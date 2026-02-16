MEC amplia prazo para pagamento de inscrição de Prova Nacional Docente

Por MRNews



Participantes da Prova Nacional Docente (PND) têm até a próxima quarta-feira (6) para realizar o pagamento da taxa de inscrição. Inicialmente, a data limite era 1º de agosto. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a ampliação do prazo visa a atender os participantes não isentos.

A data de aplicação da prova permanece a mesma: 26 de outubro. O objetivo do exame, segundo o Inep, é avaliar o conhecimento e as habilidades dos profissionais, auxiliando na seleção para redes estaduais e municipais de ensino. A prova será utilizada como etapa única ou complementar de concursos e seleções de professores.

Em nota, o instituto informou que a edição de 2025 teve a adesão de 22 unidades da Federação e de 1.508 municípios de todas as regiões do país, dos quais 18 são capitais.

Além de estudantes concluintes inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2025, podem realizar a prova pessoas com formação em cursos de licenciatura que tenham interesse em participar de concursos ou processos seletivos promovidos pela União, por unidades federativas e por municípios que adotem o resultado da avaliação como etapa de admissão.

Entenda

De acordo com o Inep, autarquia ligada ao Ministério da Educação (MEC), o exame foi criado com o objetivo de melhorar a qualidade da formação, além de estimular a realização de concursos públicos e induzir o aumento de professores qualificados nas redes públicas de ensino. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil.

A Portaria n.º 399/2025 dispõe sobre regras e procedimentos para realização da prova O exame terá a mesma matriz da avaliação teórica do Enade das Licenciaturas, que, desde a sua edição de 2024, tem enfoque nos cursos de formação docente. A PND será aplicada anualmente, voltada a licenciados.

