Edital do Prouni 2026 é publicado; veja regras
Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (8) o edital do Prouni 2026. As inscrições para o programa, que oferece bolsas em instituições de ensino particulares, vão de 26 a 29 de janeiro (confira as regras abaixo).
O Programa Universidade para Todos (Prouni), do Governo Federal, oferta bolsas totais e parciais em instituições de ensino superior particulares de todo o Brasil.
Podem se inscrever candidatos que fizeram o Enem nos anos de 2024 ou 2025, cuja média obtida seja, no mínimo, 450 pontos nas áreas de conhecimento, e superior a zero na redação.
Outras condições, como ter cursado o ensino médio completo em escola rede pública ou com bolsa integral em escola privada, também são estabelecidas aos candidatos.
No ato de inscrição, o candidato deve indicar ao menos duas opções de curso, e caso esteja dentro da nota de corte, consegu uma das vagas ao final do prazo de inscrição.
O resultado da primeira chamada do Prouni 2026 deve ser divulgado no dia 3 de fevereiro, e a segunda chamada deve sair em 2 de março (veja mais detalhes abaixo).
Prouni 2026:
- Inscrições: 26 a 29 de janeiro
- Resultado da primeira chamada: 3 de fevereiro
- Resultado da segunda chamada: 2 de março
- Manifestação de interesse na lista de espera: 25 e 26 de março
- Resultado da lista de espera: 31 de março