Cresce o número de mães acima dos 30 anos na Paraíba, aponta levantamento do IBGE – Foto: Divulgação.

O número de mães acima dos 30 anos na Paraíba cresceu em 2024, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através das estatísticas do Registro Civil.

Segundo o levantamento, o aumento da proporção de mulheres que tiveram filhos a partir dos 30 anos corresponde ao período entre 2004 e 2024, com um crescimento na faixa etária de 30 a 34 anos de 12,9% para 20,7%, e a do grupo de 35 a 39 anos subiu de 6,3% para 13,5%.

Também conforme o levantamente, houve queda na participação das mães com até 19 anos no estado. Em 2004, elas representavam 22,8% dos nascimentos; 10 anos depois, 19,4%; e em 2024 esse índice chegou a 12,8%, com 6.207 registros. A redução no período, de 10%, coloca a Paraíba acima da média brasileira, mas abaixo da média do Nordeste.

O IBGE também apontou que o total de nascimentos registrados na Paraíba diminuiu 1,9% entre 2023 e 2024. No primeiro ano do recorte, foram contabilizados 49.524 registros, enquanto em 2024 o número passou para 48.591, um recuo de 933 nascimentos. Apesar da queda, o estado apresentou a menor redução entre todos os estados do país, em um cenário de diminuíção de 5,8% à nível nacional.

Entre os bebês registrados em 2024 na Paraíba, 51,3% eram do sexo masculino e 48,7% do sexo feminino. As proporções permanecem estáveis desde 2004 e seguem as tendrncias regionais e nacionais.

Número de óbitos na Paraíba aumentou

O número de óbitos aumentou 6,4% na Paraíba em 2024. O crescimento acompanha a tendência nacional de crescimento, onde todos os estados tiveram aumento nos óbitos.

De acordo com o IBGE, de 2023 para 2024 a Paraíba registrou um aumento de 1.772 óbitos, o que corresponde ao sexto maior aumento entre todos os estados do Brasil, ao lado de Tocantins, no período. Em 2024, foram 29.468 óbitos registrados no estado, sendo que 54,2%, que representa 15.957 pessoas, eram do sexo masculino e 45,8%, 13.508, eram mulheres.

No período de 2004 a 2024, quando se trata de óbitos por grupos de idade, a pesquisa constatou uma tendência de crescimento na faixa etária de 60 anos ou mais, tendo passado de 64%, 14.405 pessoas em 2004, para 67%, 16.83 pessoas em 2014, e 71,3%, 21.018 pessoas, em 2024.

Por outro lado, o grupo dos óbitos de pessoas com até 14 anos de idade apresentou queda de 7,2%, que representa 1.605 pessoas, em 2004, para 3,8%, 954 pessoas, em 2014, e 2,5%, 746, pessoas, em 2024.