Mixto x Portuguesa; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Mixto x Portuguesa-SP: horário, escalações e onde assistir à segunda fase da Série D

Mixto e Portuguesa-SP se enfrentam neste sábado, 2 de agosto de 2025, às 18h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra, em Cuiabá, pelo jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida marca o início da fase eliminatória da competição e promete bastante emoção para os torcedores.

Como chega o Mixto

O time mato-grossense terminou a fase de grupos na quarta colocação do Grupo A5, somando 24 pontos em 14 jogos. Com seis vitórias, seis empates e apenas duas derrotas, o Mixto vive bom momento e está invicto há quatro partidas, buscando seguir firme na busca pelo acesso.

Como chega a Portuguesa-SP

A equipe paulista foi líder do Grupo A6, com 30 pontos conquistados em 14 jogos, resultado de nove vitórias, três empates e duas derrotas. A Portuguesa-SP está invicta há cinco jogos e chega confiante para o duelo fora de casa, com o objetivo de avançar às próximas fases.

Prováveis escalações

Mixto (técnico Lucas Isotton): Mota; Joazi, Felipe Santiago, Pablo, Felipe Manoel; Daniel Vançan, Uesley Gaúcho e Juninho; Raynan, Gabriel Justino e Gilvan.

Portuguesa-SP (técnico Cauan de Almeida): Rafael Pascoal; Carlos Eduardo, Gustavo Henrique, Robson, Pedro Henrique; Matheus Nunes, Guilherme Portuga e Cristiano; De Paula, Keven Coloni e Igor Torres.

Onde assistir

A transmissão ao vivo da partida será feita pela Lusa TV e pelo canal Metrópoles, ambos no YouTube. Para quem deseja acompanhar em tempo real, o site 365Scores oferece cobertura completa com placar, estatísticas e melhores momentos.

Para acompanhar todas as novidades, resultados e análises da Série D e outras competições do futebol brasileiro

A Tuna Luso, tradicional clube paraense, já está em São Luís, Maranhão, pronta para o duelo decisivo contra o Maranhão Atlético Clube (MAC), válido pela partida de ida do mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto, marcado para este sábado (2), abre o primeiro capítulo da fase eliminatória para a Águia Guerreira na competição.

Preparação focada para o desafio

A equipe treinou intensamente em Belém, com especial atenção ao aspecto físico, visando suportar a exigência de um jogo de alta intensidade, ainda mais fora de casa. Neto Miranda, preparador físico da Tuna, destacou a organização da comissão técnica para garantir o melhor desempenho do elenco:

“A gente sabe que o adversário é um velho conhecido nosso, em 2023 nos enfrentamos, porém os elencos mudaram lá e aqui. Hoje em dia, entramos em condições iguais. É um jogo de 180 minutos e temos totais condições de sair vitoriosos. A semana foi bem planejada, logística, tudo nos detalhes para sair com um bom resultado.”

Motivação extra: busca por revanche

Além da importância do jogo em si, o embate traz um simbolismo especial para a Tuna Luso. No ano passado, os clubes se enfrentaram exatamente nesta mesma fase da competição, e apesar da boa campanha, a Lusa foi eliminada pelo Maranhão. Agora, com elencos renovados e uma postura mais focada, a Águia Guerreira quer superar o passado e avançar na Série D.

A expectativa é de um confronto equilibrado, onde a organização tática e o foco serão decisivos para garantir vantagem no jogo de volta.

Fique ligado no MR News para acompanhar tudo sobre a Série D do Brasileirão, com notícias, análises e cobertura completa dos principais confrontos do futebol brasileiro.

Para ficar por dentro de todos os resultados, estatísticas e notícias da Série D do Brasileirão