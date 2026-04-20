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Lucy Alves confirma participações em DVD gravado em João Pessoa; saiba quais

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Lucy Alves, artista paraibana | Foto: Divulgação. Mabel Pontes

A paraibana Lucy Alves confirmou a participação de vários artistas na gravação do DVD “Origens”, que acontecerá na praia de Tambaú, em João Pessoa, na próxima quarta-feira (14). Xande de Pilares, Elba Ramalho e Dorgival Dantas estão entre os artistas confirmados.

O DVD solo de Lucy Alves marca um dos momentos mais marcantes da carreira da artista. Segundo ela, o projeto será um reencontro com as origens, com um repertório voltado ao forró.

“Essa terra é minha identidade, minha raiz. Eu sou mais eu quando estou neste lugar. Por tudo isso, meu DVD de carreira precisava ser aqui”, disse Lucy.

O repertório do projeto mistura músicas inéditas com vários clássicos nordestinos. Para celebrar suas origens, Lucy vai receber, além de Elba Ramalho, Dorgival Dantas e Xande de Pilares, o cantor e instrumentista Luizinho Calixto, Joyce Alane e Poetisa.

A gravação do DVD “Origens”, de Lucy Alves, acontecerá no dia 14 de janeiro, no Busto de Tamandaré, orla de Cabo Branco, João Pessoa.

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