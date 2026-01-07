População de João Pessoa e turistas podem atualizar a caderneta de vacinação na primeira semana do ano

Nesta segunda-feira (5), a população de João Pessoa pode iniciar a semana visitando as salas de vacina da Rede Municipal ou os pontos móveis, garantindo proteção contra doenças imunopreveníveis. Além da aplicação de vacinas de rotina do Programa Nacional de Imunização (PNI), os usuários podem se imunizar contra Influenza, Vírus Sincicial Respiratório (VSR), HPV, Covid-19 e outras vacinas disponíveis.

A atenção com o documento de vacina segue também para esse período de férias escolares. A Prefeitura de João Pessoa reforça a importância de manter a caderneta de vacinação em dia, já que o documento é exigido para matrícula em escolas das crianças e adolescentes nas redes pública e privada.

Para os viajantes, a recomendação é para a atenção com as vacinas exigidas ou recomendadas pelo Ministério da Saúde (MS), especialmente para quem vai para outros estados ou países. Em viagens internacionais, é necessário portar o cartão de vacinação, e, em alguns casos, o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP).

A imunização contra a febre amarela é indicada para quem se desloca para áreas endêmicas e deve ser aplicada com, no mínimo, 10 dias de antecedência. A contra a Covid-19 permanece recomendada para crianças menores de cinco anos e grupos prioritários, sendo fundamental manter o esquema vacinal completo, incluindo doses de reforço.

Não existe um calendário internacional único, já que as exigências variam conforme o país ou região de destino e são atualizadas periodicamente. Por isso, é essencial verificar as recomendações específicas e providenciar os documentos exigidos antes de viajar.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orienta que turistas brasileiros estejam protegidos principalmente contra febre amarela, poliomielite, tríplice bacteriana (tétano, difteria e coqueluche), Covid-19, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e hepatites A e B, valendo tanto para viagens nacionais quanto internacionais.

Documentação – Para a vacinação, é necessário apresentar um documento oficial com foto (ou registro da criança ou adolescente), o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacinação.

Saiba onde se vacinar:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

– Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

– Vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B – Apenas para gestantes

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

