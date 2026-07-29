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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

admin1

A Prefeitura Municipal de Santana do Seridó, por meio da Secretaria de Educação e Cultura,
informa o retorno das aulas na rede municipal de ensino.

📅 09 de fevereiro de 2026

É tempo de recomeçar, aprender e construir novos caminhos. A gestão municipal reafirma seu compromisso com uma educação com propósito, que valoriza o conhecimento, o acolhimento e o desenvolvimento integral dos estudantes.

Que este novo ano letivo seja marcado por descobertas, crescimento e experiências positivas dentro e fora da sala de aula.

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