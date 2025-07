Cícero Lucena reforça apoio ao esporte e entrega 352 quimonos a atletas de jiu-jítsu

Vitória no esporte exige mais do que talento — é preciso apoio e incentivo. Os alunos de jiu-jítsu da Fundação Campeões do Amanhã, da Prefeitura de João Pessoa, foram contemplados com novos quimonos entregues nesta quarta-feira (23) pelo prefeito Cícero Lucena, durante evento realizado no auditório da Fecomércio, no Centro da Capital.

Ao todo, foram distribuídos 352 quimonos, beneficiando 100% dos alunos atendidos pelo projeto na modalidade de jiu-jítsu. A iniciativa fortalece a prática esportiva entre crianças e adolescentes, que já colhem resultados em forma de medalhas, troféus e, principalmente, ganhos em disciplina, saúde e bem-estar. Durante a entrega, o prefeito Cícero Lucena celebrou junto aos alunos e destacou a importância do esporte como ferramenta de transformação social.

“Observamos aqui os profissionais da equipe e da prefeitura, que atuam com dedicação, competência e carinho, bem como o envolvimento dos pais dessas crianças. O resultado é notável, elevando o nível dos nossos atletas, que conquistam vitórias e reconhecimento em competições, preparando esses jovens para se tornarem cidadãos do futuro. Este trabalho nos motiva profundamente, e somos gratos a Deus pela oportunidade”, afirmou o prefeito, que também esteve acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra.

A Fundação Campeões do Amanhã foi retomada pela atual gestão, com objetivo de cuidar das crianças e adolescentes mais vulneráveis da Capital desde a base. O presidente da Fundação é Kaio Márcio de Almeida, que informou que já são mais de 1.800 alunos participantes em 10 modalidades em funcionamento. Ele celebrou a entrega dos quimonos e projetou mais avanços no esporte da Capital.

“Poder promover o esporte e a iniciação esportiva no jiu-jítsu, modalidade de destaque no projeto ‘Campeões de Amanhã’. Temos atletas em diversos níveis, desde iniciantes até campeões brasileiros de jiu-jítsu, e parabenizamos os professores e toda a equipe. Tem mais projetos sendo elaborados e, em breve, vamos divulgar junto a Prefeitura, para que mais crianças e adolescentes sejam beneficiados”, garantiu Kaio Márcio.

Parceria – O secretário de Juventude, Esporte e Lazer do Estado (Sejel), Lindolfo Pires, lembrou que a parceria com a Prefeitura permite com que um dos polos do projeto de jiu-jítsu funcione no ginásio O Ronaldão. “Acreditamos que o ginásio, confortável e equipado com todas as instalações necessárias, proporciona um ambiente ideal para a prática das atividades e modalidades esportivas de sua preferência. É gratificante observar o crescente interesse da juventude pelo esporte”, destacou o secretário.

Qualidade do produto – Os quimonos entregues nesta quarta-feira foram produzidos com materiais de alta qualidade, homologado para competições oficiais e custam em media R$ 400 no mercado, segundo João Luiz Santos, coordenador de lutas da Fundação Campeões do Amanhã. “Ele possui calça com tecnologia Hip Stop, confeccionada em tecido de linho, o que a torna mais leve e facilita o processo de pesagem dos atletas. O quimono trançado oferece reforço estrutural para os treinos e garante rápida secagem após a lavagem, demonstrando um padrão de excelência”, explicou.

Talento – Antônio Lucas, de 9 anos, possui dezenas de medalhas – mal consegue exibir no peito. Sua mãe, Suênia Nascimento, disse que o menino é apaixonado pelo esporte, já disputou competições até fora da Paraíba. Ela agradeceu o cuidado da Prefeitura – de acolher o filho na Fundação e no apoio, agradecendo o recebimento do quimono.

“É muito importante o acompanhamento de professores bem preparados e o apoio da Prefeitura de João Pessoa às crianças de baixa renda, o que considero fundamental. Ele é apaixonado por esse esporte, se eu não tivesse esse suporte da prefeitura, não sei como seria para atender essa vontade dele. E o quimono representa um alívio no orçamento”, agradeceu.

Onde treinar – A Fundação Campeões do Amanhã disponibiliza aulas gratuitas de jiu-jítsu nos seguintes locais e horários:

Ginásio O Ronaldão

Dias: Segunda, Terça e Quinta-feira

Horário: Manhã e Noite

Centro de Referência da Juventude (CRJ) Valentina

Dias: Segunda, quarta e sexta-feira

Horário: Tarde

Centro de Referência da Juventude (CRJ) Mangabeira

Dias: Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira

Horário: Noite