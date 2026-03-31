VIGILÂNCIA SANITÁRIA FARÁ AÇÕES ANTIRRÁBICA ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE SETEMBRO EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A campanha de vacinação antirrábica em São José do Seridó está em andamento e a equipe da Vigilância Sanitária, responsável por esta ação, se prepara para realizar vacinações até o próximo dia 23 de setembro pelos bairros da cidade.





Nesta segunda (20) e terça-feira (21) a vacinação acontecerá na avenida Pedro Medeiros de Brito, bairro Nova Bonita, nas proximidades da igreja de Nossa Senhora da Luz. Já na quarta (22) e quinta-feira (23) o posto de vacinação dos felinos e caninos será na travessa Elias Vieira, em frente a Indústria do Conhecimento Simão José de Medeiros, no bairro Liberdade.





“A Secretaria Municipal de Saúde de São José do Seridó conta com a participação de todos nesse processo em prol da saúde pública de nosso município”, destacou a titular da pasta, Nara Regina.