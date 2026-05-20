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Pacientes da Maternidade Frei Damião são transferidos para novo Hospital da Mulher

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Atendimentos no Hospital da Mulher começam nesta sexta-feira (1º).. Divulgação/SES

Termina nesta quinta-feira (31) a transferência dos pacientes internos da Maternidade Frei Damião para o novo Hospital da Mulher Dona Creusa Pires, em João Pessoa. A nova unidade de saúde vai começar os atendimentos externos nesta sexta-feira (1º).

A Maternidade Frei Damião passará a funcionar no Hospital da Mulher, localizado no bairro Cruz das Armas. Desde terça-feira (29), os atendimentos externos da maternidade foram suspensos.

A recomendação é que, em caso de urgência, ocorridas entre os dias 29 e 31 de julho, a população deve procurar outras unidades para assistência materno-infantil, a exemplo do Hospital do Servidor General Edson Ramalho, que conta com maternidade; o Instituto Cândida Vargas e Hospital e o Universitário Lauro Wanderley (HULW).

O Hospital da Mulher conta com ambulatório, banco de leite humano, centro de imagem, centro de parto normal, centro cirúrgico obstétrico, Unidades de Terapia Intensiva (adulto e neonatal) e unidades de cuidados intermediários (adulto, convencional e canguru).

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