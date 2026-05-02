Conselho de Economia empossa novo presidente e projeta o “Paraíba Sem Dívidas”

O economista Werton Oliveira assumiu o comando do Conselho Regional de Economia. (Foto: Marcílio Correia)

O Conselho Regional de Economia tem um novo presidente. O economista Werton Oliveira assumiu o comando da instituição nesta quinta (22). O vice-presidente empossado é Celso Mangueira, que também preside o Fórum Celso Furtado. A cerimônia ocorreu no auditório da agência Sicredi Evolução, em Jaguaribe, reunindo economistas, representantes de outras entidades de classe, empresários e familiares dos novos diretores.

Para o mandato no triênio 2026-2028, Werton Oliveira afirmou que o conselho terá como objetivo principal “o fortalecimento da atuação do economista na sociedade”. Para isso, foram traçados dois pilares para o mandato, O primeiro é propagar o Corecon-PB como a “Casa do Economista Paraibano”. O outro é exercitar de maneira muito patente a função social do conselho, ligada à educação. Oliveira projeta a instalação de um programa estruturado e contínuo de educação financeira gratuita para a população.

Isso vai acontecer por meio do programa “Paraíba Sem Dívidas”, que terá uma proposta de trilha formativa simples e prática para quem está endividado. Os participantes terão acesso gratuito a oficinas presenciais e online, materiais de apoio e orientação para renegociação responsável. O Conselho vai divulgar nos próximos dias como será efetivado o programa.

Segundo o Serasa, 44% da população adulta da Paraíba está inadimplente. Isso significa um número de mais de 1,3 milhão de pessoas que, juntas, devem cerca de R$ 7,5 bilhões. Em um país de economia oscilante e onde a educação financeira é muito frágil, o Corecon-PB se propõe a abraçar um verdadeiro desafio de ajudar na orientação a muitos devedores, que precisam recuperar sua capacidade financeira. E nada melhor do que ter a assessoria de quem domina o assunto.

Prioridade da nova diretoria será propagar ações do conselho e ampliar função social. (Foto: Plínio Almeida)

Sobre Werton Oliveira

Werton José de Oliveira Batista nasceu em Campina Grande e tem 41 anos. Cursou bacharelado em Economia na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). É Mestre em Economia pela UFRN e tem MBA pela UFCG em Empreendedorismo e Inovação. Recebeu o “Prêmio de Economista do Ano de 2024” e de “Economista Destaque”, em 2019. Foi o único economista paraibano a participar das projeções econômicas do Broadcast/Estadão. É Analista Macroeconômico pela USP; de Conjuntura Econômica pela FIPE-SP e do Corecon-DF, além de associado à Embaixada de Negócios da Paraíba. Atua como Economista do Sinduscon-JP há mais de 11 anos e também é fundador da Ekonomy Consultoria Econômica. Desde 2014, é filiado ao Corecon-PB, onde já exerceu cargos de Conselheiro Efetivo e de Suplente da instituição.