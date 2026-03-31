Pesquisa do Procon-JP registra diferença de mais de R$ 39,00 no preço do azeite em supermercados da Capital
O consumidor que está querendo adquirir azeite por esses dias deve ficar atento à pesquisa do Procon de João Pessoa para preços do produto, que registra diferença de R$ 39,09 para uma mesma marca e quantidade, a exemplo do Paganini extra virgem acidez 0,50% 500ml, que oscila entre R$ 42,90 (Atacadão – Geisel) e R$ 81,99 (Rede Compras – Aeroclube), variação de 91,12%. Confira aqui a tabela de preços.
A pesquisa encontrou a maior variação, 115,24%, na marca Cocinero extra virgem 0,01% 250ml, que está com preços entre R$ 15,75 (Aquarius – Jaguaribe) e R$ 33,90 (Menor Preço – Bairro dos Estados), diferença de R$ 18,15.
O levantamento do Procon-JP, que foi realizado no dia 22 de dezembro em 14 supermercados da Capital, traz preços de 32 produtos de diversas marcas.
Mais diferenças – As outras duas diferenças mais significativas do azeite ficaram com as marcas Gallo Puro 500ml, R$ 28,00, que está com preços entre R$ 32,99 (Rede Compras – Aeroclube) e R$ 60,99 (O Baratão – Torre), variação de 84,87%; e com a marca La Pastina extra virgem 0,50% 250ml, R$ 21,90, com preços entre R$ 32,99 (Manaíra – Manaíra) e R$ 54,89 (Latorre – Torre), variação de 66,38%.
Mais variações – O Procon-JP constata, ainda, outras duas grandes variações, a exemplo da encontrada na marca Cocinero Extra Virgem 0,02% 500ml, 79,01%, que oscila entre R$ 26,25 (São João – Mercado Central, Centro) e R$ 46,99 (Super Box Brasil – Geisel), diferença de R$ 15,49; e no Oliva Borges extra virgem 0,50% 250ml, que está com preços entre R$ 22,50 (Atacadão – Geisel) e R$ 37,99 (Latorre – Torre), diferença de R$ 15,49.
Os supermercados – A pesquisa foi realizada nos seguintes locais: Aquarius (Jaguaribe); Assis (Cidade Verde/Mangabeira VIII); Atacadão e Super Box Brasil (Geisel); Rede Compras (Aeroclube); Varejão (Varjão); Varejão do Preço (Rangel); O Baratão e Latorre (Torre); Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Menor Preço (Bairro dos Estados); São João (Mercado Central, Centro); Hiper Mateus (Altiplano); e Manaíra (Manaíra).
Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP https://procon.joaopessoa.pb.gov.br.