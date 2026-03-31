Pilotos de drones devem fazer cadastro até quarta-feira (24) para voos em eventos na orla de João Pessoa — Governo da Paraíba

Quem deseja sobrevoar os shows de fim de ano na orla de João Pessoa, no próximo fim de semana (27) e durante o Réveillon, deve ficar atento às regras sobre o uso das aeronaves remotamente pilotadas, os conhecidos drones. Como medida de segurança, o espaço aéreo das regiões dos eventos vai ficar restrito. Para o acesso, os pilotos precisam solicitar uma autorização no Sistema de Solicitação de Acesso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (Sarpas) para voar nos dias de festa, período em que há grande concentração de público.

O alerta é do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) da Polícia Militar da Paraíba. De acordo com a unidade, durante a programação festiva, a região dos shows no Busto de Tamandaré torna-se uma Zona Restrita de Voo (FRZ). Isso ocorre para ordenar o espaço, evitar acidentes, incluindo com helicópteros das Forças de Segurança, e o risco de voos por pessoas não habilitadas.

Para tanto, quem deseja atuar com os drones, nos dias dos eventos, deve se cadastrar no Sistema para solicitação de acesso. De forma complementar e imprescindível, os pilotos também precisam fazer o cadastro solicitado pela Polícia Militar no link: https://forms.gle/d2giwLXXAPELFJGM7, disponível também no site institucional da PMPB.

O prazo para o cadastro foi aberto nesse sábado (20) e segue até às 13h do próximo dia 24. As informações serão encaminhadas para a própria Força Aérea Brasileira (FAB).

“Nosso maior objetivo é colaborar com o voo legal dessas aeronaves. A regulamentação é feita justamente com essa intenção de ordenar o espaço, trazendo mais segurança para os eventos e para todos os que estarão presentes nas regiões circunvizinhas. Ela é uma medida que está sendo implementada em eventos com grande público, e temos resultados positivos”, explicou o major Deuslânio, comandante do GOA. “A regulamentação é feita, e o registro das aeronaves é feito junto ao CINDACTA III, da Força Aérea Brasileira, que legaliza as ações dos voos”, destacou o comandante.

Cadastro

O cadastro no link é rápido, simples e gratuito. Os pilotos devem informar os dados básicos deles e das aeronaves. De acordo com o comandante do GOA, quem for flagrado com as aeronaves sem autorização irá responder na forma da lei, e poderá ter o equipamento apreendido.

“A gente pede a atenção dos pilotos para o cumprimento dos dispositivos legais, mas acima de tudo, para voos que respeitem as regras de segurança, beneficiando todos os participantes, como os pessoenses, turistas, bem como as Forças de Segurança que estarão nos eventos”, reforçou o oficial.