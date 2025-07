Edson Ramalho aprimora Serviço de Reabilitação Auditiva com aquisição de equipamentos de mensurações — Governo da Paraíba

O Hospital do Servidor General Edson Ramalho (HSGER) vai aprimorar o Serviço de Reabilitação Auditiva (SRA). A unidade hospitalar adquiriu equipamentos para realizar as mensurações com microfone sonda para aparelho auditivo. Isto é, os equipamentos vão fazer o “mapeamento da fala”, possibilitando verificar em tempo real o som dentro do ouvido do paciente.

Nesta quinta-feira (24), a equipe do SRA iniciou o curso de capacitação para utilização dos equipamentos, em parceria com a Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad), referência no diagnóstico audiológico e entrega de aparelhos auditivos.

Na unidade hospitalar, gerenciada pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) e integrante da rede estadual, todo paciente passa pela consulta para ajuste do equipamento de amplificação sonora, conforme suas necessidades sensoriais. Contudo, segundo a coordenadora de Fonoaudiologia do HSGER, Mariana Martins, os novos equipamentos para medidas de verificação permitirão ajustes ainda mais avançados.

“Cada som corresponde a um fonema, que é escutado em determinada intensidade e frequência. Então, o equipamento de mapeamento da fala vai avaliar quais sons o paciente consegue perceber para ajustar o aparelho auditivo de forma que fique o mais audível e confortável possível”, explica Mariana Martins.

A capacitação para uso do equipamento é ministrada pela fonoaudióloga e pesquisadora vinculada à Universidade Federal da Paraíba, Thaís Freitas. “A mensuração do microfone sonda é uma etapa superimportante para adaptação do aparelho auditivo. Com esse procedimento, conseguimos verificar de forma personalizada o conforto auditivo, a compreensão da fala e garantimos uma maior eficácia no uso do aparelho”, pontua.

Participam da capacitação os fonoaudiólogos do SRA do HSGER e da Funad, que também adquiriu equipamento. “É uma honra receber a equipe de audiologia do SRA para fazer, em parceria, junto com a UFPB, esse encontro dos fonoaudiólogos a fim dessa capacitação em mais um exame para beneficiar a população. O Governo do Estado está buscando mais uma vez as melhorias e agilidade no atendimento das pessoas com deficiência”, afirma a coordenadora de Atendimento à Pessoa com Deficiência Auditiva da Funad, Doriella Sobreira.

Referência – O SRA é referência da rede hospitalar estadual. O HSGER realiza os procedimentos de audiometria tonal, vocal e impedanciometria, emissões acústicas (teste da orelhinha), bera ou peate (potencial evocado auditivo do tronco encefálico). Constatada a perda auditiva e havendo indicação médica, os pacientes passam pela confecção do molde do ouvido e recebem os aparelhos de amplificação sonora.

Para atendimento no Serviço de Reabilitação Auditiva, o interessado pode ligar para o telefone 3211-7192 ou procurar o Serviço Social do HSGER e agendar a consulta médica.