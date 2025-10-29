quarta-feira, outubro 29, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Emlur já registra mais de 20 mil solicitações da população neste ano

admin1

Diálogo com a população

Emlur já registra mais de 20 mil solicitações da população neste ano


27/10/2025 |
17:00 |
12

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) já contabilizou 20.534 solicitações da população entre janeiro e outubro deste ano, por meio das ligações telefônicas e do aplicativo ‘Prefeitura na Palma da Mão’. O número reflete o compromisso da gestão municipal em garantir canais de comunicação acessíveis e eficazes para atender às demandas relacionadas à limpeza urbana da Capital.

De acordo com os dados, os bairros que mais registraram solicitações foram Bessa, Mangabeira e Valentina, com pedidos relacionados a coleta domiciliar, poda, capinação, varrição e denúncias de descarte irregular de resíduos. O mês com maior volume de registros foi julho, com 2.350 atendimentos.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, destacou a importância desse trabalho de escuta e resposta rápida às demandas da população. “Esses números mostram que a população está cada vez mais engajada e confiante no serviço público. Cada solicitação recebida é uma oportunidade de melhorar a cidade, promover cidadania e garantir mais qualidade de vida para todos. A Emlur está presente diariamente nos bairros, e esse diálogo com a comunidade é essencial para direcionar nossas ações”, afirmou o superintendente.

Fale com a gente – A Emlur reforça que o cidadão pode registrar solicitações e denúncias pelos telefones 3213 4237, 3213 4238 e 3213 4240, além do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, disponível para download gratuito.

Você pode gostar também

Operação da Guarda Civil Metropolitana e Polícia Civil prende quatro pessoas suspeitas de tráfico

admin1

Corrida do Bob Esponja acontecerá no dia 28 de julho, em João Pessoa

admin1

Sala do Empreendedor da Prefeitura de João Pessoa lidera ranking de atendimentos na Paraíba em 2022