Emlur já registra mais de 20 mil solicitações da população neste ano



27/10/2025 |

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) já contabilizou 20.534 solicitações da população entre janeiro e outubro deste ano, por meio das ligações telefônicas e do aplicativo ‘Prefeitura na Palma da Mão’. O número reflete o compromisso da gestão municipal em garantir canais de comunicação acessíveis e eficazes para atender às demandas relacionadas à limpeza urbana da Capital.

De acordo com os dados, os bairros que mais registraram solicitações foram Bessa, Mangabeira e Valentina, com pedidos relacionados a coleta domiciliar, poda, capinação, varrição e denúncias de descarte irregular de resíduos. O mês com maior volume de registros foi julho, com 2.350 atendimentos.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, destacou a importância desse trabalho de escuta e resposta rápida às demandas da população. “Esses números mostram que a população está cada vez mais engajada e confiante no serviço público. Cada solicitação recebida é uma oportunidade de melhorar a cidade, promover cidadania e garantir mais qualidade de vida para todos. A Emlur está presente diariamente nos bairros, e esse diálogo com a comunidade é essencial para direcionar nossas ações”, afirmou o superintendente.

Fale com a gente – A Emlur reforça que o cidadão pode registrar solicitações e denúncias pelos telefones 3213 4237, 3213 4238 e 3213 4240, além do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, disponível para download gratuito.