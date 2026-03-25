Mulher morta a facadas dentro de casa é enterrada em Fagundes; suspeito segue foragido

Adina Taline Silva, de 29 anos, foi morta dentro de casa.. Foto: Reprodução/TV Paraíba

Foi enterrada na manhã desta sexta-feira (12) a mulher morta a facadas em Fagundes, no Agreste da Paraíba. O principal suspeito, um homem com quem ela teve um relacionamento, está foragido.

A vítima foi identificada como Adina Taline Silva, de 29 anos. O enterro aconteceu no cemitério São João Batista, também na cidade de Fagundes.

Segundo informações da Polícia Militar à TV Paraíba, na manhã desta quinta-feira (11), o suspeito, Leonardo Lopes, invadiu a casa da vítima e cometeu o crime. Ele está foragido.

Mulher pretendia denunciar suspeito

Leonardo Lopes, principal suspeito do feminicídio em Fagundes. TV Paraíba/Reprodução

De acordo com a irmã de Adina, Cleide Nascimento, ela tinha planos de registrar uma denúncia contra Leonardo Lopes ainda nesta quinta-feira (11), após ter sido ameaçada por ele na noite anterior.

“Eles já tinham se separado umas três vezes, indo e voltando. Dessa vez, ela disse que não queria mais, que era a última vez e não teria mais volta. Ele disse ontem que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. Só que aí ela não acreditou, mas ia ficar em casa hoje para prestar queixa”, conta Cleide Nascimento.

Os dois teriam mantido um relacionamento durante dois anos, mas atualmente estavam separados. Segundo Cleide, o homem invadiu a casa onde a irmã estava morando com a mãe.

“Ele invadiu a casa. Pulou o muro, entrou e na saída quebrou o portão. A dor que eu estou sentindo, acho que nunca senti na minha vida. Eu só tinha ela de irmã”.