Despedida comovente: Filho de Preta Gil emociona ao chegar ao velório da mãe no Theatro Municipal

Na manhã desta sexta-feira, 25 de julho de 2025, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro foi palco de uma das cerimônias mais emocionantes do ano: o velório da cantora Preta Gil. A artista, que deixou um legado marcante na música e na luta por representatividade, recebeu uma última homenagem cercada de carinho por parte de fãs, amigos e familiares.

O momento mais tocante da cerimônia foi protagonizado por Francisco Gil, filho único de Preta. Chegando ao local acompanhado por familiares próximos, Francisco foi recebido com abraços e palavras de conforto. Porém, sua atitude ao se aproximar do caixão da mãe chamou a atenção de todos e comoveu os presentes: visivelmente abalado, ele se ajoelhou em silêncio, segurou as mãos da mãe e chorou profundamente. Muitos que estavam no salão não contiveram as lágrimas ao presenciar o momento de dor e amor entre mãe e filho.

A cerimônia foi marcada por homenagens musicais, vídeos com registros da trajetória de Preta Gil e discursos emocionados de amigos como Carolina Dieckmann, Ivete Sangalo e Gilberto Gil, pai da cantora. O Theatro Municipal, escolhido por representar a importância cultural da artista, foi decorado com flores brancas e imagens da cantora ao longo da carreira, criando um ambiente de reverência e afeto.

Despedida emocionante de Preta Gil no Theatro Municipal do Rio é marcada por polêmica entre fãs

Ex-marido de Preta Gil que se casou com a irmã da cantora, deixa recado e é rechaçado

Presenças marcantes e homenagens

Entre os presentes, além de familiares e amigos famosos, estavam centenas de fãs que formaram uma fila do lado de fora desde as primeiras horas da manhã. Todos queriam prestar uma última homenagem à mulher que rompeu padrões e nunca teve medo de ser quem era. O corpo de Preta Gil foi velado em caixão aberto, coberto com uma bandeira do Brasil e uma manta com detalhes em dourado.

A comoção também se estendeu às redes sociais, onde artistas como Anitta, Pabllo Vittar e Caetano Veloso publicaram mensagens de despedida. “Preta era luz, força e verdade. Sentiremos sua falta todos os dias”, escreveu Pabllo.

Francisco Gil, mesmo em meio à dor, demonstrou força ao se manter presente durante toda a cerimônia, consolando familiares e agradecendo o carinho dos fãs. A união da família Gil em torno do luto mostrou a importância de Preta não apenas como artista, mas como mãe, filha e símbolo de resistência.

O enterro está previsto para ocorrer ainda hoje, em cerimônia restrita à família. A memória de Preta Gil, no entanto, permanecerá viva na música, na cultura e no coração de todos que foram tocados por sua arte e coragem.

Vídeo de Preta Gil falando sobre seu próprio funeral emociona fãs nas redes

Preta Gil homenageou Gominho antes de morrer

Preta Gil, João Paulo Demasi e os laços que atravessam o tempo e a família

A morte de Preta Gil, no último domingo (20), aos 50 anos, deixou o Brasil de luto e trouxe à tona lembranças emocionantes de sua trajetória pessoal e artística. Entre as inúmeras homenagens prestadas à cantora, uma, em especial, comoveu o público por revelar uma complexa e afetuosa rede de relações: a declaração de João Paulo Demasi — ex-namorado de Preta e ex-marido de Bela Gil, irmã da artista.

João Paulo, que esteve presente na vida da família Gil por mais de duas décadas, publicou uma imagem ao lado de Preta e escreveu: “Te amo há tanto tempo. Obrigado por deixar eu participar por mais de 20 anos da sua vida e da sua família como amigo, como namorado, como pai, como tio-avô. Preta presente.”

Essa mensagem gerou uma enxurrada de comentários e compartilhamentos nas redes sociais, não apenas pela dor da perda, mas pela demonstração de carinho genuíno e respeito por uma história construída com afeto, mesmo após a separação.

Uma relação que se reinventou ao longo dos anos

João Paulo teve um relacionamento com Preta Gil antes de se casar com Bela Gil. A história, apesar de incomum aos olhos de muitos, sempre foi tratada com leveza pela família. A própria Bela já revelou publicamente, com bom humor, que soube lidar com o passado amoroso entre sua irmã e o futuro marido sem conflitos, algo raro e admirável.

Com Bela, João Paulo construiu uma união de 19 anos e teve dois filhos, Flor e Nino. Mesmo após o fim do casamento, mantiveram uma relação respeitosa e amistosa. Essa maturidade emocional ficou evidente na forma com que João Paulo homenageou a ex-cunhada e ex-namorada, mostrando que laços verdadeiros não se desfazem com o tempo — apenas mudam de forma.

O falecimento de Preta, que vinha enfrentando uma dura batalha contra o câncer colorretal desde 2022, não apenas marcou o fim de uma era na música popular brasileira, como também trouxe à tona a importância de relações humanas que resistem às mudanças e seguem baseadas no amor.

Durante sua internação nos Estados Unidos, Preta compartilhou sua luta com sinceridade nas redes sociais. Sua transparência ajudou a conscientizar milhares de pessoas sobre o diagnóstico precoce do câncer. Ela transformou dor em força e vulnerabilidade em resistência.

O legado deixado por Preta vai muito além da música. Ela foi símbolo de liberdade, autoestima e luta contra preconceitos. Em entrevistas, defendia com veemência causas ligadas à diversidade, à aceitação do corpo e à valorização das mulheres negras. Isso a tornou uma voz importante na cultura brasileira — e sua ausência já é sentida.

É nesse contexto de despedida que a mensagem de João Paulo ganha peso. Em um país onde tabus familiares ainda são comuns, a história entre ele, Preta e Bela mostra que é possível construir vínculos saudáveis, mesmo quando envolvem afetos do passado. Essa maturidade afetiva é um dos legados silenciosos de Preta Gil: a ideia de que o amor — em todas as suas formas — deve ser celebrado e respeitado.

Em uma das publicações que circulam nas redes sociais desde o anúncio de sua morte, Preta dizia que queria que seu funeral fosse uma celebração da vida. “Quero que cantem, que dancem, que celebrem minha existência”, afirmou certa vez. E é exatamente isso que muitas pessoas têm feito: relembrando com carinho seus sorrisos, seus shows vibrantes e suas palavras de coragem.

O gesto de João Paulo, ao se despedir da amiga e ex-companheira, representa um Brasil mais sensível, capaz de lidar com afetos de forma saudável. Uma homenagem sincera, que ecoa o espírito de união e amor tão presente na história da família Gil.

Preta Gil não será lembrada apenas por suas músicas ou pelos palcos que ocupou, mas por como viveu — intensamente, com paixão, generosidade e autenticidade. E por como tocou a vida de tantas pessoas, como João Paulo, que mesmo após os rótulos se dissolverem, continuou presente. Porque, no fim das contas, é isso que fica: o amor.

Vídeo de Preta Gil falando sobre seu próprio funeral emociona fãs nas redes

A morte da cantora Preta Gil no último domingo (20), aos 50 anos, continua repercutindo fortemente nas redes sociais. A artista, que enfrentava uma dura batalha contra um câncer no intestino desde 2023, deixou um legado musical, afetivo e cultural marcante. Nos últimos dias, vídeos antigos da cantora começaram a viralizar, entre eles um trecho de uma entrevista em que ela descreve como gostaria que fosse o seu próprio funeral.

O registro, feito durante uma conversa descontraída no canal “Põe na Roda”, do YouTube, mostra Preta falando com leveza sobre um tema delicado. Com bom humor e sensibilidade, ela revelou desejos específicos para o momento de sua despedida, deixando claro que queria uma cerimônia cheia de amor, música e celebração.

“Quero que seja alegre, com música e pessoas que eu amo”

No vídeo, Preta afirma: “Quero que as pessoas dancem, se abracem, cantem minhas músicas… que celebrem minha vida”. A fala, dita com sorriso no rosto, reflete a essência da artista, conhecida por sua energia contagiante e pelo jeito afetuoso com amigos, familiares e fãs.

A cantora, filha de Gilberto Gil, vinha sendo acompanhada de perto por seus seguidores durante o tratamento da doença. Sempre que podia, compartilhava atualizações sobre sua saúde, momentos com a família e reflexões sobre a vida. O vídeo agora resgatado traz conforto a muitos admiradores, ao mostrar que Preta não via a morte como um fim, mas como parte da jornada.

Homenagens e lembranças nas redes sociais

Desde o anúncio de seu falecimento, diversas celebridades, amigos próximos e fãs têm usado as redes para prestar homenagens. Carolina Dieckmann, Gominho, Ivete Sangalo e outros nomes importantes da música e da televisão deixaram mensagens comoventes sobre a amizade e a admiração que tinham por Preta.

A entrevista reacendeu essas manifestações, reforçando o quanto a cantora tocou a vida de milhares de pessoas com sua arte e presença. Para muitos, o vídeo tem sido uma forma de lembrar da artista da maneira que ela mesma queria: com alegria, intensidade e autenticidade.

Uma trajetória marcada por coragem e generosidade

Preta Gil nunca teve medo de se expor ou de falar abertamente sobre assuntos difíceis. Durante sua luta contra o câncer, ela fez questão de usar sua visibilidade para conscientizar sobre a importância de exames preventivos, acolhimento emocional e a valorização da vida. Mesmo nos momentos mais frágeis, não faltaram palavras de incentivo e carinho para seus seguidores.

Ela também se destacou como voz ativa em pautas sociais importantes, incluindo o combate ao preconceito e a defesa da diversidade. Sua carreira, que envolveu não apenas a música, mas também participações na televisão e projetos sociais, refletia seu compromisso com a liberdade de ser quem se é.

Um legado que permanece

A forma como Preta lidou com a vida — e com a morte — inspira muitas pessoas. O vídeo em que descreve seu próprio funeral não é apenas uma curiosidade emocional. Ele se transforma agora em uma espécie de testamento simbólico da artista, reafirmando sua essência calorosa e celebrativa.

Fãs têm relatado que, ao assistir ao registro, se sentem mais próximos da cantora e, ao mesmo tempo, mais preparados para lidar com o luto. Afinal, foi a própria Preta quem mostrou que até mesmo a despedida pode ser feita com beleza, cor e afeto.

Nas palavras da própria cantora: “Quero que as pessoas se lembrem de mim com alegria. Que meu funeral seja um festival de amor”.

Esse desejo, ao que tudo indica, está sendo respeitado por todos que foram tocados por sua trajetória.

Preta Gil homenageou Gominho antes de morrer: “Ele me deu banho, ele penteou o meu cabelo”

A morte de Preta Gil, neste domingo (20), aos 50 anos, após uma longa batalha contra o câncer colorretal, deixou o Brasil em luto. Conhecida por seu talento, autenticidade e pela forma afetuosa com que cultivava suas amizades, a cantora fez questão de reconhecer, ainda em vida, o amor e o cuidado recebidos de pessoas próximas — entre elas, o influenciador e apresentador Gominho, um de seus melhores amigos.

Meses antes de falecer, Preta publicou uma emocionante homenagem nas redes sociais para celebrar o aniversário de Gominho. No texto, ela agradeceu ao amigo por ter sido um verdadeiro pilar em sua vida durante os momentos mais difíceis do tratamento contra o câncer.

“Ele me deu banho, ele penteou o meu cabelo, ele me cuidou com amor, com alegria, com fé e com doçura”, escreveu a artista, em uma das declarações mais marcantes e íntimas compartilhadas com seus seguidores.

Uma amizade de irmandade

A relação entre Preta Gil e Gominho sempre foi marcada por companheirismo e lealdade. Eles eram frequentemente vistos juntos em eventos, viagens e momentos pessoais, demonstrando publicamente uma amizade que ia muito além da fama ou dos holofotes.

Durante o tratamento de Preta, iniciado em 2023, Gominho esteve ao lado da cantora em diversas fases, inclusive nas mais delicadas. Foi ele quem acompanhou internações, sessões de quimioterapia, e os momentos em que Preta mais precisou de apoio emocional e físico.

A homenagem publicada pela cantora reforçou esse vínculo, com palavras que revelam o quanto ela se sentia acolhida:

“Te amo, Gominho. Obrigada por tudo que você representa na minha vida. Você é luz e amor em forma de gente.”

Luto e repercussão

A morte de Preta Gil causou comoção nacional. Diversos artistas e personalidades públicas se manifestaram nas redes sociais, incluindo Ivete Sangalo, Anitta, Caetano Veloso, Carolina Dieckmann e o próprio Gominho, que ainda não publicou mensagem oficial, mas teria ficado profundamente abalado com a perda da amiga.

Preta deixa um legado artístico e humano. Sua maneira aberta e transparente de lidar com o câncer ajudou a informar e encorajar muitas pessoas. Ela também mostrou que o amor — especialmente nas amizades verdadeiras — pode ser uma forma poderosa de cura e conforto, mesmo nos momentos mais sombrios.

Despedida com afeto

A família de Preta Gil está organizando uma cerimônia de despedida no Brasil, que deve reunir amigos próximos, familiares e fãs. Enquanto isso, os tributos à cantora continuam surgindo por todo o país, celebrando sua força, generosidade e a intensidade com que viveu e amou.

Preta se foi, mas deixou lições profundas sobre empatia, vulnerabilidade e o valor dos verdadeiros laços de amizade. A declaração feita a Gominho é prova disso: amor é cuidado — e ela foi muito amada.

Carolina Dieckmann teria viajado aos EUA sem saber da gravidade do estado de Preta Gil

A morte de Preta Gil, confirmada neste domingo (20), continua repercutindo com profunda comoção entre fãs, amigos e familiares. A cantora, de 50 anos, lutava contra um câncer colorretal desde janeiro de 2023, e apesar de aparentar melhora após o fim de seu primeiro ciclo de tratamento, acabou sofrendo complicações recentes que agravaram drasticamente seu quadro de saúde.

Entre os amigos mais próximos da artista, a atriz Carolina Dieckmann tem se destacado por sua dor pública e pelas mensagens emocionadas que tem compartilhado nas redes sociais. No entanto, segundo informações divulgadas por fontes próximas à família, Carolina teria embarcado para os Estados Unidos sem saber que o estado de saúde da amiga era tão crítico.

Viagem motivada por amizade, não despedida

Carolina, que considerava Preta Gil uma irmã, viajou aos Estados Unidos assim que soube de uma piora no estado da amiga. No entanto, ela acreditava que ainda haveria tempo para conversar, oferecer apoio e fazer parte de mais uma etapa de recuperação. A gravidade da situação só teria sido compreendida por Carolina já em solo americano, quando viu Preta bastante debilitada e em estado terminal.

Em entrevistas anteriores e postagens nas redes sociais, Dieckmann sempre se referiu a Preta como uma presença essencial em sua vida. As duas já haviam enfrentado momentos de dor juntas no passado — como quando Carolina perdeu sua mãe — e o elo entre elas sempre foi marcado por parceria, afeto e companheirismo.

Preta Gil: uma luta pública e corajosa

Diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023, Preta passou por cirurgias importantes, incluindo a retirada do tumor e do útero. Em dezembro daquele ano, chegou a anunciar o fim do tratamento com esperança e otimismo. No entanto, em 2024, o câncer retornou de forma agressiva. Nos últimos meses, ela optou por continuar o tratamento nos Estados Unidos, buscando alternativas e cuidados especializados.

Mesmo diante da doença, Preta se manteve ativa nas redes sociais, compartilhando sua rotina de forma transparente e incentivando a prevenção e o autocuidado. Sua postura inspirou milhares de seguidores e trouxe mais visibilidade à luta contra o câncer colorretal.

A despedida inesperada

A notícia da morte de Preta Gil abalou o cenário artístico brasileiro e deixou uma legião de fãs em luto. Artistas como Ivete Sangalo, Ludmilla, Caetano Veloso, Anitta e, claro, Carolina Dieckmann, prestaram homenagens tocantes à cantora. Em sua última publicação, Carolina descreveu a despedida como “dura, mas cheia de amor” e deixou um conselho: “Não espere o tempo certo para amar. Ame agora.”

A família da cantora prepara um comunicado oficial e uma cerimônia de despedida que deve ocorrer no Brasil nos próximos dias. Gilberto Gil, pai da artista, ainda não se manifestou publicamente, mas fontes indicam que o cantor ficou profundamente abalado com a perda da filha e precisou de assistência médica.

Preta Gil deixa um legado de coragem, alegria e autenticidade. E, mesmo em seus últimos dias, seguiu inspirando aqueles ao seu redor com força e amor.

Carolina Dieckmann relata últimas horas ao lado de Preta Gil e deixa mensagem comovente aos fãs

A atriz Carolina Dieckmann emocionou o país nesta segunda-feira (21) ao compartilhar detalhes íntimos das últimas horas que passou ao lado de sua amiga de longa data, a cantora Preta Gil, que faleceu no domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de complicações de um câncer. A artista, que interpreta Leila no remake da novela Vale Tudo, usou suas redes sociais para prestar uma homenagem repleta de amor, saudade e reflexão.

Em um texto comovente publicado no Instagram, Carolina descreveu os momentos finais de Preta nos Estados Unidos, onde estava internada para tratamento. A atriz, que voou até o país para dar suporte à amiga, contou que os dois últimos dias foram de muita conexão espiritual, carinho e despedida. “Ela não soltou minha mão. E eu não soltei a dela. Foi um silêncio que disse tudo”, escreveu Carolina.

Um laço de irmandade

A amizade entre Carolina Dieckmann e Preta Gil era pública e muito querida pelos fãs. Sempre presentes nos aniversários, projetos e momentos mais delicados da vida uma da outra, as duas mantinham uma relação de irmandade. Carolina lembrou com carinho das inúmeras risadas, confidências e da “força sem tamanho” que Preta demonstrava, mesmo nos momentos mais difíceis do tratamento.

Segundo a atriz, mesmo debilitada, Preta Gil manteve a fé, a gratidão e a ternura até o fim. “Ela nos ensinou a amar, a não desistir, a celebrar. Até a sua despedida foi cheia de amor e dignidade”, escreveu.

Um conselho que ecoa

Ao final de sua publicação, Carolina deixou um conselho que tocou profundamente os seguidores:

“Amem hoje. Perdoem hoje. Digam que amam. Digam que sentem saudade. Porque o tempo é uma dádiva, não uma garantia.”

A mensagem viralizou nas redes sociais e foi amplamente compartilhada por fãs e colegas de profissão. Internautas descreveram o relato como um “abraço na alma” e uma “lição de humanidade”.

Despedida e homenagens

O corpo de Preta Gil deve ser trasladado ao Brasil, onde familiares e amigos organizam um velório restrito à família e uma cerimônia aberta aos fãs, como forma de agradecer o carinho que a cantora recebeu durante toda sua carreira.

Gilberto Gil, pai da cantora, permanece recolhido e profundamente abalado com a perda da filha. Fontes próximas à família informaram que o cantor precisou de cuidados médicos ao ser informado da notícia.

Enquanto o país se despede de Preta, as palavras de Carolina Dieckmann ajudam a transformar a dor em homenagem e reflexão. Preta Gil foi, e sempre será, símbolo de alegria, coragem, representatividade e amor – e sua memória continuará viva através das pessoas que ela tocou com sua luz.

Luto na música brasileira: morre Preta Gil aos 50 anos, vítima de câncer

Neste domingo, 20 de julho de 2025, o Brasil amanheceu de luto com a triste notícia do falecimento da cantora Preta Gil, aos 50 anos. A artista lutava contra um câncer desde o ano passado e não resistiu às complicações da doença. Ela estava em tratamento nos Estados Unidos e, segundo a colunista Fábia Oliveira, teve uma piora significativa em seu estado de saúde após uma sessão de quimioterapia na última quarta-feira (16).

Filha do ícone da música brasileira Gilberto Gil, Preta enfrentou a doença com coragem e transparência, compartilhando com seus seguidores as etapas de seu tratamento. Infelizmente, nas últimas semanas, seu quadro se agravou de forma rápida. A notícia de sua morte abalou familiares, amigos e fãs, causando comoção nas redes sociais. De acordo com fontes próximas, o cantor Gilberto Gil teria passado mal ao ser informado da perda da filha.

Uma trajetória marcada pela arte e pela representatividade

Preta Gil nasceu em 8 de agosto de 1974, no Rio de Janeiro, e se destacou por sua autenticidade e pelo carisma que conquistou o público desde seus primeiros passos na música. Com uma carreira consolidada, lançou álbuns, participou de projetos televisivos e se tornou uma das principais vozes contra o preconceito, defendendo com firmeza causas sociais, especialmente as ligadas à diversidade e à inclusão.

Sua presença sempre foi sinônimo de alegria, irreverência e resistência. Preta também atuou como empresária, influenciadora digital e apresentadora, tendo marcado seu espaço como uma figura relevante e inspiradora no cenário artístico brasileiro.

Família deve divulgar comunicado oficial

Até o momento, a família ainda não se pronunciou oficialmente, mas, segundo a colunista Fábia Oliveira, já está preparando um comunicado público para confirmar a informação e detalhar os próximos passos do velório e sepultamento. Amigos próximos, como Carolina Dieckmann, Ivete Sangalo e Gominho, estariam ao lado da família oferecendo apoio neste momento de profunda dor.

O impacto da morte de Preta Gil é sentido por milhares de fãs em todo o Brasil. Nas redes sociais, a hashtag #LutoPretaGil já figura entre os assuntos mais comentados. Muitas mensagens lamentam a perda precoce e exaltam o legado artístico e humano deixado por ela.

Homenagens de fãs e artistas

Diversos artistas e personalidades estão prestando homenagens à cantora, destacando sua importância como mulher, artista e ativista. A cantora Anitta publicou em seu perfil que Preta “foi uma luz incansável em tempos de escuridão”. Já Caetano Veloso ressaltou a “força e doçura” que a amiga levava consigo.

A morte de Preta Gil deixa uma lacuna irreparável na música brasileira e reforça a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento médico constante. Sua trajetória é exemplo de luta, resistência e amor à vida.

Mesmo diante da dor, a memória de Preta seguirá viva através de sua arte, de sua voz e de seu exemplo. Que sua família e fãs encontrem conforto neste momento tão difícil.

“Preta Gil luta pela vida nos EUA: Cantora revela medo da morte e emociona o Brasil com desabafo comovente”

Nova York/Washington – 31 de maio de 2025

Um vídeo gravado nos corredores de um hospital norte-americano caiu como uma bomba nas redes sociais e fez o Brasil parar. Nele, visivelmente emocionada e fragilizada, a cantora Preta Gil, de 50 anos, compartilha com os fãs o momento mais difícil de sua vida. Enfrentando um câncer colorretal agressivo, a artista revela: “Estou morrendo de medo. Mas também estou cheia de amor. Quero viver.”

A cena, registrada minutos antes de um exame decisivo no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, viralizou e comoveu até quem nunca foi fã da cantora. Vestida com um avental hospitalar, com olhos marejados e voz trêmula, Preta segurava firme um terço enquanto pedia orações.

“É agora ou nunca. Se esse tratamento não funcionar, eu não sei o que pode acontecer comigo…”, disse em lágrimas.

Tratamento de ponta e risco extremo

Preta está entre os poucos pacientes do mundo a integrar um programa experimental de imunoterapia personalizada nos Estados Unidos, dividido entre o Sloan Kettering e o Virginia Cancer Institute. Fontes próximas revelam que o quadro é “extremamente delicado”, e que ela tem sido submetida a procedimentos intensivos, com efeitos colaterais devastadores.

“Ela tem febres altas, calafrios, vômitos, e ainda assim, sorri para a equipe. É uma guerreira. Mas está muito abalada. O medo da morte ronda, é inevitável”, confidenciou um amigo da família que a acompanha nos EUA.

Famosos se mobilizam: Gilberto Gil chora em público

Durante um show recente, Gilberto Gil, pai da cantora, não conteve a emoção ao dedicar uma música à filha. Visivelmente abalado, ele interrompeu a apresentação por quase dois minutos. “Ela é meu sol. Meu tudo. Lutem com ela, por favor!”, disse ao público que respondeu com gritos de apoio e lágrimas.

O Brasil para: onda de orações e mensagens invade redes

Desde a divulgação do vídeo, celebridades, políticos, influenciadores e anônimos inundaram as redes sociais com mensagens de apoio. A hashtag #ForçaPretaGil ficou entre os assuntos mais comentados do planeta por horas.

“Você vai vencer, preta. A gente precisa de você viva e bem!”, escreveu Ivete Sangalo. Já Anitta declarou: “A mulher mais forte que conheço. Aguenta firme, mana.”

Rituais e fé: Bela Gil e amigos recorrem à espiritualidade

Bela Gil, irmã da cantora, tem organizado encontros de oração e cerimônias espirituais para pedir pela recuperação de Preta. Em um desses rituais, feito no Central Park, dezenas de pessoas formaram um círculo e cantaram músicas de paz enquanto seguravam velas.

“É o momento mais difícil da nossa família. Mas também o mais bonito, porque a união é total. E a esperança, apesar do medo, ainda pulsa.”, disse Bela, emocionada.

Próximos dias são cruciais

Segundo médicos do Sloan Kettering, os próximos sete dias definirão se o tratamento será mantido ou se será necessário partir para outra alternativa ainda mais arriscada, que envolve cirurgia de alto risco e uso de drogas ainda em fase experimental.

Enquanto isso, o país inteiro segura a respiração e se une em uma corrente de fé. Em tempos de tanta polarização e dor, Preta Gil parece ter feito o impossível: unir um Brasil inteiro em torno de um só pedido – que ela viva.

Francisco Gil acompanha Preta Gil em fase delicada de tratamento nos Estados Unidos

O cantor Francisco Gil embarcou rumo aos Estados Unidos nesta quinta-feira (29) para prestar apoio à mãe, a cantora Preta Gil, que enfrenta uma nova etapa em sua luta contra o câncer colorretal. A informação foi compartilhada pelo próprio artista em suas redes sociais, onde publicou uma imagem no Central Park, em Nova Iorque.

Preta Gil se encontra em território norte-americano desde o dia 12 de maio, após ser aceita em um tratamento experimental oferecido por centros especializados em oncologia. O protocolo alternativo foi recomendado por especialistas depois que todas as opções convencionais disponíveis no Brasil foram esgotadas.

Diagnosticada em 2023, Preta passou por intensas sessões de quimioterapia, radioterapia e imunoterapia, chegando a alcançar a remissão da doença no final do mesmo ano. Contudo, em agosto de 2024, exames indicaram a volta do câncer, já em estágio avançado e com metástase.

Diante do quadro, a cantora decidiu buscar alternativas fora do país, com foco em tratamentos inovadores oferecidos por instituições de renome como o Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova Iorque, e o Virginia Cancer Institute, em Washington. Apesar de experimental, o novo protocolo representa uma esperança concreta, com possibilidade de resultados positivos mesmo em casos de reincidência e progressão da doença.

Francisco, filho de Preta com o ator Otávio Müller, não informou por quanto tempo permanecerá nos EUA. Sua presença, no entanto, reforça o apoio familiar fundamental nesse momento de vulnerabilidade. Nas redes sociais, fãs da artista demonstraram solidariedade, enviando mensagens de carinho, força e orações pela recuperação de Preta.

A expectativa é que o tratamento comece oficialmente nos próximos dias, à medida que os últimos exames e avaliações clínicas forem concluídos.

Médicos dos EUA já têm resposta sobre tratamento para mutação do câncer de Preta Gil

A cantora Preta Gil continua nos Estados Unidos em busca de um tratamento eficaz para a mutação do câncer colorretal que enfrenta desde janeiro de 2023. A artista, que já passou por quimioterapia, radioterapia e cirurgia no Brasil, agora está sendo avaliada por especialistas norte-americanos que buscam uma abordagem personalizada para o seu caso.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, os médicos responsáveis pelo acompanhamento de Preta Gil já identificaram uma possível linha de tratamento focada diretamente na mutação encontrada durante os exames. No entanto, para que essa nova terapia seja aplicada, a cantora ainda precisa realizar uma nova bateria de exames complementares nas próximas semanas.

A expectativa é que esses testes forneçam dados mais precisos para definir a eficácia e segurança da terapia genética proposta, que pode representar um avanço significativo em seu processo de cura. Um dos momentos mais importantes dessa etapa foi a consulta realizada na última quarta-feira (14), em Washington, que pode determinar sua inclusão em um novo protocolo terapêutico norte-americano.

Preta Gil conta com apoio emocional de amigos e familiares

Durante esse período delicado, Preta Gil tem recebido o apoio de pessoas próximas. A cantora Ivete Sangalo, por exemplo, viajou até os Estados Unidos para visitar a amiga e compartilhou registros do reencontro em suas redes sociais. Malu Barbosa e Roberta Saretta também acompanham Preta durante sua permanência no exterior, oferecendo suporte emocional em meio aos desafios do tratamento.

Histórico do câncer de Preta Gil

Após o diagnóstico em 2023, a cantora foi submetida a sessões intensivas de quimioterapia e radioterapia. Em agosto de 2024, realizou uma cirurgia para retirada dos tumores. No entanto, exames de acompanhamento identificaram metástases em outras quatro regiões do corpo, exigindo o reinício do tratamento com novas estratégias.

A luta de Preta Gil contra o câncer vem sendo acompanhada de perto pelo público e pela imprensa. A artista, que sempre foi transparente sobre seu estado de saúde, tem utilizado suas redes sociais para conscientizar seus seguidores sobre a importância do diagnóstico precoce e do autocuidado.

