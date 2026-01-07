Prefeitura de João Pessoa investe R$ 3,2 milhões para microempreendedores com programa ‘Eu Posso’

A Prefeitura de João Pessoa investiu R$ 3,2 milhões no ano de 2025 com o programa ‘Eu Posso’ da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), com crédito orientado para 376 microempreendedores da Capital. Desde quando foi criado, em 2021, o programa já ultrapassou a marca de R$ 20 milhões para 3.124 contratos de crédito. O programa tem se consolidado como uma das principais ferramentas de fomento ao empreendedorismo e à geração de oportunidades na capital paraibana.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Bruno Farias, indica que o programa é uma das políticas públicas mais estratégicas da Prefeitura de João Pessoa para o fortalecimento dos pequenos negócios e da economia local. “Ultrapassar a marca de R$ 20 milhões investidos e mais de 3 mil contratos firmados demonstra não apenas o alcance do programa, mas, sobretudo, o impacto real na vida de quem empreende”, afirma.

Conforme o gestor, o investimento chega na ponta, garantindo capital de giro, ampliação de estruturas, compra de equipamentos e formalização de negócios, especialmente para microempreendedores que, muitas vezes, não teriam acesso ao crédito tradicional. “O ‘Eu Posso’ promove inclusão produtiva, gera renda, estimula a autonomia financeira e contribui diretamente para a geração de empregos em nossa cidade”, complementa.

O programa vai além do recurso financeiro, ao oferecer capacitação, orientação técnica e acompanhamento, assegurando que o crédito seja utilizado de forma responsável e sustentável. “É uma política sólida, sem ônus para o contribuinte, que fortalece o empreendedorismo local, movimenta a economia dos bairros e reafirma o compromisso da gestão com o desenvolvimento econômico de João Pessoa”, enfatiza Bruno Farias.

Crescimento – A microempresária Janaiana Patrícia Pereira representa um dos inúmeros casos de sucesso do programa de microcrédito. Há quatro anos, ela montou uma loja on-line de roupas infanto-juvenis, a Nana Nenê Kids, até que conheceu o programa, no ano passado, e resolveu ampliar a atividade para o mundo físico, ao alugar uma sala comercial que funcionasse como showroom, possibilitando que os clientes pudessem conferir os produtos com hora marcada.

“Com o valor do crédito, eu comprei mercadoria, uma colmeia para armazenar os produtos, um aparelho de ar condicionado e mobiliário. E isto agregou demais ao meu trabalho. Em pouco tempo, o negócio cresceu, eu quitei o empréstimo e renovei para dar um passo a mais, abrir uma loja física, que acabei de inaugurar neste fim de ano”, comentou Janaiana Patrícia.

Mais investimento – Com a nova operação de crédito, ela reformou o novo imóvel comercial, investiu na fachada, comprou placas e móveis, além de mercadoria e manequins. Mas além do investimento, ela destaca outro ponto importante do programa ‘Eu Posso’: a capacitação.

“Os cursos são de suma importância porque contribuíram muito aos meus conhecimentos. Quem quer, consegue aprender muita coisa. O programa abre espaço para o crescimento de novos empreendedores e foi um divisor de águas na minha vida. Muita gente quer desenvolver uma atividade, mas não sabe por onde começar. Com o conhecimento, a gente tem mais oportunidade para fazer o negócio acontecer. Eu não tinha estrutura para dar conta de uma loja tão grande, mas destravei a partir da capacitação”, destaca a empreendedora.

Com a renovação do crédito, ela assistiu aos mesmos cursos obrigatórios do programa e ainda aos opcionais, ofertados pelo programa de capacitação da Sedest: ‘Eu Posso Aprender’.

Valores e condições – O programa ‘Eu Posso’ concede crédito de até R$ 8 mil para pessoa física e de até R$ 15 mil para pessoa jurídica. Os valores variam conforme as linhas de crédito: tradicional, empresarial, rural e ações públicas. As linhas de crédito são definidas de acordo com características específicas das atividades dos empreendedores ou com objetivo de crédito, podendo diferenciar-se pelos valores, prazos de amortização e carência para pagamento.

Em regra, o pagamento poderá ser dividido em até 24 parcelas mensais fixas, com carência de até três meses, quando houver investimento em capital fixo ou misto. Para investimento apenas em capital de giro, o pagamento será de até 12 (doze) parcelas e sem carência. A taxa de juros é de 0,9% ao mês.

Etapas – O programa ‘Eu Posso’ é constituído por diversas etapas. Após a inscrição, o interessado deve passar pela capacitação. A Sedest disponibiliza quatro cursos obrigatórios de qualificação – além de cursos extras – para que o proponente possa executar seu plano de negócios. É nesta etapa que o tomador do crédito irá passar por uma entrevista individual com um técnico do programa para explicar o funcionamento do seu empreendimento (atual ou futuro). Será desenvolvido um plano de negócios em conjunto para demonstrar a viabilidade do negócio.

Em seguida, ocorrerá a visita técnica, na qual um técnico do programa se dirigirá ao endereço comercial informado no ato da inscrição para verificar a veracidade das informações fornecidas no plano de negócio, tais como canal de vendas, espaço de trabalho (salubridade do ambiente), planejamento da operação, estoque e viabilidade do investimento solicitado. Na sequência, ocorrerá a análise de crédito, com a consulta negativa ao órgão de proteção ao crédito (possui caráter eliminatório) e verificação do score de crédito.

Após a concessão do crédito, o empreendedor manterá vínculo com a Sedest e será assistido diretamente pelo Setor do Pós-Crédito e/ou com auxílio de parceiros, através de visitas e acompanhamento ao seu negócio, a qualquer momento.

Linhas de crédito – A linha de crédito Tradicional atende pessoas físicas e a Empresarial, pessoas jurídicas. Já a linha de crédito Rural atende empreendedores encaminhados pelas Diretorias de Agricultura Familiar e de Aquicultura e Pesca da Sedest, que certifiquem sua viabilidade produtiva nas atividades de agricultura, criação animal, pesca e similares.

A linha Ações Públicas atende o público-alvo de políticas públicas desenvolvidas por secretarias parceiras da Sedest. Neste ano, foi firmada uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) para revitalização de barracas dos mercados públicos dentro do projeto ‘Revitaliza’.

Inclusão – No segundo semestre de 2025, foram lançados três editais pela linha Ações Públicas para beneficiar três grupos vulneráveis: mulheres vítimas de violência (edital Elas Podem) – em parceria com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM); pessoas com deficiência (edital Eu Posso Inclusivo) – em parceria com a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência; e comunidade LGBTQIAPN+ vítima de violência (edital Eu Posso Diversidade) – em parceria com a Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT.