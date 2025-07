Processo seletivo contempla graduandos para atuação na FCJA — Governo da Paraíba

Graduandos dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e História podem concorrer ao processo seletivo para atuação no projeto ‘Preservação e difusão do acervo da Fundação Casa de José Américo’, em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq). O período de inscrições (gratuitas) ocorre de 26 de julho a 1⁰ de agosto, por meio do formulário de inscrição on-line, disponível no endereço eletrônico https://sigfapesq.ledes.net.

Para realizar a inscrição, o candidato deve, primeiramente, realizar o cadastro na plataforma SigFapesq seguindo as orientações do Manual do Usuário, no endereço eletrônico https://fapesq.rpp.br/manual/manualparacadastrodepesquisadornosigfapesq.pdf/view.

Após realizar o cadastro na plataforma, o candidato terá acesso ao formulário disponível em editais abertos e proceder com a inscrição para concorrer às respectivas vagas.

São oferecidas quatro vagas, com carga horária de 20 horas semanais e o valor de R$ 700,00. O candidato deverá estar regularmente matriculado nos cursos de graduação. A prova presencial acontece no dia 14 de agosto e o início das atividades no dia 1⁰ de setembro.