SEMEC INFORMA SOBRE TRANSPORTE GRATUITO PARA ALUNOS QUE FARÃO PROCESSO SELETIVO DO IFRN
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) de São José do Seridó informa aos alunos que farão o processo seletivo para ingresso no IFRN, no próximo domingo (5), que os mesmos devem procurar a Escola Raul de Medeiros Dantas, até amanhã (quinta-feira, 2), para cadastro no transporte gratuito.
“A exemplo do ENEM, a Gestão Municipal disponibilizará kit [água, barra de cereal, chocolate e caneta] e transporte gratuito para os alunos da rede municipal que desejarem fazer a prova de ingresso no IFRN”, frisou a titular da SEMEC, Juliana Dantas, lembrando que a Gestão Municipal de São José do Seridó viabilizou, ao longo de 2021, cursinho direcionado aos alunos do 9º ano com foco no IFRN.
Ainda de acordo com a secretária, os interessados também podem contactar a Escola Raul através do telefone (84) 3479-2364.