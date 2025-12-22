segunda-feira, dezembro 22, 2025
Concurso da prefeitura de Cuité tem edital publicado com 142 vagas e salários de até R$ 6 mil

Foto: Divulgação

O edital do concurso da prefeitura de Cuité, no Curimataú, foi publicado nesta sexta-feira (19), com a oferta de 142 vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Os salários do concurso da prefeitura de Cuité vão de R$ 1.518 até R$ 6 mil, a depender do cargo. As inscrições poderão ser feitas a partir de 12 de janeiro, no site da banca organizadora do concurso, a CPcon.

Concurso da prefeitura de Cuité

  • Nível: fundamental, médio, técnico e superior
  • Salário: de R$ 1,5 mil a R$ 6 mil
  • Inscrições: 12 de janeiro até 15 de fevereiro de 2026
  • Provas objetivas: 15 de março de 2026
  • Resultado final: 30 de abril de 2026
  • Edital do concurso da prefeitura de Cuité

Vagas do concurso da prefeitura de Cuité

  • Auxiliar de Serviços Gerais – 12
  • Cuidador – 11
  • Monitor/Auxiliar de Creche – 10
  • Professor Polivalente – 10
  • Cirurgião Dentista – 6
  • Enfermeiro – 6
  • Vigilante – 5
  • Técnico em Enfermagem – 5
  • Professor Educação Infantil – 5
  • Motorista de Transporte Escolar – 3
  • Agente de Trânsito – 3
  • Assistente Administrativo – 3
  • Condutor Socorrista – 3
  • Fisioterapeuta – 3
  • Médico Clínico Geral – 3
  • Copeiro – 2
  • Cozinheiro/Merendeiro – 2
  • Porteiro – 2
  • Agente de Combate às Endemias – 2
  • Agente de Vigilância Sanitária e Ambiental – 2
  • Técnico Agrícola – 2
  • Técnico em Higiene Bucal – 2
  • Assistente Social – 2
  • Médico – ESF – 2
  • Médico Socorrista (SAMU) – 2
  • Nutricionista – 2
  • Psicólogo – 2
  • Limpador de Mato – 1
  • Operador de Máquinas – 1
  • Agente Comunitário de Saúde – 1
  • Agente Comunitário de Saúde – 1
  • Agente Comunitário de Saúde – 1
  • Auxiliar de Farmácia – 1
  • Instrutor/Digitador – 1
  • Laboratorista (Análises Clínicas) – 1
  • Técnico em Raio X – 1
  • Técnico em Segurança do Trabalho – 1
  • Anestesista – 1
  • Farmacêutico/Bioquímico – 1
  • Fiscal de Tributos – 1
  • Fonoaudiólogo – 1
  • Geriatra – 1
  • Ginecologista – 1
  • Mastologista – 1
  • Pedagogo – 1
  • Pediatra – 1
  • Psiquiatra – 1
  • Radiologista – 1
  • Veterinário – 1
  • Orientador Educacional – 1
  • Professor de Artes – 1
  • Professor de Ciências – 1
  • Professor de História – 1
  • Professor de Inglês – 1
  • Professor de Matemática – 1
  • Professor de Português – 1
  • Supervisor Educacional – 1

Inscrição no concurso da prefeitura de Cuité

As inscrições para o concurso da prefeitura de Cuité poderão ser feitas a partir de 12 de janeiro, no site da banca organizadora do concurso, a CPcon.

As taxas de inscrição variam entre R$ 75, para os cargos de nível fundamental; R$ 95 para os de nível médio e técnico; e R$ 115 para os cargos de nível superior.

Provas do concurso da prefeitura de Cuité

O certame terá duas etapas, de prova objetiva e prova prática para alguns cargos. O resultado final do concurso tem previsão de divulgação para 30 de abril de 2026.

