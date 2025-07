Alunos da Rede Municipal de Ensino participam da 11ª Expotec com projetos inovadores

A cidade de João Pessoa recebe, desta quarta-feira (23) até a sexta-feira (25), a 11ª edição da Expotec, a maior feira de tecnologia do Nordeste, que acontece no Centro de Convenções Poeta Ronaldo Cunha Lima. A Expotec é promovida pela Associação Nacional para Inclusão Digital (ANID) e tem apoio da Prefeitura da Capital. Este ano, o evento conta com a participação de alunos da Rede Municipal de Ensino, destacando o talento e a criatividade de jovens estudantes em projetos inovadores.

Nessa 11ª edição, a Expotec, pela primeira vez, incluiu na programação do evento a realização de uma ‘Mostra de Robótica’. Cinco escolas da rede municipal de João Pessoa inscreveram os trabalhos dos alunos na mostra, que acontecerá das 13h às 17h, durante os três dias. “Para a nossa surpresa os seis projetos inscritos foram aprovados pela curadoria da Expotec, uma aprovação de 100% dos inscritos da rede municipal de João Pessoa”, comemora Elisson Dutra, diretor do Departamento de Informática Escolar da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec).

Elisson Dutra explica que são projetos colaborativos de autoria dos estudantes desenvolvidos com o apoio do mediador tecnológico da escola, que une criatividade, ciência e consciência ambiental. “Para a execução foram utilizados os recursos disponibilizados nas escolas, a exemplo dos kits de robótica, os insumos, as ferramentas e os diversos equipamentos disponibilizadas nas Salas Maker, a exemplo das impressoras 3D e as máquinas CNC a laser”, destaca.

As escolas municipais participantes são: Tharcilla Barbosa da Franca (Grotão), com o projeto ‘A árvore das Usinas: Curvatura do Tempo’ e Virginius da Gama e Melo (Mangabeira I), com o projeto ‘Demonstração de uma Horta Escolar’, que vão ser apresentados nesta quarta-feira (23).

Na quinta-feira (24), se apresentam as escolas Lynaldo Cavalcanti (Bairro das Indústrias), com o projeto ‘Poluição Sonora no Fundo do Mar’ e a Escola Duque de Caxias (Costa e Silva), com o projeto ‘Utilização de Mini Garra’. Na sexta-feira (25), é a vez da Escola Municipal Major José de Barros (Mandacaru), com os projetos ‘Detecção de Vazamento de Gás’ e ‘Coletor de Pilhas e Baterias’.

“A participação dos alunos na Expotec é motivo de orgulho e demonstra o compromisso da educação municipal com a inovação e a formação de cidadãos críticos e atuantes, fruto do investimento orientado pelo prefeito Cícero Lucena para a constante melhoria da qualidade do ensino. O desenvolvimento de projetos e a participação em eventos além de promover o protagonismo estudantil, reforçam a importância da tecnologia como ferramenta para o aprendizado e o desenvolvimento social”, concluiu Elisson Dutra.