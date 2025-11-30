Jovens deixam menos o Sertão da PB em busca de trabalho: ‘aplicar o que aprendi na minha terra’ – Foto: Pisada do Sertão.

O movimento de permanência entre jovens nascidos no Sertão da Paraíba vem ganhando força nos últimos anos, pelo menos é o que apontam os casos de adolescentes que ficam em cidades menores no estado para trabalhar e, principalmente, desenvolver negócios de empreendedorismo.

A mudança, antes quase impensável, agora é percebida nas histórias de quem viveu a necessidade de migrar e de quem escolhe ficar para construir o futuro onde nasceu. É o caso da trajetória de Luzilânia Bandeira Duarte, moradora de Poço de Moura, que traduz bem esse momento. Ela relembra que, durante a juventude, “a única saída era ir embora”, tamanha a ausência de escolas e estrutura básica.

“Na minha época, nem escola tinha aqui. Para estudar, a gente precisava sair de Poço de Moura. Não havia ensino médio, nem internet. Eu fui embora porque queria trabalhar, mas se tivesse as oportunidades que existem hoje, eu não teria saído de forma alguma”, contou.

Jovens da fundação fazem preferência de ficar no Sertão para desenvolver região – Foto: Pisada do Sertão.

Ela recordou alguns sacrifícios que fazia para estudar, entre eles, viajar para Cajazeiras, todas as sextas-feiras para fazer um curso de computação.

Atualmente, segundo conta ela, a realidade começa a tomar outro rumo. Ela explicou que o acesso à educação, transporte e programas de qualificação foram aumentados, e no caso dela a trajetória passou a ser de permanência.

A jovem Maria Layany Anacleto é um outro exemplo dessa nova situação relatada. Ela, também do Sertão, sempre quis aplicar os conhecimentos oriundos dos estudos na própria cidade e região, não tendo que sair para outras áreas.

Jovens fazem parte de fundação que fomenta permanência no Sertão da Paraíba – Foto: Pisada do Sertão.

“Eu sempre acreditei que aqui no Sertão, perto da minha família, eu poderia construir minha carreira e ser próspera. Meu sonho sempre foi aplicar o que aprendi na minha terra e transformar a vida das pessoas ao meu redor. Quando a gente tem propósito, não é o tamanho do lugar que limita, mas a nossa fé e determinação”, afirmou.

Ambas as jovens fazem parte de uma associação no Sertão que trabalha com intuito de fomentar a permanência desses jovens na região.

Economista avalia fluxo migatório dos jovens do Sertão

O economista Cássio Besarí­a avaliou que a recente redução do fluxo migratório de jovens do sertão, destacando que isso pode estar acontecendo devido questões econômicas e financeiras.

“Houve um processo de interiorização das políticas públicas e dos investimentos privados, ampliando o acesso à educação superior, serviços e infraestrutura em cidades de médio e pequeno porte do estado da Paraíba”, avaliou.

Ele destacou também o impacto da digitalização da economia. “É contínuo o processo de digitalização da economia e a expansão de conectividade. Esse fato faz com que novas oportunidades venham a surgir, abrindo espaço para novos modelos de negócios”, afirmou.

“Muitos jovens passaram a empreender localmente, seja no comércio, na economia criativa ou em serviços digitais, sem necessariamente necessitar migrar”, completou.