Festa das Neves 2025 começa neste domingo com show da banda Colo de Deus

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope) abre, neste domingo (27), a programação oficial da Festa das Neves 2025, em comemoração ao aniversário de 440 anos da cidade. O evento, que acontece até 5 de agosto, no Parque Solon de Lucena, começa com uma missa, a partir das 17h e, em seguida, às 19h, tem show da banda Colo de Deus, às 19h.

“Nós estamos muito contentes com todo esse momento que a cidade de João Pessoa está vivendo, da comemoração dos seus 440 anos. Estamos ultimando os preparativos para a Festa das Neves que é muito esperada e que está consolidada no imaginário da população há várias décadas e até além do século. Nós cuidamos da Festa das Neves com todo carinho”, inicia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que a orientação do prefeito Cícero Lucena sempre foi essa e que a Festa das Neves foi projetada com esse conceito de envolver multiplicidades de cultura. Por isso, segundo o diretor, além da manifestação religiosa e das culturas musicais religiosas, há as culturas musicais profanas em diversos estilos, como a cultura popular, o cordel e os repentistas.

“A Festa das Neves é esse momento de congraçamento da família de João Pessoa, do turista que nos visita ali no Parque Solon de Lucena. Vai ser realmente uma festa muito bonita e, desde já, eu agradeço a todas as instituições que nos ajudam a realizar a Festa das Neves, sobretudo, a Arquidiocese, com quem mantemos uma parceria constante há cinco anos. Estamos muito contentes com todo o esse momento da cidade de João Pessoa nos seus 440 anos”, diz o diretor.

Vinicius Colo de Deus, vocalista da banda, comenta o sentimento dos integrantes do grupo. “As expectativas estão super altas. É uma grande alegria fazer parte da abertura da Festa das Neves, em João Pessoa. Nossa maior responsabilidade é levar a presença de Deus e sempre falamos que nunca será apenas um show da Colo de Deus e sim uma experiência profunda com o Espírito Santo”, ressalta.

No repertório, estão músicas como Desperta, Magnífica, Seja Elevado, Voz de Trovão, Eis-me Aqui, Yeshua, Ave Maria, Jesus, Lázaro e Profetiza. Além disso, com muita oração e a presença do Espírito Santo.

A banda, que tem sede em Maringá (PR), mas possui membros em todo o Brasil e até no exterior, está na estrada desde 2004 e é composta por Vinicius Colo de Deus e Carol Colo de Deus na voz, Gusta Colo de Deus na bateria, César Colo de Deus no baixo, Rafael Colo de Deus no teclado e Gustavo Colo de Deus na guitarra.

“A mensagem que deixamos para todos que vão participar é que sejam abertos àquilo que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. Que todos de João Pessoa e região se sintam convidados para essa grande abertura da Festa das Neves, que será uma noite inesquecível na presença de Deus”, acrescenta Vinicius.

Palco Lagoa – A programação no Palco Lagoa, segue na segunda-feira (28), a partir das 19h, quando se apresentam o Padre Márcio, o cantor Elson Júnior e o Padre Puan.

Na terça-feira (29), o público poderá conferir shows da cantora Polyana Resende e o Axé do Yuri, a partir das 20h. Para a quarta-feira (30), também às 20h, estão programados shows da Banda Tentáculos e do cantor Chico Forrozado.

Já na quinta-feira (31) tem apresentações do grupo Psyckhé e da Banda Brega é Você, a partir das 20h. Na sexta-feira (1º de agosto), no mesmo horário, tem shows do cantor Raifi Sousa e, em seguida, do cantor Gera Almeida.

O Padre Nilson Nunes fará show no sábado (2), a partir das 19h. No domingo (3), será a vez da Banda Caronas do Opala e da dupla Matheus Gael e Maria Ercília, a partir das 20h. O grupo Forró Saudade e o cantor Zé Orlando se apresentam na segunda-feira (4), a partir das 20h.

Cultura Popular – A programação no Palco Cultura Popular, montado no Parque Solon de Lucena, tem início no domingo (3), e acontece sempre a partir das 17h, com apresentações do grupo folclórico Catarina e do Cavalo Marinho do Mestre Zequinha.

Na segunda-feira (4), véspera de feriado, se apresentam o Grupo Dinâmico Cultural e tem o Show Musicantoria, com Cristiano Oliveira, Daudeth Bandeira e Bebé de Natércio.

Já na terça-feira (5), se apresentam o Cavalo Marinho Infantil Sementes João do Boi, o Cortejo do Maracastelo e a Nau Catarineta.

Outras atividades – Dentro da programação em comemoração ao aniversário de 440 anos de João Pessoa, acontecem atividades paralelas. Uma delas é a Feira do Cordel, que estará aberta, no Parque Solon de Lucena, durante todo o período do evento.

Também vão acontecer exposições artísticas nos equipamentos da Funjope: Casa da Pólvora, Hotel Globo e no Casarão 34. Além disso, no dia 5 de agosto, acontece o tradicional desfile dos carros antigos, a partir das 16h.

Integração e segurança – O trabalho realizado durante a Festa das Neves no Parque Solon de Lucena é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros.

Festa das Neves – No dia do aniversário de 440 anos da Capital, 5 de agosto, a cidade recebe o show do cantor Roberto Carlos, através de uma parceria público-privada com a Medow Entretenimento.

Conforme o edital, o investimento da Funjope será de R$ 1 milhão e a iniciativa privada deve investir mais R$ 2 milhões para completar o show que acontece numa área de 70 mil metros quadrados voltada ao público em geral, com entrada gratuita. Já a área privada, onde ficarão os camarotes e similares, será de 6.900 metros quadrados.

Para conferir a programação completa da Festa das Neves, acesse o link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/festa-das-neves/.