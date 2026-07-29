Programa Apoio Universitário registra 132 recadastramentos; prazo segue até fim de janeiro

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A Prefeitura de João Pessoa registrou, até esta quarta-feira (14), 132 recadastramentos dos beneficiários do programa Apoio Universitário, procedimento obrigatório que foi iniciado na segunda-feira passada (12). De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), gestora do programa, a iniciativa beneficia mais de 800 estudantes. A atualização cadastral é fundamental para a manutenção do benefício e segue até o dia 30 de janeiro.

O envio da documentação deve ser feito exclusivamente pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, disponível para os sistemas Android e iOS. Todos os documentos precisam ser anexados em formato PDF. São exigidos RG, CPF, comprovante de residência atualizado, declaração de matrícula (pré-matrícula ou declaração de vínculo), histórico acadêmico atualizado, ficha social e dados bancários.

Termo de compromisso – Após o envio completo da documentação, os beneficiários devem comparecer presencialmente, no período de 19 a 30 de janeiro, para a assinatura do termo de compromisso. O atendimento ocorre das 8h30 às 14h, sem intervalo para almoço, na sede da Sedes, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria – Rua Diógenes Chianca, nº 1.777.

O não cumprimento do recadastramento dentro do prazo estabelecido implica a exclusão do programa, conforme determina o artigo 10 do edital de seleção. De acordo com o parágrafo único do artigo, a ausência para assinatura do termo de compromisso ou o trancamento total do curso resultará na perda do benefício.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (83) 99640-7294 (WhatsApp) e (83) 3213-5354, ou pelo e-mail [email protected].