do Mercado Municipal do Castelo Branco
18h às 00h
BLOCO VIÚVAS DO BELA VISTA – Local: Rua Humberto Paiva de Carvalho (Bela Vista)
19h às 00h
13 de fevereiro (sexta-feira)
BLOCO CANTO DO TETÉU – Local: Parque Parahyba 4 – Bessa
BLOCO GALO DO 13 DE MAIO – Local: Praça Assis Chateaubriand – 13 de Maio
18h às 00h
- Ramon Schnayder;
- Nica;
- Orquestra.
BLOCO CORTEJO CULTURA – Local: Praça João Pessoa/Praça Rio Branco – Centro Histórico
17h às 20h
- 15 Grupos de Cultura Popular;
- Orquestra;
- Ala Ursa;
- Bateria de Escola de Samba;
- Tribo Indígenas.
BLOCO BOM DEMAIS – Local: Em frente ao Campo da Graça (Cruz das Armas)
19h às 00h
- Felupe;
- Amor Secreto;
- Barbosa.
BLOCO – FAZENDO AMIGOS – Local: Rua Maria Ana Nunes (Muçumagro)
19h às 00h
BLOCO CAFUÇU – Local: Praça Rio Branco, Praça Dom Adalto e General Osório
19h às 02h
BLOCO AS CUECA – Local: Rua Joaquim Avundano – Miramar
19h às 00h
- Ramon Schayder;
- Vivian e Odak.
14 de fevereiro (sábado)
BLOCO ELEFANTE DA TORRE – Local: Panificadora Imperial Ruy Barbosa (Torre)
12h às 20h
- Helton;
- Orquestra;
- Porta do Sol;
- Kojac.
BLOCO VACA MORTA – Local: Av. Fagundes Varela (Padre Zé)
19h às 00h
BLOCO BOI DO BESSA – Local: Av. Arthur Monteiro de Paiva, 1320 (Bessa)
13h às 00h
- Roberta Miranda;
- Maria Gadú;
- Nena Queiroga;
- Diana Miranda;
- Orquestra;
- Ala Ursa;
- Maracatu.
BLOCO URSO GAY – Local: Centro Cultural de Mangabeira (Mangabeira 4)
17h às 20h
BLOCO – AS RAPARIGAS DE CHICO – Local: Praça Dom Adauto (Centro Histórico)
16h às 00h
- Fafá de Belém;
- Orquestra.
BLOCO E TOME LADEIRA – Local: Av. General Osório (esquina com o Beco Philipéia)
Centro Histórico
15 de fevereiro (domingo)
13h às 22h
- Mundo Livre SA,
- Escurinho;
- Yuri Carvalho.
CARNAVAL TRADIÇÃO
14 de fevereiro (sábado)
LOCAL: NA PRINCIPAL AVENIDA DE CADA BAIRRO
Bairro: Castelo Branco (17h00 – 17h20)
- Maracatu Coletivo Maracastelo
Bairro: dos Novais (17h25 – 17h55)
Bairro: Alto do Céu (18h00 – 18h30)
Bairro: Cristo Redentor (18h35 – 19h05)
Bairro: Rangel (19h10 – 19h40)
Bairro: Alto do Céu (19h45 – 20h15)
Bairro: Torre (20h20 – 20h50)
Clube A Corda do Frevo
Bairro: Cruz das Armas (20h55 – 21h25)
- Tribo Indígena Papo Amarelo
Bairro: Conjunto Esplanada (21h30 – 21h55)
- Clube de Frevo Dona Emília
Bairro: Paratibe (22h00 – 22h30)
- Tribo Indígena Guanabara
Bairro: Jaguaribe (22h35 – 23h00)
Bairro: Rangel (23h05 – 23h35)
- Tribo Indígena Pele Vermelha
Bairro: Torre (23h40 – 00h05)
- Clube de Frevo Adolescente Criança Feliz
Bairro: Cristo Redentor (00h10 – 00h40)
- Tribo Indígena Tabajaras
Cristo Redentor (01h05 – 01h30)
Bairro Cruz das Armas (01h35 – 02h05)
- Tribo Indígena Tupi Guanabara
15 de fevereiro (domingo)
Bairro: Alto do Céu (17h00 – 17h30)
- Tribo Indígena Tupinambás
Bairro: Torre (17h35 – 18h00)
Bairro: Cristo Redentor (18h05 – 18h35)
- Tribo Indígena Africanos
Bairro: São Rafael (18h40 – 19h05)
Clube São Rafael Frevo e Folia
Bairro: Mandacaru (19h10 – 19h40)
- Tribo Indígena Tupi Guarani
Bairro: Torre (19h45 – 20h10)
- Clube do Frevo Bandeirantes
Bairro: Rangel (20h15 – 20h45)
- Tribo Indígena Ubirajara
Bairro: Cruz das Armas (20h50 – 21h15)
- Clube do Frevo Ciganos de Esplanada
Bairro: Padre Zé (21h25 – 22h05)
- Escola de Samba Guardiões do Samba
Bairro: Torre (22h15 – 22h55)
- Escola de Samba Acadêmicos do Ritmo
Bairro: São José (23h05 – 23h45)
- Escola de Samba Pavão de Ouro
Bairro: Roger (23h55 – 00h35)
Bairro: Róger (00h45 – 01h25)
- Escola de Samba Unidos do Roger
Bairro: Torre (01h35 – 02h15)
- Escola de Samba Malandros do Morro
16 de fevereiro (segunda-feira)
Bairro: Varadouro (17h00 – 17h20)
Bairro: Varadouro (17h30 – 17h50)
Bairro: Rangel (18h00 – 18h20)
Bairro: Cristo (18h30 – 18h55)
Bairro: Alto do Céu (19h05 – 19h30)
Bairro: Róger (19h40 – 20h05)
Bairro: Torre (20h15 – 20h50)
Bairro: Mandacaru (21h00 – 21h25)
Bairro: Alto do Céu (21h35 – 22h00)
Bairro: São José (22h10 – 22h35)
Bairro: Rangel (22h45 – 23h10)
Bairro: Alto do Céu (23h20 – 23h45)
Bairro: Róger (23h55 – 00h20)
- Urso Sem Lenço Sem Documento
17 de fevereiro (terça-feira)
Bairro: Mangabeira (17h00 – 17h20)
Bairro: Gramame (17h30 – 18h50)
- Maracatu Tambores do Tempo
Bairro Treze de Maio (18h00 – 18h20)
Bairro: Valentina (18h30 – 18h50)
Bairro: Mandacaru (19h00 – 19h25)
Bairro: Treze de Maio (19h35 – 20h00)
Bairro: São José (20h10 – 20h35)
Bairro: Padre Zé (20h45 – 21h10)
Bairro Altiplano (21h20 – 21h45)
Bairro: Torre (21h55 – 22h20)
Bairro: Cristo (22h30 – 22h55)
Bairro: Cruz das Armas (23h05 – 23h30)
Bairro: Róger (23h40 – 00h05)
VIA FOLIA
6 de fevereiro (sexta-feira)
- Bloco Vumbora – Bell Marques
7 de fevereiro (sábado)
- Banho de Cheiro
- A confirmar
Bloco dos Atletas
8 de fevereiro (domingo)
Virgens de Tambau
9 de fevereiro (segunda-feira)
Muriçoquinhas
11 de fevereiro (quarta-feira)
Muriçocas do Miramar
- Alceu Valença
- Juzé e Fuba