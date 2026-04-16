Edital do Prouni 2026 é publicado; veja regras

MEC divulga edital do Prouni | Foto: Divulgação. Reprodução/Agência Brasil

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (8) o edital do Prouni 2026. As inscrições para o programa, que oferece bolsas em instituições de ensino particulares, vão de 26 a 29 de janeiro (confira as regras abaixo).

O Programa Universidade para Todos (Prouni), do Governo Federal, oferta bolsas totais e parciais em instituições de ensino superior particulares de todo o Brasil.

Podem se inscrever candidatos que fizeram o Enem nos anos de 2024 ou 2025, cuja média obtida seja, no mínimo, 450 pontos nas áreas de conhecimento, e superior a zero na redação.

Outras condições, como ter cursado o ensino médio completo em escola rede pública ou com bolsa integral em escola privada, também são estabelecidas aos candidatos.

No ato de inscrição, o candidato deve indicar ao menos duas opções de curso, e caso esteja dentro da nota de corte, consegu uma das vagas ao final do prazo de inscrição.

O resultado da primeira chamada do Prouni 2026 deve ser divulgado no dia 3 de fevereiro, e a segunda chamada deve sair em 2 de março (veja mais detalhes abaixo).

Prouni 2026: