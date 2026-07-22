Período de férias eleva volume de resíduos sólidos em João Pessoa e Emlur intensifica ações de coleta

O período de alta estação em João Pessoa tem provocado um aumento significativo na geração de resíduos sólidos em toda a cidade. Para todos os tipos de resíduos, em dias normais, a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) coleta cerca de 1.350 toneladas por dia, o que representa aproximadamente 41 mil toneladas por mês. Já nesta época do ano, esse volume sobe para cerca de 1.500 toneladas diárias, totalizando em torno de 45 mil toneladas mensais, reflexo direto do grande fluxo de visitantes e da maior permanência das famílias em casa durante o período de férias.

Mesmo diante desse crescimento expressivo na demanda, a Emlur mantém a regularidade dos serviços de limpeza urbana e intensifica as ações em toda a cidade, incluindo a Zona Sul, áreas turísticas e regiões com maior circulação de pessoas. A Autarquia esclarece que não há qualquer descontinuidade nos serviços executados no Município. O calendário regular da coleta domiciliar segue sendo cumprido conforme o planejamento operacional do órgão.

Eventuais falhas pontuais, quando identificadas, são prontamente corrigidas pelas equipes, garantindo a manutenção da limpeza urbana e o ordenamento dos espaços públicos. O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, reforça que a colaboração da população é essencial para o bom funcionamento do serviço.

“A Emlur faz a parte dela, mantendo o calendário de coleta e reforçando as equipes nesse período de alta estação. Mas é fundamental que as pessoas fiquem atentas ao cronograma da coleta domiciliar e coloquem o lixo bem acondicionado apenas nos dias corretos. Quando o descarte ocorre fora da programação, o resíduo acaba permanecendo na rua até a próxima coleta”, explica o superintendente.

Durante o período de férias, é comum que algumas pessoas percam o horário habitual da coleta, acordem mais tarde e acabem acreditando que o caminhão não passou. Nesses casos, o lixo é colocado após a passagem do veículo, o que pode gerar a falsa impressão de falha no serviço, quando, na verdade, a coleta só ocorrerá novamente conforme o calendário.

Por isso, a Emlur reforça que todos têm o dever de contribuir, respeitando a programação e ajudando a manter a cidade limpa, organizada e com mais qualidade de vida para moradores e visitantes.

Calendário da coleta domiciliar:

– Segundas, quartas e sextas-feiras

A coleta domiciliar ocorre nos seguintes bairros e localidades:

Orla, Tambaú, Cabo Branco, Manaíra, Bessa, Jardim Oceania, Jardim Aeroclube, Altiplano, Praias da Penha e do Seixas, Portal do Sol, São José, Centro, Jaguaribe, Tambiá, Trincheiras, Varadouro, Brisamar, João Agripino, Padre Zé, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Expedicionários, Miramar, Tambauzinho, Cidade Verde, Cristo Redentor, Cuiá, Gervásio Maia, Grotão, Rangel, Roger, Varjão, Cruz das Armas, Funcionários I, Mangabeira, Planalto da Boa Esperança I, Mumbaba, Distrito Industrial, Jardim Veneza e Bairro das Indústrias.

– Terças, quintas e sábados:

Esplanada, Ernani Sátiro, Costa e Silva, Gauchinha, Vieira Diniz, Indústrias, Orla, Cabo Branco, Tambaú, Jardim Oceania, Jardim Aeroclube, Manaíra, Alto do Céu, Ipês, Costa do Sol, Mandacaru, Paratibe, Castelo Branco, Torre, Treze de Maio, Valentina, Centro, Jaguaribe, Trincheiras, Varadouro, Tambiá, Água Fria, Alto do Mateus, Cidade dos Colibris, Nova República, Funcionários II, Ilha do Bispo, Colibris, Distrito Mecânico, Irmã Dulce, Jardim Planalto, João Paulo II, José Américo, Novais, Novo Geisel, Oitizeiro, Anatólia, Bancários, Geisel, Jardim São Paulo, Cidade Universitária, Parque do Sol e Planalto da Boa Esperança.

A Emlur segue atenta às demandas da cidade, reforçando equipes e mantendo o planejamento operacional para atender ao aumento da geração de resíduos neste período, contando com a colaboração da população para garantir uma João Pessoa cada vez mais limpa.