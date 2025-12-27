Três casos de violência contra a mulher são registrados em João Pessoa no feriado de Natal. Divulgação/Governo da Paraíba

Três casos de violência contra a mulher, incluindo feminicídio e outras duas tentativas, foram registrados nesta quinta-feira (25), feriado de Natal, na Zona Sul de João Pessoa.

Durante a madrugada, Marlucia Barbalho Soares, de 60 anos, foi vítima de feminicídio no Engenho Velho, no bairro de Gramame. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi atingida por cinco golpes de faca no pescoço, tórax e braços.

O autor do crime teria um relacionamento amoroso com a vítima. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O suspeito tentou tirar a própria vida e foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde permanece internado sob custódia policial.

No segundo caso do dia, uma jovem de 22 anos, grávida de cinco meses de gêmeos, sofreu uma tentativa de feminicídio. A vítima foi atacada com arma branca e inicialmente levada ao Ortotrauma de Mangabeira (Trauminha). Devido à gravidade, ela precisou ser transferida pelo SAMU para o Hospital de Trauma, onde passou por procedimentos de emergência.

A gestante permanece internada em estado grave. O suspeito, com quem mantinha um relacionamento, foi preso em flagrante.

Ainda nesta quinta-feira, um homem de 39 anos foi preso após agredir a ex-esposa no bairro João Paulo II. A vítima sofreu fraturas no rosto e na cabeça e já possuía medida protetiva contra o agressor. Após receber atendimento no Hospital de Emergência e Trauma, a mulher teve alta após o período de observação.

26 feminicídios até outubro

O número de feminicídios subiu para 26, na Paraíba, entre os meses de janeiro e outubro de 2025. O número já se igualava ao total de casos registrados em todo o ano de 2024. A média, na Paraíba, é de 2 feminicídios registrados por mês.

De janeiro a outubro de 2025, a Paraíba registrou os 26 feminicídios em diferentes cidades, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Foram 3 feminicídios registrados no mês de janeiro, seis no mês de fevereiro, mais três em março, 2 em abril, 3 em maio, 3 em junho, nenhum em julho, 1 em agosto, 3 em setembro e 2 em outubro.

Os casos registrados até o momento, em 2025, aconteceram em Cajazeiras, Coremas, Araçagi, Cacimba de Dentro, Campina Grande, Conde, Cuité, Itaporanga, João Pessoa, Mulungu, Patos, Pilões, Pombal, Santa Rita, Solânea, Nova Floresta, Marizópolis, Juru, Lagoa Seca e Triunfo.

Como denunciar violência contra a mulher?

Denúncias de estupros, tentativas de feminicídios, feminicídios e outros tipos de violência contra a mulher podem ser feitas por meio de três telefones: