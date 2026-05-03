Prefeito lança Pós-Graduação em Medicina de Emergência e reforça compromisso com atendimento humanizado

A Prefeitura de João Pessoa lançou, na manhã desta sexta-feira (23), no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), a Pós-Graduação em Medicina de Emergência, uma iniciativa inédita voltada à qualificação dos profissionais que atuam na linha de frente da rede pública de saúde. O projeto tem como objetivo fortalecer o atendimento de urgência e emergência, aliando capacitação técnica de alto nível à humanização do cuidado com a população.

Durante o evento, o prefeito Cícero Lucena destacou a importância de oferecer um serviço público de saúde com qualidade igual ou superior ao da iniciativa privada. O gestor ressaltou que o serviço público existe para atender quem mais precisa, com dedicação, competência e, sobretudo, humanidade.

“Serviço público pode e deve ser igual ou melhor do que o serviço particular, porque nós atendemos quem realmente necessita do nosso trabalho. A humanização é fundamental, especialmente na área da saúde, onde somos procurados em momentos de dor, tensão e desequilíbrio emocional. Nosso dever não é apenas receber, mas acolher”, afirmou o prefeito, parabenizando a equipe envolvida pela iniciativa e relembrando, com emoção, sua participação na implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em João Pessoa.

O vice-prefeito Leo Bezerra também enfatizou a relevância da humanização no atendimento diário prestado pelos profissionais de saúde. Segundo ele, cada paciente atendido representa alguém muito especial para uma família. “Vocês lidam todos os dias com o amor da vida de alguém. O que eu peço é humanidade em cada atendimento. Vocês são a cara da gestão diante da população. Quando os hospitais deixam de aparecer nos jornais por problemas, é sinal de que o trabalho está funcionando”, pontuou.

O secretário de Saúde, Luis Ferreira, destacou o caráter transformador da pós-graduação, mesmo sendo uma ação que não gera visibilidade política imediata. “Estamos lançando algo que não dá voto, mas salva vidas. Vamos capacitar 30 médicos em Medicina de Emergência. Ao final do curso, eles estarão aptos a realizar a prova de título de especialista. Hoje, a Paraíba conta com apenas dois especialistas nessa área”, explicou.

O secretário ressaltou ainda que a formação seguirá padrões internacionais, incluindo cursos como ACLS, ATLS e POCUS, além da validação da Associação Brasileira de Medicina de Emergência (Abramede). “É um olhar que muda lá na ponta, longe dos holofotes, mas que faz desta uma gestão humana e diferente”, completou.

A Pós-Graduação em Medicina de Emergência representa um avanço significativo para a saúde pública de João Pessoa, contribuindo para um atendimento mais qualificado, seguro e acolhedor à população.

Também estiveram presentes no evento a secretária executiva de Saúde, Janine Lucena; o superintendente hospitalar, Alexandre Ítalo; a diretora de Educação em Saúde, Giselly Lima; e o representante da Faculdade IDE, Fernando Fernandes.