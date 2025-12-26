Sedurb divulga horário de funcionamento dos mercados públicos e shoppings populares

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb), responsável pela administração dos mercados públicos e shoppings populares da Capital, divulgou o horário de funcionamento dos principais equipamentos durante o período de Natal e Ano Novo. Historicamente, a Sedurb deixa a critério dos comerciantes o horário de funcionamento em feriados e datas comemorativas, e a maioria decide como será o expediente em cada estabelecimento.

O Mercado Central funciona normalmente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, exceto a parte administrativa. Em Mangabeira, os comerciantes também vão trabalhar nos dias 24 e 31, em horário normal, mas nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro não haverá expediente. A programação do Mercado de Cruz das Armas é a seguinte: dia 24, funciona até 19h; dia 25, funciona até meio-dia; dia 31, funciona até 18h; e dia 1º é fechado.

Já o Mercado do Bairro dos Estados abre das 5h às 19h nos dias 24 e 31 de dezembro; e fecha nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro. No Valentina, os comerciantes vão trabalhar nos dias 24 e 31 até às 17h; no dia 25 até as 13h; e no 1º de janeiro vão descansar. Quanto aos Mercados do Peixe e do Bessa, abrirão normalmente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro. Já o Mercado de Jaguaribe funciona no dia 24 (até 17h), e normalmente nos dias 25 e 31.

Shoppings populares – Neste fim de ano os shoppings populares da Capital estão com as vendas ‘turbinadas’, oferecendo boas opções de presentes e preços acessíveis ao consumidor. Entretanto, os equipamentos fecham nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro.

Atualmente, João Pessoa possui cinco shoppings populares: Centro Comercial de Passagem (CCP), localizado no Parque Solon de Lucena; Shopping 4&400, situado na Avenida B. Rohan; Shopping Terceirão, na Avenida Duque de Caxias; Shopping do Varadouro, ao lado do Terminal de Integração; e Shopping Frutuoso Barbosa, mais conhecido como Shopping dos Sapateiros.

Cecaf – A Central de Comercialização da Agricultura Familiar, no José Américo, preparou uma programação especial para o fim de ano, com sorteios e feiras de produtos para as ceias de Natal e Ano Novo. Os eventos serão realizados nos dias 24 e 31 de dezembro, das 5h às 12h, antecipando as feiras que aconteceriam nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Nessas datas a Cecaf estará fechada.