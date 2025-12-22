Concurso da prefeitura de Cuité tem edital publicado com 142 vagas e salários de até R$ 6 mil

Foto: Divulgação. Foto: Divulgação

O edital do concurso da prefeitura de Cuité, no Curimataú, foi publicado nesta sexta-feira (19), com a oferta de 142 vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Os salários do concurso da prefeitura de Cuité vão de R$ 1.518 até R$ 6 mil, a depender do cargo. As inscrições poderão ser feitas a partir de 12 de janeiro, no site da banca organizadora do concurso, a CPcon.

Concurso da prefeitura de Cuité

Nível: fundamental, médio, técnico e superior

Salário: de R$ 1,5 mil a R$ 6 mil

Inscrições: 12 de janeiro até 15 de fevereiro de 2026

Provas objetivas: 15 de março de 2026

Resultado final: 30 de abril de 2026

Edital do concurso da prefeitura de Cuité

Vagas do concurso da prefeitura de Cuité

Auxiliar de Serviços Gerais – 12

Cuidador – 11

Monitor/Auxiliar de Creche – 10

Professor Polivalente – 10

Cirurgião Dentista – 6

Enfermeiro – 6

Vigilante – 5

Técnico em Enfermagem – 5

Professor Educação Infantil – 5

Motorista de Transporte Escolar – 3

Agente de Trânsito – 3

Assistente Administrativo – 3

Condutor Socorrista – 3

Fisioterapeuta – 3

Médico Clínico Geral – 3

Copeiro – 2

Cozinheiro/Merendeiro – 2

Porteiro – 2

Agente de Combate às Endemias – 2

Agente de Vigilância Sanitária e Ambiental – 2

Técnico Agrícola – 2

Técnico em Higiene Bucal – 2

Assistente Social – 2

Médico – ESF – 2

Médico Socorrista (SAMU) – 2

Nutricionista – 2

Psicólogo – 2

Limpador de Mato – 1

Operador de Máquinas – 1

Agente Comunitário de Saúde – 1

Auxiliar de Farmácia – 1

Instrutor/Digitador – 1

Laboratorista (Análises Clínicas) – 1

Técnico em Raio X – 1

Técnico em Segurança do Trabalho – 1

Anestesista – 1

Farmacêutico/Bioquímico – 1

Fiscal de Tributos – 1

Fonoaudiólogo – 1

Geriatra – 1

Ginecologista – 1

Mastologista – 1

Pedagogo – 1

Pediatra – 1

Psiquiatra – 1

Radiologista – 1

Veterinário – 1

Orientador Educacional – 1

Professor de Artes – 1

Professor de Ciências – 1

Professor de História – 1

Professor de Inglês – 1

Professor de Matemática – 1

Professor de Português – 1

Supervisor Educacional – 1

Inscrição no concurso da prefeitura de Cuité

As inscrições para o concurso da prefeitura de Cuité poderão ser feitas a partir de 12 de janeiro, no site da banca organizadora do concurso, a CPcon.

As taxas de inscrição variam entre R$ 75, para os cargos de nível fundamental; R$ 95 para os de nível médio e técnico; e R$ 115 para os cargos de nível superior.

Provas do concurso da prefeitura de Cuité

O certame terá duas etapas, de prova objetiva e prova prática para alguns cargos. O resultado final do concurso tem previsão de divulgação para 30 de abril de 2026.