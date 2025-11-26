Sem base política, Pedro cita dificuldade de manter pré-candidatura: ‘Para não dizer impossível’

Ex-deputado federal Pedro Cunha Lima. Reprodução/CBN PB

O ex-deputado federal Pedro Cunha Lima (PSD), pré-candidato ao Governo do Estado, admitiu nesta terça-feira (25), em declaração ao Jornal da Paraíba, que pode recuar da disputa em 2026, por imposição da conjuntura política.

Apesar de, neste momento, manter o ‘status’ de pré-candidato, ele indicou que a situação pode, em breve, mudar. “Não escondo a dificuldade de manter uma candidatura praticamente sem base política”, confirmou

Questionado sobre os motivos que o levaram a essa conclusão, ele explicou que “Fora do mandato é difícil estruturar uma base, para não dizer impossível”, disse.

O ex-deputado viajou para Brasília nesta terça, e antes de embarcar, teve um encontro casual com o prefeito da Capital, Cícero Lucena (MDB), que também é pré-candidato ao Governo do Estado.

Fontes ligadas a Cícero esperam que Pedro, caso desista da pré-candidatura, declare apoio ao prefeito. Um aliado disse a reportagem, inclusive, que aguarda um desfecho para esta semana.

Mas, aliados do senador Efraim Filho (União), também pré-candidato ao Governo de 2026, ainda aguardam um sinal do ex-parlamentar.

Nas eleições de 2022, Pedro disputou o Governo do Estado e, embora tenha sido derrotado pelo governador João Azevêdo (PSB), obteve uma expressiva votação, ultrapassando a marca de 1 milhão de votos.