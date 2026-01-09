São José do Seridó realizará VIII Conferência Municipal de Assistência Social

sexta-feira, janeiro 9, 2026
O município de São José do Seridó realizará, nesta terça-feira (20), no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), a partir das 7 horas, a VIII Conferência Municipal de Assistência Social.


As Conferências têm o objetivo de permitir que a população tome posse nas decisões referentes a Assistência Social municipal a cada quatro anos.


Na edição de 2020, a VIII Conferência Municipal debaterá a “Assistência Social: direito do povo e dever do Estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.




