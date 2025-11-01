Cuité recebe 8ª etapa do Paraibano de Motocross neste fim de semana

A cidade de Cuité vai receber a 8ª etapa do Campeonato Paraibano de Motocross, o MX Cuité 2025, neste fim de semana. A competição vai contar com disputas em 18 categorias ao longo do sábado e domingo.

Paraibano de Motocross em Cuité. Lucivan Lucas

O evento vai acontecer em uma pista montada no bairro Antônio Mariz. No sábado, os treinos começam às 13h, com largada às 15h40. No dia seguinte, os treinos vão ter início às 8h, com provas marcadas para começar às 11h.

Vão ser 18 categorias movimentando a competição. O Paraibano de Motocross vai contemplar pilotos iniciantes e profissionais, além das modalidades femininas e infantis.

Os 10 primeiros colocados de cada categoria vão receber troféus. Além disso, a competição vai distribuir mais de R$ 20 mil em premiações para os vencedores.

Confira os detalhes do Paraibano de Motocross em Cuité

Datas

1º de novembro (sábado)

2 de novembro (domingo)

Horários

Sábado : treinos às 13h e provas às 15h40;

: treinos às 13h e provas às 15h40; Domigo : treinos às 8h e provas às 11h.

Categorias

Masculino : MX3, MX4, MX5, MX Master, MX Intermediário, MX Júnior, Nacional Open, Nacional 230/250, Nacional Pró, Nacional 125/230, Nacional Intermediário, Regional e Trilheiro;

: MX3, MX4, MX5, MX Master, MX Intermediário, MX Júnior, Nacional Open, Nacional 230/250, Nacional Pró, Nacional 125/230, Nacional Intermediário, Regional e Trilheiro; Feminino : MxF;

: MxF; Infantil : 50cc e 65cc.

