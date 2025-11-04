Paraibano está entre mortos em operação no Rio de Janeiro

Operação deiixou mais de 100 mortos no Rio de Janeiro. Tomaz Silva/Agência Brasil

Um paraibano está entre os 121 mortos em uma megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Na manhã desta sexta-feira (31), a Cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro divulgou uma lista com 99 mortos que já foram identificados.

Foi confirmado que, entre os mortos identificados, 39 são de outros estados (13 do Pará, 7 do Amazonas, 6 da Bahia, 4 do Ceará, 4 de Goiás, 3 do Espírito Santo, 1 do Mato Grosso e 1 da Paraíba). No entanto, a identidade do paraibano que foi morto durante a operação não foi confirmada até o momento, porque a lista de nomes não inclui o local de origem de cada um.

Lista completa dos mortos identificados

Adailton Bruno Schmitz da Silva, 35 anos

Adan Pablo Alves de Oliveira, o Madruga, 28 anos

Aleilson da Cunha Luz Junior, o Madrugadão, 26 anos

Alessandro Alves de Souza, 32 anos

Alessandro Alves Silva, 19 anos

Alexsandro Bessa dos Santos, o Prejudicado, 51 anos

Alisom Lemos Rocha, o Russo ou Gordinho do Valão, 27 anos

Anderson da Silva Severo, o Maestro / Uander, 38 anos

André Luiz Ferreira Mendes Junior, o Cabeludo, 22 anos

Arlen João de Almeida, o Terrorista / João, 31 anos

Brendon César da Silva Souza, 25 anos

Bruno Correa da Costa, o Bruno, 30 anos

Carlos Eduardo Santos Felício, 21 anos

Carlos Henrique Castro Soares da Silva, o Soldado, 27 anos

Cauãn Fernandes do Carmo Soares, 19 anos

Célio Guimarães Júnior, 29 anos

Claudinei Santos Fernandes, o CL, 17 anos

Cleideson Silva da Cunha, o Loirinho, 27 anos

Cleiton Cesar Dias Mello

Cleiton da Silva, o Mãozinha, 33 anos

Cleiton Souza da Silva

Cleys Bandeira da Silva, 26 anos

Danilo Ferreira do Amor Divino, o Mazola, 38 anos

Diego dos Santos Muniz, 29 anos

Diogo Garcez Santos Silva, o DG, 31 anos

Douglas Conceição de Souza, o Chico Rato, 32 anos

Eder Alves de Souza, 37 anos

Edione dos Santos Dias, 35 anos

Edson de Magalhães Pinto, o Mangote, 21 anos

Emerson Pereira Solidade, o Piter, 27 anos

Evandro da Silva Machado, 38 anos

Fabian Alves Martins

Fabiano Martins Amancio, 28 anos

Fabio Francisco Santana Sales, 36 anos

Fabricio dos Santos da Silva

Felipe da Silva, o Tíuba, 32 anos

Fernando Henrique dos Santos, 29 anos

Francisco Myller Moreira da Cunha, o Gringo / Suiça, 32 anos

Francisco Nataniel Alves Gonçalves, 48 anos

Francisco Teixeira Parente, o Mongol, 30 anos

Gabriel Lemos Vasconcelos, 23 anos

Gustavo Souza de Oliveira

Hercules Salles de Lima, 24 anos

Hito José Pereira Bastos, o Dimas, 31 anos

Jean Alex Santos Campos

Jeanderson Bismarque Soares de Almeida, o Bis, 33 anos

Jonas de Azeredo Vieira, 29 anos

Jônatas Ferreira Santos, o Joni Visão, 37 anos

Jonatha Daniel Barros da Silva, 18 anos

José Paulo Nascimento Fernandes

Josigledson de Freitas Silva, o Gleissim / Traquino, 34 anos

Juan Marciel Pinho de Souza, 20 anos

Kauã de Souza Rodrigues da Silva

Kauã Teixeira dos Santos, 18 anos

Kleber Izaias dos Santos

Leonardo Fernandes da Rocha, 35 anos

Luan Carlos Dias Pastana, o Luan Castanhal, 35 anos

Luan Carlos Marcolino de Alcântara, o Tubarão, 24 anos

Lucas da Silva Lima, o LK / Pezão, 29 anos

Lucas Guedes Marques, 29 anos

Luciano Ramos Silva, 32 anos

Luiz Carlos de Jesus Andrade, o Zóio, 23 anos

Luiz Claudio da Silva Santos, 28 anos

Luiz Eduardo da Silva Mattos, 21 anos

Maicon Pyterson da Silva, o DJ, 28 anos

Maicon Thomaz Vilela da Silva, o MK, 31 anos

Marcio da Silva de Jesus, 22 anos

Marcos Adriano Azevedo de Almeida, o BC / Beiço / Mateus / Matheus, 32 anos

Marcos Antonio Silva Junior, 25 anos

Marcos Vinicius da Silva Lima, o Rodinha / Brancão / MV, 27 anos

Marllon de Melo Felisberto, o Branquinho ou Balão, 28 anos

Maxwel Araújo Zacarias, o Dedão, 38 anos

Michael Douglas Rodrigues Fernandes, 28 anos

Michel Mendes Peçanha, o Diguerra, 14 anos

Nailson Miranda da Silva, o Moju / Mujuzinho, 27 anos

Nelson Soares dos Reis Campos, o Cabeludo, 27 anos

Rafael Correa da Costa

Rafael de Moraes Silva, 31 anos

Ricardo Aquino dos Santos

Richard Souza dos Santos, o Prejudicado, 20 anos

Rodolfo Pantoja da Silva, 28 anos

Ronald Oliveira Ricardo, 25 anos

Ronaldo Julião da Silva, 46 anos

Tiago Neves Reis, 26 anos

Vanderley Silva Borges, 28 anos

Victor Hugo Rangel de Oliveira, 32 anos

Vitor Ednilson Martins Maia, o Ipixuna do Pará, 25 anos

Wagner Nunes Santana

Waldemar Ribeiro Saraiva, o Fantasma, 21 anos

Wallace Barata Pimentel, o Pizza, 27 anos

Wellington Brito dos Santos, 20 anos

Wellinson de Sena dos Santos, 20 anos

Wendel Francisco dos Santos, 24 anos

Wesley Martins e Silva, o PP, 27 anos

Willian Botelho de Freitas Borges, 23 anos

Yago Ravel Rodrigues Rosário, o Ravel do CV, 19 anos

Yan dos Santos Fernandes, 20 anos

Yure Carlos Mothé Sobral Palomo, 23 anos

Yuri dos Santos Barreto, 22 anos

*Com informações do g1