PAA COMPRA DIRETA RETOMA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E FAZ DOAÇÃO PARA INSTITUIÇÕES EM SÃO JOSÉ

Nesta primeira semana de setembro foram retomadas as aquisições de produtos dos agricultores familiares de São José do Seridó cadastrados previamente, desde 2019, no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA – Compra Direta) da ENATER, que consiste numa das principais políticas de apoio e incentivo à agricultura familiar no Brasil.





“As compras estavam suspensas temporariamente para redistribuição dos recursos, porém até final de novembro teremos saldo de recursos no valor de R$ 8.000,00 mil para a compra de alimentos saudáveis”, frisou Edmilson Martins, técnico da EMATER local, esclarecendo que em virtude da pouca oferta de produtos e de produtores habilitados, o município optou por doar os alimentos às famílias carentes de São José do Seridó, através do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).





Ainda de acordo com Edmilson Martins, todo esforço tem sido feito para que o PAA possa ter continuidade em 2022 e a EMATER local tem incentivado não só o município, mas também os agricultores familiares, para que a modalidade do PAA municipal também comece a funcionar.